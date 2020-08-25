Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.899
|7,45
|BIST ANKARA
|1.969
|-1,52
|BIST ANTALYA
|1.238
|-4,21
|BIST BALIKESİR
|1.114
|0,04
|BIST BURSA
|2.440
|-0,70
|BIST DENIZLI
|2.370
|1,04
|BIST ISTANBUL
|1.142
|-1,50
|BIST IZMIR
|2.408
|-0,94
|BIST KAYSERI
|5.164
|-0,38
|BIST KOCAELI
|2.424
|-0,63
|BIST KONYA
|1.560
|-1,56
|BIST TEKIRDAĞ
|7.104
|-1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)