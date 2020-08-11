Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.120
|1,11
|BIST ANKARA
|2.093
|1,35
|BIST ANTALYA
|1.368
|5,58
|BIST BALIKESİR
|1.218
|3,77
|BIST BURSA
|2.582
|2,13
|BIST DENIZLI
|2.335
|0,93
|BIST ISTANBUL
|1.161
|3,28
|BIST IZMIR
|2.361
|0,70
|BIST KAYSERI
|5.189
|2,64
|BIST KOCAELI
|2.346
|2,56
|BIST KONYA
|1.427
|-0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|7.757
|-1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)