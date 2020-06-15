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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:41:42 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 341.210 4,17
BIST ANKARA 190.539 0,38
BIST ANTALYA 110.392 -2,95
BIST BALIKESİR 124.326 -0,72
BIST BURSA 204.270 0,32
BIST DENIZLI 275.516 0,76
BIST ISTANBUL 113.495 0,02
BIST IZMIR 227.287 0,76
BIST KAYSERI 473.702 0,12
BIST KOCAELI 218.579 -1,21
BIST KONYA 104.370 0,82
BIST TEKIRDAĞ 700.506 1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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