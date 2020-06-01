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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:44:20 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 326.109 0,52
BIST ANKARA 188.731 2,47
BIST ANTALYA 101.321 2,36
BIST BALIKESİR 124.179 -0,87
BIST BURSA 196.204 1,62
BIST DENIZLI 202.145 5,30
BIST ISTANBUL 110.187 1,39
BIST IZMIR 215.318 1,91
BIST KAYSERI 480.730 1,54
BIST KOCAELI 215.231 2,82
BIST KONYA 97.776 -0,04
BIST TEKIRDAĞ 690.885 -1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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