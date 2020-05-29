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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:51:09 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 324.414 -2,46
BIST ANKARA 184.174 -0,81
BIST ANTALYA 98.985 0,12
BIST BALIKESİR 125.271 0,77
BIST BURSA 193.068 -1,09
BIST DENIZLI 191.977 2,82
BIST ISTANBUL 108.676 -0,68
BIST IZMIR 211.283 -0,19
BIST KAYSERI 473.425 0,12
BIST KOCAELI 209.323 -0,90
BIST KONYA 97.813 3,23
BIST TEKIRDAĞ 699.127 -0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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