  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:58:18 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.142.130.106
Türk Hava Yolları1.991.114.493
ASELSAN1.870.218.606
Garanti Bankası1.836.279.167
Odaş Elektrik1.474.095.528
Emlak Konut GMYO1.249.716.019
Şişe Cam1.083.532.982
Pegasus1.018.312.566
Tüpraş936.730.174
Turkcell874.063.728
Petkim809.987.689
Otokar736.121.788
Akbank606.839.247
Kardemir (D)530.064.643
Yapı ve Kredi Bankası518.482.020
Arçelik498.223.594
Kartonsan480.668.571
İpek Doğal Enerji467.886.608
Vakıflar Bankası399.612.630
Ereğli Demir Çelik396.729.032

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok
Gündem

Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketini paylaştı
Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'
Dünya

Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alması halinde yanıt vermeye hazır olduk..
1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları
Dünya

1000 dolar maaşla Azerbaycan'a karşı savaşıyorlardı! İşte son pozları

1000 dolar maaş karşılığında Dağlık Karabağ'da Ermenistan safından savaşan PKK'lı teröristlerin cesedi ayinle gömüldü.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay