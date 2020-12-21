Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.142.130.106
|Türk Hava Yolları
|1.991.114.493
|ASELSAN
|1.870.218.606
|Garanti Bankası
|1.836.279.167
|Odaş Elektrik
|1.474.095.528
|Emlak Konut GMYO
|1.249.716.019
|Şişe Cam
|1.083.532.982
|Pegasus
|1.018.312.566
|Tüpraş
|936.730.174
|Turkcell
|874.063.728
|Petkim
|809.987.689
|Otokar
|736.121.788
|Akbank
|606.839.247
|Kardemir (D)
|530.064.643
|Yapı ve Kredi Bankası
|518.482.020
|Arçelik
|498.223.594
|Kartonsan
|480.668.571
|İpek Doğal Enerji
|467.886.608
|Vakıflar Bankası
|399.612.630
|Ereğli Demir Çelik
|396.729.032
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)