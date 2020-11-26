Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.630.265.376
|Türk Hava Yolları
|2.123.823.892
|Kardemir (D)
|2.040.240.983
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.526.352.772
|Emlak Konut GMYO
|818.043.571
|Gübre Fabrikaları
|783.542.747
|Şişe Cam
|775.686.269
|Pegasus
|741.990.516
|Odaş Elektrik
|727.280.931
|Akbank
|719.250.964
|Vakıflar Bankası
|664.620.694
|Tüpraş
|653.103.342
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|616.593.402
|Petkim
|602.926.549
|Eczacıbaşı İlaç
|567.173.065
|Halk GMYO
|556.450.144
|Halkbank
|466.198.916
|Turkcell
|383.601.633
|ASELSAN
|369.355.795
|Bagfaş
|365.067.695
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)