  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:47:14 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.178.844.230
ASELSAN 1.835.766.397
Emlak Konut GMYO 1.830.019.894
Garanti Bankası 1.515.198.924
Şişe Cam 1.499.857.399
Akbank 1.183.892.515
Güneş Sigorta 825.459.797
Trakya Cam 693.613.496
Tüpraş 583.878.206
Bim Mağazalar 580.316.710
TAV Havalimanları 578.384.804
Yapı ve Kredi Bankası 523.278.605
Turkcell 491.823.469
Vakıflar Bankası 480.003.976
halkbank 463.850.464
İş Finansal Kiralama 376.396.666
Petkim 364.882.942
Odaş Elektrik 359.622.024
Kardemir (D) 354.497.943
Karsan Otomotiv 350.812.788

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı