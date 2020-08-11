Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.178.844.230
|ASELSAN
|1.835.766.397
|Emlak Konut GMYO
|1.830.019.894
|Garanti Bankası
|1.515.198.924
|Şişe Cam
|1.499.857.399
|Akbank
|1.183.892.515
|Güneş Sigorta
|825.459.797
|Trakya Cam
|693.613.496
|Tüpraş
|583.878.206
|Bim Mağazalar
|580.316.710
|TAV Havalimanları
|578.384.804
|Yapı ve Kredi Bankası
|523.278.605
|Turkcell
|491.823.469
|Vakıflar Bankası
|480.003.976
|halkbank
|463.850.464
|İş Finansal Kiralama
|376.396.666
|Petkim
|364.882.942
|Odaş Elektrik
|359.622.024
|Kardemir (D)
|354.497.943
|Karsan Otomotiv
|350.812.788
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)