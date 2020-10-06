  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:41:54 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.170.558.708
Odaş Elektrik 1.645.689.046
Şişe Cam 1.342.664.846
Kardemir (D) 885.523.402
Türkiye Sigorta 851.717.888
Zorlu Enerji 703.064.030
ASELSAN 610.423.491
Gübre Fabrikaları 558.180.049
Petkim 526.153.951
Türk Hava Yolları 499.479.352
Akbank 494.995.248
Tüpraş 452.308.519
Emlak Konut GMYO 426.837.592
Turkcell 415.660.050
Yapı ve Kredi Bankası 328.304.041
Halkbank 280.220.014
Koç Holding 267.527.320
İş Finansal Kiralama 258.925.777
Aksa 257.224.797
İş Bankası (C) 241.625.460

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'a silah yardımı yapıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Rebii, İran sınırındaki çatışm..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Ülkede kurulan hükümete Türkiye'den destek!
Aktüel

Ülkede kurulan hükümete Türkiye'den destek! "Dost ve kardeş ülkenin yanındayız"

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de geçiş dönemi hükümeti kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurulan hükümete ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay