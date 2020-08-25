Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.786.714.516
|Petkim
|1.440.087.134
|Sasa Polyester
|1.362.811.188
|Garanti Bankası
|924.777.449
|Tüpraş
|843.906.137
|Yapı ve Kredi Bankası
|783.516.798
|Güneş Sigorta
|746.026.189
|Emlak Konut GMYO
|724.104.615
|ASELSAN
|532.402.218
|Şişe Cam
|452.980.192
|Pegasus
|436.579.364
|Akbank
|412.653.409
|Kardemir (D)
|403.918.717
|Tekfen Holding
|328.377.109
|İş Finansal Kiralama
|328.364.197
|Alkim Kimya
|327.932.941
|Vakıflar Bankası
|293.906.873
|Koç Holding
|252.055.683
|Global Yatırım Holding
|245.660.398
|Ereğli Demir Çelik
|232.833.234
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)