  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:41:06 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.786.714.516
Petkim 1.440.087.134
Sasa Polyester 1.362.811.188
Garanti Bankası 924.777.449
Tüpraş 843.906.137
Yapı ve Kredi Bankası 783.516.798
Güneş Sigorta 746.026.189
Emlak Konut GMYO 724.104.615
ASELSAN 532.402.218
Şişe Cam 452.980.192
Pegasus 436.579.364
Akbank 412.653.409
Kardemir (D) 403.918.717
Tekfen Holding 328.377.109
İş Finansal Kiralama 328.364.197
Alkim Kimya 327.932.941
Vakıflar Bankası 293.906.873
Koç Holding 252.055.683
Global Yatırım Holding 245.660.398
Ereğli Demir Çelik 232.833.234

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, halkı sokağa çıkmaya teşvik edecek sözler sarf etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu skandal..
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı