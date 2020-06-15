Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|943.420.479
|Emlak Konut GMYO
|762.741.204
|Sasa Polyester
|710.009.068
|Garanti Bankası
|693.201.447
|Güneş Sigorta
|689.106.111
|ASELSAN
|545.380.237
|Koza Madencilik
|521.103.954
|Karsan Otomotiv
|466.225.657
|İş Finansal Kiralama
|465.002.157
|Tekfen Holding
|443.251.151
|Petkim
|429.078.006
|Koza Altın
|414.045.015
|Kardemir (D)
|374.526.418
|İpek Doğal Enerji
|330.639.890
|Turkcell
|315.984.496
|Eczacıbaşı İlaç
|305.084.825
|Pegasus
|286.856.998
|Bim Mağazalar
|277.932.985
|Akbank
|274.232.539
|Yapı ve Kredi Bankası
|247.218.958
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)