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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:44:20 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 943.420.479
Emlak Konut GMYO 762.741.204
Sasa Polyester 710.009.068
Garanti Bankası 693.201.447
Güneş Sigorta 689.106.111
ASELSAN 545.380.237
Koza Madencilik 521.103.954
Karsan Otomotiv 466.225.657
İş Finansal Kiralama 465.002.157
Tekfen Holding 443.251.151
Petkim 429.078.006
Koza Altın 414.045.015
Kardemir (D) 374.526.418
İpek Doğal Enerji 330.639.890
Turkcell 315.984.496
Eczacıbaşı İlaç 305.084.825
Pegasus 286.856.998
Bim Mağazalar 277.932.985
Akbank 274.232.539
Yapı ve Kredi Bankası 247.218.958

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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