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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:43:31 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.286.817.914
ASELSAN 1.139.091.379
Petkim 1.057.386.648
Garanti Bankası 1.046.983.922
Emlak Konut GMYO 635.866.092
Torunlar GMYO 411.582.294
Bim Mağazalar 390.369.641
Vakıflar Bankası 374.816.900
Ereğli Demir Çelik 367.998.853
Akbank 361.456.047
Halkbank 348.193.883
Gübre Fabrikaları 335.162.690
Tüpraş 322.602.584
Karsan Otomotiv 304.648.556
Tümosan Motor ve Traktör 297.924.660
Pegasus 290.620.295
Kardemir (D) 269.022.038
Turkcell 262.625.206
Anadolu Efes 260.448.122
İş Bankası (C) 220.014.048

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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