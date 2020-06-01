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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:49:22 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.210.364.305
ASELSAN 1.187.846.891
Türk Hava Yolları 896.612.076
Emlak Konut GMYO 739.401.407
Tüpraş 478.780.674
Güneş Sigorta 471.534.866
Akbank 432.844.426
Petkim 419.587.575
Yapı ve Kredi Bankası 404.596.431
Kardemir (D) 383.861.378
Bim Mağazalar 376.222.128
Pegasus 342.994.561
Odaş Elektrik 317.786.541
Vakıflar Bankası 315.762.709
Eczacıbaşı İlaç 271.883.745
Arçelik 267.780.124
halkbank 254.108.140
Sasa Polyester 253.077.575
Gözde Girişim 224.444.198
İş Bankası (C) 201.160.868

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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