Borsada işlem gördü! İşte büyükbaş hayvan etinin kg fiyatı
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan işlem gördü.
20 Ağustos 2019 Salı 16:30
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB)büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
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