Borsada işlem gördü! İşte büyükbaş hayvan etinin kg fiyatı Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB)büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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