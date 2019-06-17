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Borsada günün ilk yarısı (2)

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HissselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)93.000,10-19,27102,61
İş Bankası (B)17.000,00-0,02455,52
İş Bankası (C)5,151,1813,69
İş Bankası (Kur.)148.000,0033,20204,51
İş Fin.Kir.4,510,00-2,59
İş Girişim2,680,3731,37
İş GMYO0,981,03-9,26
İş Y. Men. Değ.2,800,0051,61
İş Yat. Ort.0,960,0030,06
İşbir Holding230,30-2,0066,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-2,78-58,33
İttifak Holding6,150,1698,39
İz Hayvancılık Tarım5,414,84-17,91
İzmir Demir Çelik1,601,27-3,61
İzmir Fırça1,709,68-17,87
İzocam20,92-0,29-2,33
Jantsa Jant Sanayi27,220,375,46
Kafein Yazılım7,402,077,44
Kapital Yat. Holding1,64-1,80-42,86
Kaplamin3,230,31-10,28
Kardemir (A)2,130,9517,03
Kardemir (B)2,130,4716,39
Kardemir (D)2,231,362,29
Karel Elektronik5,580,1833,81
Karsan Otomotiv1,20-0,83-6,25
Karsu Tekstil1,22-1,61-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.5,4045,95
Kartonsan315,000,25-1,25
Katmerciler Ekipman3,786,78-35,60
Kent Gıda121,400,752,02
Kerevitaş Gıda1,591,27-11,67
Kervansaray Yat. Holding0,230,00-34,29
Kiler GMYO1,700,59-2,86
Klimasan Klima9,89-0,30149,75
Koç Holding16,661,7120,30
Konfrut Gıda29,440,7523,28
Konya Çimento173,001,05-2,81
Kordsa Teknik Tekstil11,96-1,2426,41
Koza Altın50,00-0,20-2,53
Koza Madencilik7,861,038,86
Körfez GMYO1,430,7017,21
Kristal Kola0,83-1,19-20,95
Kron Telekomünikasyon8,150,49-6,32
Kuştur Kuşadası Turizm25,242,1984,10
Kuyumcukent Gayrimenkul1,130,890,00
Kütahya Porselen4,701,083,30
Lider Faktoring1,990,51-11,56
Link Bilgisayar11,950,0843,63
Logo Yazılım36,882,4435,89
Lokman Hekim Sağlık3,610,28-19,78
Lüks Kadife3,980,25-17,94
Makina Takım1,260,80-18,18
Mardin Çimento2,671,14-3,85
Marka Yatırım Holding0,643,233,23
Marmaris Altınyunus18,321,274,33
Marshall25,760,312,14
Martı GMYO0,601,69-7,69
Martı Otel0,633,288,62
Mavi Giyim34,56-0,867,26
Mazhar Zorlu Holding4,503,4518,11
Mega Polietilen1,791,70-12,25
Menderes Tekstil0,641,59-11,11
Mensa0,195,5635,71
Merit Turizm7,50-3,2325,21
Merko Gıda0,620,00-38,61
Metal Gayrimenkul0,76-12,64
Metemtur Otelcilik1,040,97-0,95
Metro Holding0,992,0630,26
Metro Petrol ve Tesisleri1,130,002,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,220,003,39
Migros Ticaret12,800,87-14,09
Milpa1,370,74-4,15
Mistral GMYO1,100,92-28,10
MLP Sağlık12,203,2114,02
MMC San. Ve Tic. Yat.1,000,00-9,09
Mondi Tire Kutsan1,462,10-21,51
Net Holding1,631,87-16,84
Netaş Telekom.6,430,63-0,46
Niğbaş Niğde Beton8,331,71108,25
Nuh Çimento6,050,83-12,70
Nurol GMYO2,060,98-1,90
Odaş Elektrik1,380,73-1,99
Olmuksan-IP3,170,96-5,93
Orge Enerji Elektrik3,301,235,77
Orma Orman Mahsulleri1,130,00-5,83
Osmanlı Menkul1,30-24,42
Ostim Endüstriyel Yat0,973,19-10,19
Otokar102,800,9819,69
Oyak Yat. Ort.1,116,73-29,89
Oylum Sınai Yatırımlar1,132,7310,78
Özak GMYO2,171,402,84
Özbal Çelik Boru1,110,00-19,57
Özderici GMYO0,691,47-70,64
Özerden Plastik2,98-0,3322,25
Panora GMYO4,08-0,4910,96
Park Elek.Madencilik2,315,96-4,15
Parsan14,052,5560,39
Pegasus38,681,7468,76
Peker GMYO3,891,04-52,70
Penguen Gıda1,440,7033,33
Pera GMYO0,510,00-33,77
Pergamon Dış Ticaret6,08-1,62-0,45
Petkim5,123,021,59
Petrokent Turizm81,0014,0817,90
Pınar Et Ve Un5,430,0022,38
Pınar Su1,210,00-3,20
Pınar Süt6,550,775,36
Plastikkart2,871,776,30
Polisan Holding2,852,89-5,47
Politeknik Metal58,00-3,2565,40
Prizma Press Matbaacılık1,991,0228,39
QNB Finans Fin. Kir.3,96-41,76
QNB Finansbank6,311,12-29,97
Ral Yatırım Holding4,700,00155,43
Ray Sigorta2,210,4558,99
Reysaş GMYO0,722,864,35
Reysaş Lojistik0,691,47-6,76
Rhea Girişim0,650,00-1,52
Rodrigo Tekstil2,400,4226,32
Royal Halı0,81-3,57-18,18
RTA Laboratuvarları1,300,78-25,29
Sabancı Holding7,850,778,54
Safkar Ege Soğutmacılık1,500,67-3,24
Salix Yatırım Holding4,6621,04
Sanel Mühendislik3,500,2960,55
Sanifoam Sünger1,680,0034,40
Sanko Pazarlama2,08-1,89-5,65
Saray Matbaacılık1,011,001,00
Sarkuysan3,33-1,485,96
Sasa Polyester6,42-0,7411,73
Say Reklamcılık0,821,23-12,77
Sekuro Plastik2,500,40-15,54
Selçuk Ecza Deposu4,561,5667,74
Selçuk Gıda1,756,0631,58
Senkron Güvenlik5,470,92447,00
Serve Film Prodüksiyon2,60-7,1433,33
Servet GMYO4,843,202,98
Seyitler Kimya5,671,6147,27
Silverline Endüstri1,070,00-20,15
Sinpaş GMYO0,50-1,9635,14
Smartiks Yazılım2,581,57
Soda Sanayii6,970,143,02
Sodaş Sodyum Sanayii7,191,2729,58
Söktaş1,361,497,09
Sönmez Filament3,320,616,41
Sönmez Pamuklu3,300,925,77
Sumaş Suni Tahta6,710,45-4,14
Şeker Fin. Kir.3,451,7722,34
Şekerbank0,911,11-17,27
Şişe Cam5,080,40-7,34
Şok Marketler9,032,27-16,00
T. Halk Bankası5,211,17-25,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası11,84-0,34-30,35
T.S.K.B.0,690,00-14,81
T.Tuborg7,420,27-6,48
Taç Tarım Ürünleri4,214,99-16,80
Tat Gıda4,551,1119,11
TAV Havalimanları26,02-1,6618,32
Taze Kuru Gıda5,43-0,18-20,15
Tek-Art Turizm0,742,78-12,94
Tekfen Holding26,420,3034,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret1,982,06-33,33
Temapol Polimer Plastik2,921,74-4,58
TGS Dış Ticaret3,753,0259,57
Tofaş Oto. Fab.17,28-0,4011,40
Torunlar GMYO1,970,5130,46
Trabzon Liman9,132,018,82
Trabzonspor Sportif0,900,00-34,60
Trakya Cam2,761,47-4,46
Trend GMYO1,210,00-4,72
TSKB GMYO0,714,41-13,41
Tuğçelik1,970,51-7,51
Tukaş5,313,31219,88
Turcas Petrol1,291,57-8,51
Turkcell12,29-0,890,99
Tümosan Motor ve Traktör3,770,80-16,22
Tüpraş118,400,7713,48
Türk Hava Yolları12,972,29-19,49
Türk Prysmian Kablo1,710,59-0,85
Türk Telekom4,712,3920,77
Türk Traktör28,76-0,14-17,59
Türker Proje Gayrimenkul23,761,54-26,07
Ufuk Yatırım1,100,00-3,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,320,7615,79
Ulusoy Elektrik20,780,1030,20
Ulusoy Un Sanayi2,250,908,17
Umpaş Holding0,380,00-30,91
Uşak Seramik1,050,00-5,41
Utopya Turizm3,280,31-20,00
Uzertaş Boya0,8643,33
Ülker Bisküvi19,51-0,4632,99
Ünye Çimento2,514,15-27,67
Vakıf Fin. Kir.1,472,08-17,42
Vakıf GMYO1,630,62-18,09
Vakıf Yat. Ort.1,270,79-16,45
Vakıflar Bankası3,672,51-5,90
Vakko Tekstil2,801,827,35
Vanet Gıda1,48-1,3313,85
Verusa Holding19,092,8615,00
Verusaturk Girisim3,150,00-4,83
Vestel10,927,4896,76
Vestel Beyaz Eşya16,291,5666,78
Viking Kağıt1,06-0,93-3,64
Yapı Kredi Koray GMYO1,380,73-19,77
Yapı ve Kredi Bank.2,141,4233,75
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,590,39-7,17
Yataş4,351,40-2,68
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,882,33-6,38
Yeni Gimat GMYO8,231,2314,62
Yeşil GMYO0,26-3,70-3,70
Yeşil Yapı0,25-3,85-3,85
Yeşil Yatırım Holding10,28-5,606,75
Yibitaş İnşaat Malzeme2.420,0010,05
Yonga Mobilya9,55-0,4244,70
Yünsa4,290,942,76
Zorlu Enerji1,161,75-5,69


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
  1. Borsada günün ilk yarısı (2)

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