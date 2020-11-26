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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:30:14 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)40.999,70
35,85
İş Bankası (C)6,761,055,46
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,860,001,58
İş Girişim16,050,00322,37
İş GMYO2,080,9718,18
İş Y. Men. Değ.12,780,47217,38
İş Yat. Ort.3,450,58114,11
İşbir Holding2.972,600,84591,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,150,0085,48
İttifak Holding2,241,8271,80
İz Hayvancılık Tarım13,76-9,95425,90
İzmir Demir Çelik20,02-0,30144,44
İzmir Fırça5,971,19231,67
Jantsa Jant Sanayi242,900,25356,68
Kafein Yazılım18,36-2,0865,32
Kaplamin25,002,04350,45
Kardemir (A)5,28-1,1299,25
Kardemir (B)4,78-2,4581,06
Kardemir (D)5,13-1,3592,86
Karel Elektronik17,402,0519,75
Karsan Otomotiv3,193,91101,90
Karsu Tekstil6,70-0,74106,79
Kartonsan2.749,80-1,46611,76
Katmerciler Ekipman3,170,32107,37
Kent Gıda385,10-9,981558,38
Kerevitaş Gıda7,08-2,07117,18
Kervansaray Yat. Holding1,279,48130,91
Kiler GMYO2,420,41126,39
Klimasan Klima21,044,37-0,82
Koç Holding18,740,05-6,34
Konfrut Gıda16,15-1,34106,52
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,133,38
Konya Çimento1.151,60-0,36324,47
Kordsa Teknik Tekstil14,430,2813,48
Koza Altın78,200,775,60
Koza Madencilik13,410,6833,70
Körfez GMYO6,43-2,28169,04
Kristal Kola2,94-2,0094,70
Kron Telekomünikasyon27,384,19115,25
Kuştur Kuşadası Turizm161,00-3,07585,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,29-0,43104,23
Kütahya Porselen38,04-0,11474,62
Lider Faktoring3,05-1,6166,21
Link Bilgisayar49,143,89173,17
Logo Yazılım108,9010,0079,11
Lokman Hekim Sağlık11,240,0995,97
Lüks Kadife28,441,57229,17
Makina Takım2,780,3647,87
Marka Yatırım Holding7,839,97563,56
Marmaris Altınyunus102,30-1,9244,08
Marshall343,903,83623,39
Martı GMYO3,16-3,07212,87
Martı Otel2,26-0,44148,35
Mavi Giyim48,30-1,95-16,58
Mazhar Zorlu Holding17,96
48,55
Mega Polietilen10,740,37746,70
Menderes Tekstil3,210,63145,04
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm74,900,00285,29
Merko Gıda12,97-0,991135,24
Metemtur Otelcilik12,60-0,08607,87
Metro Holding2,18-0,4657,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,220,6364,29
Metro Yatırım Ortaklığı2,60-1,14-51,24
Migros Ticaret40,76-0,2468,29
Milpa4,59-2,34109,59
Mistral GMYO4,22-0,47124,88
MLP Sağlık19,210,4720,06
MMC San. Ve Tic. Yat.5,970,00423,68
Mondi Tire Kutsan6,620,4659,90
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,861,34174,06
Net Holding3,351,5228,85
Netaş Telekom.20,302,7855,44
Niğbaş Niğde Beton67,450,67987,90
Nuh Çimento37,081,81237,56
Nurol GMYO6,99-1,2795,80
Odaş Elektrik3,701,65155,93
Olmuksan-IP7,501,35192,86
Orge Enerji Elektrik7,78-2,1456,85
Orma Orman Mahsulleri13,040,00372,46
Osmanlı Menkul20,86-1,70400,08
Ostim Endüstriyel Yat4,181,46148,81
Otokar243,302,6165,46
Oyak Çimento8,110,3747,52
Oyak Yat. Ort.6,32-0,78173,75
Oylum Sınai Yatırımlar5,25-1,8769,97
Özak GMYO4,270,2366,15
Özbal Çelik Boru7,07-0,14338,62
Özderici GMYO2,300,4446,50
Özerden Plastik8,960,00292,98
Panora GMYO7,11-0,2826,93
Papilon Savunma21,20-0,84175,10
Park Elek.Madencilik5,170,7869,51
Parsan24,285,2043,33
Pegasus63,353,51-26,68
Peker GMYO2,31-0,86155,43
Penguen Gıda5,38-2,18487,73
Pera GMYO2,590,78175,53
Pergamon Dış Ticaret15,901,15105,49
Petkim4,090,2528,82
Petrokent Turizm835,00-1,76551,83
Pınar Et Ve Un23,84-0,75162,28
Pınar Su7,54-1,69225,00
Pınar Süt21,04-1,7766,86
Plastikkart11,331,1622,22
Polisan Holding3,870,2628,25
Politeknik Metal425,900,00459,86
Prizma Press Matbaacılık5,58-1,0629,77
QNB Finans Fin. Kir.155,709,9620,60
QNB Finansbank84,309,98124,80
Ral Yatırım Holding4,89-0,2086,32
Ray Sigorta26,16-3,47664,91
Reysaş GMYO4,882,316,32
Reysaş Lojistik9,325,91112,79
Rhea Girişim3,492,05193,28
Rodrigo Tekstil15,489,94755,25
Royal Halı3,850,00181,02
RTA Laboratuvarları45,740,791871,55
Sabancı Holding10,220,3912,07
Safkar Ege Soğutmacılık12,619,94478,44
Sanel Mühendislik3,54-0,2820,65
Sanifoam Sünger13,66-9,95173,20
Sanko Pazarlama7,51-0,133,07
Saray Matbaacılık7,45-4,97476,28
Sarkuysan6,950,29118,73
Sasa Polyester17,50-0,68126,39
Say Yenilenebilir Enerji8,190,74265,62
Sekuro Plastik11,74-2,17119,03
Selçuk Ecza Deposu10,407,1174,36
Selçuk Gıda3,97-0,75268,37
Senkron Güvenlik5,520,00102,20
Serve Film Prodüksiyon17,162,75979,25
Servet GMYO57,650,09578,24
Seyitler Kimya16,99-0,06150,22
Silverline Endüstri4,560,88111,11
Sinpaş GMYO3,900,78236,21
Smartiks Yazılım7,67-0,65-21,81
Sodaş Sodyum Sanayii24,400,00534,39
Söktaş5,091,19199,32
Sönmez Filament35,920,28636,07
Sönmez Pamuklu15,81-0,38221,34
Sumaş Suni Tahta34,94-9,99256,06
Şeker Fin. Kir.4,220,96-11,72
Şekerbank1,50-0,6637,58
Şişe Cam7,000,2937,51
Şok Marketler12,03-0,9911,80
T. Halk Bankası5,350,38-9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası67,300,4554,36
T.S.K.B.2,69-0,74122,31
T.Tuborg17,520,1147,23
Taç Tarım Ürünleri10,990,00252,24
Tat Gıda11,13-0,0982,95
TAV Havalimanları20,221,46-25,56
Taze Kuru Gıda265,00-5,493560,22
Tek-Art Turizm1,800,5642,86
Tekfen Holding15,43-0,45-14,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,039,98138,81
Temapol Polimer Plastik10,440,19100,00
TGS Dış Ticaret9,36-1,68100,43
Tofaş Oto. Fab.29,02-1,9624,54
Torunlar GMYO3,700,8234,55
Trabzon Liman32,381,44209,15
Trabzonspor Sportif4,300,94100,00
Trend GMYO12,192,87454,09
TSKB GMYO3,87-2,03305,24
Tuğçelik7,25-0,9683,54
Tukaş11,11-0,63-10,04
Turcas Petrol5,000,6087,27
Turkcell15,780,5714,35
Tümosan Motor ve Traktör11,070,6472,70
Tüpraş92,35-0,59-27,17
Türk Hava Yolları12,151,33-15,98
Türk Prysmian Kablo13,571,57425,87
Türk Telekom7,851,558,79
Türk Traktör145,101,82174,24
Türker Proje Gayrimenkul92,35-1,60119,88
Türkiye Sigorta5,800,69166,32
Ufuk Yatırım11,505,50345,74
Ulaşlar Turizm Yat.3,68-0,54294,91
Ulusoy Elektrik48,761,0483,31
Ulusoy Un Sanayi11,80-1,83208,90
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,410,4298,61
Utopya Turizm25,280,00413,82
Uzertaş Boya28,003,701161,26
Ülker Bisküvi22,140,27-0,98
Vakıf Fin. Kir.3,931,2985,60
Vakıf GMYO3,911,03125,88
Vakıf Yat. Ort.7,770,26326,65
Vakıflar Bankası4,700,43-14,70
Vakko Tekstil6,08-0,1633,92
Vanet Gıda8,73-0,11510,49
Verusa Holding42,98-0,60131,69
Verusaturk Girisim9,533,0381,22
Vestel20,020,3058,64
Vestel Beyaz Eşya34,660,1764,28
Viking Kağıt6,371,59240,64
Yapı Kredi Koray GMYO4,73-1,0595,45
Yapı ve Kredi Bank.3,020,3321,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,000,00507,41
Yataş11,801,9060,76
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,900,52142,24
Yeni Gimat GMYO12,60-0,555,25
Yeşil GMYO1,173,5482,81
Yeşil Yapı1,382,22109,09
Yeşil Yatırım Holding67,255,08498,84
Yibitaş İnşaat Malzeme16.801,60-5,23470,51
Yonga Mobilya30,983,20235,55
Yükselen Çelik7,00-0,28128,38
Yünsa13,560,5934,69
Zorlu Enerji2,761,4769,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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