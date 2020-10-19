Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,61
|2,56
|-12,48
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,07
|0,74
|7,11
|İş Girişim
|12,22
|1,66
|221,58
|İş GMYO
|2,08
|0,97
|18,18
|İş Y. Men. Değ.
|10,03
|0,60
|149,08
|İş Yat. Ort.
|3,14
|1,29
|94,87
|İşbir Holding
|2.925,60
|580,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|5,31
|91,94
|İttifak Holding
|9,85
|7,89
|164,78
|İz Hayvancılık Tarım
|8,25
|1,10
|215,31
|İzmir Demir Çelik
|21,24
|159,34
|İzmir Fırça
|6,54
|263,33
|Jantsa Jant Sanayi
|196,90
|6,78
|270,20
|Kafein Yazılım
|18,34
|-0,22
|65,14
|Kaplamin
|19,50
|251,35
|Kardemir (A)
|5,70
|1,60
|115,09
|Kardemir (B)
|3,82
|0,26
|44,70
|Kardemir (D)
|3,69
|0,27
|38,72
|Karel Elektronik
|19,31
|-0,21
|32,90
|Karsan Otomotiv
|3,05
|0,66
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,82
|-0,85
|79,63
|Kartonsan
|845,90
|10,00
|118,95
|Katmerciler Ekipman
|11,19
|9,92
|191,41
|Kent Gıda
|330,00
|1321,10
|Kerevitaş Gıda
|7,46
|-1,45
|128,83
|Kervansaray Yat. Holding
|1,78
|-9,64
|223,64
|Kiler GMYO
|14,71
|8,40
|288,13
|Klimasan Klima
|16,54
|-0,06
|-22,03
|Koç Holding
|15,36
|0,72
|-23,23
|Konfrut Gıda
|17,46
|-1,08
|123,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|7,59
|Konya Çimento
|568,70
|10,00
|109,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,52
|-0,24
|-1,54
|Koza Altın
|79,95
|0,76
|7,97
|Koza Madencilik
|13,30
|0,53
|32,60
|Körfez GMYO
|8,07
|9,95
|237,66
|Kristal Kola
|2,34
|2,18
|54,97
|Kron Telekomünikasyon
|28,00
|1,30
|120,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|144,20
|514,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-0,83
|113,15
|Kütahya Porselen
|29,52
|0,00
|345,92
|Lider Faktoring
|3,85
|6,06
|109,81
|Link Bilgisayar
|41,56
|-0,34
|131,03
|Logo Yazılım
|101,30
|2,07
|66,61
|Lokman Hekim Sağlık
|11,45
|-0,61
|99,63
|Lüks Kadife
|33,06
|-1,67
|282,64
|Makina Takım
|3,08
|7,32
|63,83
|Marka Yatırım Holding
|3,19
|-2,74
|170,34
|Marmaris Altınyunus
|90,55
|2,32
|27,54
|Marshall
|366,50
|-2,79
|670,93
|Martı GMYO
|2,77
|9,92
|174,26
|Martı Otel
|1,76
|10,00
|93,41
|Mavi Giyim
|45,14
|2,13
|-22,04
|Mazhar Zorlu Holding
|19,90
|64,60
|Mega Polietilen
|10,98
|-0,45
|765,62
|Menderes Tekstil
|3,48
|1,75
|165,65
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|94,35
|385,34
|Merko Gıda
|24,00
|2185,71
|Metemtur Otelcilik
|10,06
|-0,69
|465,17
|Metro Holding
|2,51
|1,62
|81,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,05
|1,25
|106,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,60
|3,17
|-51,24
|Migros Ticaret
|42,98
|-0,83
|77,46
|Milpa
|5,78
|1,40
|163,93
|Mistral GMYO
|4,93
|6,48
|162,71
|MLP Sağlık
|18,59
|1,20
|16,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,97
|511,40
|Mondi Tire Kutsan
|7,24
|1,69
|74,88
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,38
|-1,79
|193,87
|Net Holding
|3,51
|-0,57
|35,00
|Netaş Telekom.
|22,10
|0,55
|69,22
|Niğbaş Niğde Beton
|37,02
|-7,40
|497,10
|Nuh Çimento
|29,54
|7,81
|168,92
|Nurol GMYO
|7,08
|-2,61
|98,32
|Odaş Elektrik
|3,56
|0,28
|146,25
|Olmuksan-IP
|11,35
|343,19
|Orge Enerji Elektrik
|8,00
|0,13
|61,29
|Orma Orman Mahsulleri
|14,97
|442,39
|Osmanlı Menkul
|24,80
|-0,80
|493,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,47
|0,45
|166,07
|Otokar
|159,90
|5,20
|8,74
|Oyak Çimento
|8,55
|1,30
|55,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,81
|4,45
|194,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,04
|-1,18
|63,17
|Özak GMYO
|4,50
|1,35
|75,10
|Özbal Çelik Boru
|6,75
|-1,32
|318,77
|Özderici GMYO
|2,46
|1,65
|56,69
|Özerden Plastik
|7,98
|250,00
|Panora GMYO
|6,29
|1,45
|12,29
|Papilon Savunma
|18,10
|2,26
|134,87
|Park Elek.Madencilik
|5,40
|1,89
|77,05
|Parsan
|21,04
|1,15
|24,20
|Pegasus
|46,68
|0,39
|-45,97
|Peker GMYO
|2,79
|3,33
|208,51
|Penguen Gıda
|6,10
|-5,43
|566,38
|Pera GMYO
|2,82
|8,88
|200,00
|Pergamon Dış Ticaret
|17,22
|0,76
|122,55
|Petkim
|4,54
|-1,94
|19,16
|Petrokent Turizm
|750,20
|485,64
|Pınar Et Ve Un
|24,64
|-1,04
|171,08
|Pınar Su
|8,02
|-0,50
|245,69
|Pınar Süt
|22,12
|-0,27
|75,42
|Plastikkart
|12,57
|0,96
|35,60
|Polisan Holding
|4,21
|-1,64
|39,52
|Politeknik Metal
|353,00
|364,03
|Prizma Press Matbaacılık
|7,72
|9,97
|79,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,00
|0,02
|10,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,00
|1,06
|3,80
|QNB Finansbank
|71,70
|0,91
|91,20
|Ral Yatırım Holding
|5,55
|-0,89
|111,47
|Ray Sigorta
|17,15
|-1,44
|401,46
|Reysaş GMYO
|5,07
|0,60
|10,46
|Reysaş Lojistik
|7,72
|3,21
|76,26
|Rhea Girişim
|3,13
|9,82
|163,03
|Rodrigo Tekstil
|9,09
|402,21
|Royal Halı
|3,70
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|45,14
|-1,87
|1845,69
|Sabancı Holding
|8,60
|0,47
|-5,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,90
|1,55
|170,64
|Sanel Mühendislik
|3,61
|0,28
|23,04
|Sanifoam Sünger
|8,20
|-1,56
|64,00
|Sanko Pazarlama
|8,04
|0,75
|10,35
|Saray Matbaacılık
|5,20
|5,91
|302,23
|Sarkuysan
|7,08
|-0,84
|122,82
|Sasa Polyester
|17,00
|0,41
|119,92
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,91
|-3,15
|297,77
|Sekuro Plastik
|11,01
|105,41
|Selçuk Ecza Deposu
|9,85
|0,31
|65,14
|Selçuk Gıda
|4,41
|309,20
|Senkron Güvenlik
|3,67
|34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|893,71
|Servet GMYO
|40,74
|1,09
|379,29
|Seyitler Kimya
|12,64
|1,12
|86,16
|Silverline Endüstri
|4,63
|-0,22
|114,35
|Sinpaş GMYO
|2,75
|10,00
|137,07
|Smartiks Yazılım
|8,71
|-0,23
|-11,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,88
|676,87
|Söktaş
|4,59
|-1,29
|169,92
|Sönmez Filament
|20,64
|4,19
|322,95
|Sönmez Pamuklu
|16,74
|3,33
|240,24
|Sumaş Suni Tahta
|37,20
|279,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,51
|1,12
|-5,65
|Şekerbank
|1,97
|7,07
|50,38
|Şişe Cam
|6,83
|0,74
|34,17
|Şok Marketler
|12,72
|0,16
|18,22
|T. Halk Bankası
|5,19
|1,37
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|73,50
|7,53
|68,58
|T.S.K.B.
|1,40
|9,37
|15,70
|T.Tuborg
|18,08
|0,44
|51,93
|Taç Tarım Ürünleri
|12,90
|313,46
|Tat Gıda
|11,99
|-1,64
|97,08
|TAV Havalimanları
|15,37
|0,39
|-43,42
|Taze Kuru Gıda
|331,60
|-7,24
|4480,11
|Tek-Art Turizm
|1,85
|2,78
|46,83
|Tekfen Holding
|15,74
|1,88
|-12,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,35
|-0,21
|122,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,28
|-1,72
|96,93
|TGS Dış Ticaret
|9,47
|0,21
|102,78
|Tofaş Oto. Fab.
|27,18
|0,30
|16,64
|Torunlar GMYO
|4,19
|2,70
|52,36
|Trabzon Liman
|35,04
|234,55
|Trabzonspor Sportif
|4,58
|-4,18
|113,02
|Trend GMYO
|8,03
|7,64
|265,00
|TSKB GMYO
|3,92
|5,66
|310,48
|Tuğçelik
|7,83
|98,23
|Tukaş
|11,12
|-3,05
|-9,96
|Turcas Petrol
|5,04
|-6,15
|88,76
|Turkcell
|17,07
|1,49
|23,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,72
|-0,51
|82,84
|Tüpraş
|81,20
|-1,52
|-35,96
|Türk Hava Yolları
|10,60
|0,47
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|14,10
|0,57
|446,41
|Türk Telekom
|7,57
|0,66
|4,91
|Türk Traktör
|117,20
|-1,84
|121,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|99,00
|3,39
|135,71
|Türkiye Sigorta
|6,18
|1,15
|183,77
|Ufuk Yatırım
|13,00
|-7,08
|403,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,50
|7,69
|275,59
|Ulusoy Elektrik
|53,50
|-0,93
|101,13
|Ulusoy Un Sanayi
|11,05
|-0,81
|189,27
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,32
|2,20
|91,19
|Utopya Turizm
|22,28
|0,91
|352,85
|Uzertaş Boya
|36,40
|1539,64
|Ülker Bisküvi
|24,66
|0,65
|10,29
|Vakıf Fin. Kir.
|4,31
|1,17
|103,54
|Vakıf GMYO
|4,04
|1,51
|133,39
|Vakıf Yat. Ort.
|9,07
|3,78
|398,04
|Vakıflar Bankası
|4,22
|2,18
|-23,41
|Vakko Tekstil
|6,29
|1,45
|38,55
|Vanet Gıda
|12,70
|-6,48
|788,11
|Verusa Holding
|44,10
|-1,30
|137,73
|Verusaturk Girisim
|9,04
|-1,09
|71,90
|Vestel
|18,40
|0,22
|45,80
|Vestel Beyaz Eşya
|33,92
|-0,41
|60,77
|Viking Kağıt
|7,07
|-1,81
|278,07
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,76
|0,00
|96,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|2,71
|-8,47
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|49,68
|-10,00
|694,11
|Yataş
|9,76
|1,88
|32,97
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,25
|-1,85
|163,98
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|-0,38
|9,43
|Yeşil GMYO
|1,12
|1,82
|75,00
|Yeşil Yapı
|1,26
|2,44
|90,91
|Yeşil Yatırım Holding
|30,50
|0,00
|171,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.989,40
|442,93
|Yonga Mobilya
|35,18
|281,04
|Yükselen Çelik
|7,32
|0,97
|138,83
|Yünsa
|15,16
|4,91
|50,58
|Zorlu Enerji
|2,79
|-4,12
|71,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)