Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.100,00
|-1,70
|32,87
|İş Bankası (C)
|4,96
|1,85
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,78
|1,58
|İş Girişim
|8,16
|-1,09
|114,74
|İş GMYO
|1,72
|1,78
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|7,42
|0,27
|84,27
|İş Yat. Ort.
|2,94
|0,34
|82,46
|İşbir Holding
|1.250,30
|0,02
|190,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|1,18
|38,71
|İttifak Holding
|3,17
|2,26
|-14,78
|İz Hayvancılık Tarım
|4,40
|-2,00
|68,16
|İzmir Demir Çelik
|21,56
|10,00
|163,25
|İzmir Fırça
|3,25
|0,62
|80,56
|Jantsa Jant Sanayi
|107,60
|-0,37
|102,30
|Kafein Yazılım
|16,11
|1,83
|45,06
|Kaplamin
|9,50
|2,15
|71,17
|Kardemir (A)
|3,95
|2,07
|49,06
|Kardemir (B)
|3,30
|2,48
|25,00
|Kardemir (D)
|2,94
|0,34
|10,53
|Karel Elektronik
|15,98
|-0,50
|9,98
|Karsan Otomotiv
|2,88
|-3,03
|82,28
|Karsu Tekstil
|5,19
|0,39
|60,19
|Kartonsan
|604,20
|0,00
|56,39
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|0,25
|3,91
|Kent Gıda
|408,10
|10,00
|1657,42
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|0,62
|50,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,39
|-2,00
|42,22
|Klimasan Klima
|13,32
|0,30
|-37,21
|Koç Holding
|15,76
|-0,25
|-21,24
|Konfrut Gıda
|11,67
|0,17
|49,23
|Konya Çimento
|396,20
|0,71
|46,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|0,00
|-12,31
|Koza Altın
|78,55
|0,13
|6,08
|Koza Madencilik
|12,81
|0,63
|27,72
|Körfez GMYO
|4,50
|-1,53
|88,28
|Kristal Kola
|1,96
|1,03
|29,80
|Kron Telekomünikasyon
|24,56
|-0,41
|93,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,70
|0,00
|201,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,62
|0,77
|58,79
|Kütahya Porselen
|29,40
|-1,14
|344,11
|Lider Faktoring
|3,15
|2,61
|71,66
|Link Bilgisayar
|27,40
|0,51
|52,32
|Logo Yazılım
|88,40
|0,80
|45,39
|Lokman Hekim Sağlık
|7,46
|8,43
|29,07
|Lüks Kadife
|22,28
|1,64
|157,87
|Makina Takım
|2,28
|0,44
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|2,33
|3,56
|97,46
|Marmaris Altınyunus
|85,70
|1,54
|20,70
|Marshall
|130,00
|-3,63
|173,45
|Martı GMYO
|1,85
|-0,54
|83,17
|Martı Otel
|1,15
|1,77
|26,37
|Mavi Giyim
|38,16
|-0,88
|-34,09
|Mazhar Zorlu Holding
|15,72
|0,00
|30,02
|Mega Polietilen
|3,83
|3,23
|201,94
|Menderes Tekstil
|3,01
|1,35
|129,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,90
|-1,69
|79,53
|Merko Gıda
|1,64
|0,61
|56,19
|Metemtur Otelcilik
|2,37
|2,60
|33,15
|Metro Holding
|2,00
|1,52
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,76
|0,53
|91,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|0,48
|-60,43
|Migros Ticaret
|38,98
|0,21
|60,94
|Milpa
|4,19
|0,00
|91,32
|Mistral GMYO
|3,45
|0,29
|82,54
|MLP Sağlık
|15,72
|5,79
|-1,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,80
|9,76
|57,89
|Mondi Tire Kutsan
|5,97
|1,70
|44,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,88
|-0,17
|79,87
|Net Holding
|2,22
|0,91
|-14,62
|Netaş Telekom.
|14,95
|0,61
|14,47
|Niğbaş Niğde Beton
|15,80
|-1,86
|154,84
|Nuh Çimento
|18,68
|1,30
|70,05
|Nurol GMYO
|6,59
|-0,15
|84,59
|Odaş Elektrik
|2,34
|0,00
|61,86
|Olmuksan-IP
|5,23
|0,00
|104,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,04
|0,57
|41,94
|Orma Orman Mahsulleri
|10,22
|8,72
|270,29
|Osmanlı Menkul
|14,90
|-0,07
|256,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,88
|1,41
|71,43
|Otokar
|138,40
|0,14
|-5,88
|Oyak Çimento
|7,50
|0,81
|36,42
|Oyak Yat. Ort.
|7,21
|6,03
|212,30
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,12
|1,96
|1,01
|Özak GMYO
|3,82
|0,79
|48,64
|Özbal Çelik Boru
|4,80
|5,26
|197,79
|Özderici GMYO
|1,97
|2,07
|25,48
|Özerden Plastik
|2,27
|1,79
|-0,44
|Panora GMYO
|5,19
|0,19
|-7,35
|Papilon Savunma
|13,68
|0,00
|77,52
|Park Elek.Madencilik
|4,23
|0,95
|38,69
|Parsan
|17,00
|0,06
|0,35
|Pegasus
|46,70
|-0,51
|-45,95
|Peker GMYO
|11,05
|1,28
|253,04
|Penguen Gıda
|2,81
|0,72
|206,97
|Pera GMYO
|1,62
|0,62
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|11,70
|0,86
|51,21
|Petkim
|4,13
|0,49
|8,40
|Petrokent Turizm
|740,00
|-2,63
|477,67
|Pınar Et Ve Un
|18,39
|0,27
|100,55
|Pınar Su
|5,86
|1,91
|152,59
|Pınar Süt
|16,81
|0,84
|32,68
|Plastikkart
|10,65
|0,57
|14,89
|Polisan Holding
|2,95
|0,00
|-2,24
|Politeknik Metal
|165,00
|-2,94
|116,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,36
|0,30
|-21,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,00
|0,26
|9,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,00
|3,01
|6,12
|QNB Finansbank
|71,50
|1,35
|90,67
|Ral Yatırım Holding
|5,37
|9,82
|104,61
|Ray Sigorta
|6,97
|0,29
|103,80
|Reysaş GMYO
|4,56
|0,88
|-0,65
|Reysaş Lojistik
|5,55
|0,00
|26,71
|Rhea Girişim
|2,38
|1,71
|100,00
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|-1,14
|44,20
|Royal Halı
|2,35
|-0,42
|71,53
|RTA Laboratuvarları
|61,15
|-1,77
|2535,78
|Sabancı Holding
|8,07
|0,62
|-11,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,87
|0,52
|77,52
|Sanel Mühendislik
|3,66
|0,00
|24,74
|Sanifoam Sünger
|5,73
|0,70
|14,60
|Sanko Pazarlama
|7,18
|-0,69
|-6,15
|Saray Matbaacılık
|3,18
|0,95
|145,98
|Sarkuysan
|4,54
|1,34
|42,88
|Sasa Polyester
|15,49
|-3,79
|100,39
|Say Reklamcılık
|5,21
|0,00
|132,59
|Sekuro Plastik
|7,40
|-0,27
|38,06
|Selçuk Ecza Deposu
|7,80
|0,78
|30,77
|Selçuk Gıda
|2,34
|-0,43
|117,12
|Senkron Güvenlik
|2,12
|0,00
|-22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|8,15
|3,82
|412,58
|Servet GMYO
|21,88
|0,37
|157,41
|Seyitler Kimya
|8,63
|0,82
|27,10
|Silverline Endüstri
|3,80
|1,33
|75,93
|Sinpaş GMYO
|1,43
|1,42
|23,28
|Smartiks Yazılım
|7,42
|0,68
|-24,36
|Soda Sanayii
|7,00
|2,19
|18,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,99
|0,00
|211,74
|Söktaş
|3,98
|1,79
|134,05
|Sönmez Filament
|9,88
|1,13
|102,46
|Sönmez Pamuklu
|10,45
|-1,04
|112,40
|Sumaş Suni Tahta
|17,00
|0,59
|71,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,07
|-0,73
|-14,85
|Şekerbank
|1,43
|0,70
|9,16
|Şişe Cam
|6,22
|4,01
|21,44
|Şok Marketler
|12,54
|0,24
|16,54
|T. Halk Bankası
|5,15
|1,58
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,64
|-0,23
|0,09
|T.S.K.B.
|1,11
|0,00
|-8,26
|T.Tuborg
|15,07
|-0,79
|26,64
|Taç Tarım Ürünleri
|4,98
|-0,40
|59,62
|Tat Gıda
|10,09
|4,13
|65,85
|TAV Havalimanları
|16,01
|-0,37
|-41,06
|Taze Kuru Gıda
|117,10
|9,95
|1517,40
|Tek-Art Turizm
|1,56
|0,65
|23,81
|Tekfen Holding
|15,44
|0,92
|-16,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,73
|3,80
|36,43
|Temapol Polimer Plastik
|7,18
|0,14
|37,55
|TGS Dış Ticaret
|7,74
|0,65
|65,74
|Tofaş Oto. Fab.
|21,60
|0,19
|-7,31
|Torunlar GMYO
|3,66
|1,67
|33,09
|Trabzon Liman
|15,60
|0,97
|46,34
|Trabzonspor Sportif
|4,40
|2,33
|104,65
|Trakya Cam
|4,09
|3,02
|20,61
|Trend GMYO
|6,21
|2,48
|182,27
|TSKB GMYO
|2,24
|-1,32
|134,56
|Tuğçelik
|5,63
|-2,93
|42,53
|Tukaş
|8,88
|1,25
|-28,10
|Turcas Petrol
|3,40
|3,66
|27,34
|Turkcell
|14,57
|0,14
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,80
|1,04
|21,68
|Tüpraş
|83,15
|0,36
|-34,42
|Türk Hava Yolları
|11,13
|-0,62
|-23,03
|Türk Prysmian Kablo
|5,41
|-0,18
|109,65
|Türk Telekom
|6,92
|1,17
|-4,10
|Türk Traktör
|88,15
|0,28
|66,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|72,35
|-0,21
|72,26
|Ufuk Yatırım
|7,45
|0,95
|188,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|9,59
|157,55
|Ulusoy Elektrik
|42,46
|0,57
|59,62
|Ulusoy Un Sanayi
|9,63
|1,05
|152,09
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,57
|1,29
|29,38
|Utopya Turizm
|6,77
|-0,29
|37,60
|Uzertaş Boya
|4,00
|-1,72
|80,18
|Ülker Bisküvi
|23,02
|0,09
|2,95
|Vakıf Fin. Kir.
|4,54
|1,57
|87,60
|Vakıf GMYO
|3,05
|1,33
|76,20
|Vakıf Yat. Ort.
|9,51
|1,28
|422,20
|Vakıflar Bankası
|4,14
|1,47
|-24,86
|Vakko Tekstil
|4,90
|0,62
|7,93
|Vanet Gıda
|1,51
|-1,95
|5,59
|Verusa Holding
|31,36
|0,84
|69,05
|Verusaturk Girisim
|5,85
|0,52
|11,24
|Vestel
|16,65
|0,42
|31,93
|Vestel Beyaz Eşya
|25,28
|0,24
|19,82
|Viking Kağıt
|4,71
|-0,63
|151,87
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|0,00
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|0,49
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,95
|0,29
|122,98
|Yataş
|8,02
|1,01
|9,26
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,58
|1,57
|60,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|0,33
|0,57
|Yeşil GMYO
|0,85
|2,41
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,90
|2,27
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|16,26
|1,75
|44,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.600,00
|0,00
|124,11
|Yonga Mobilya
|26,04
|-2,98
|182,04
|Yükselen Çelik
|14,98
|2,25
|144,37
|Yünsa
|12,56
|0,48
|24,75
|Zorlu Enerji
|2,47
|0,41
|51,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)