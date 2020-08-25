Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|35,85
|İş Bankası (C)
|4,96
|-0,20
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|4,00
|0,25
|5,26
|İş Girişim
|8,49
|6,79
|123,42
|İş GMYO
|1,75
|-0,57
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|7,35
|-0,68
|82,53
|İş Yat. Ort.
|2,99
|-1,32
|85,56
|İşbir Holding
|1.277,00
|0,00
|196,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|41,94
|İttifak Holding
|3,10
|1,64
|-16,67
|İz Hayvancılık Tarım
|4,60
|-0,86
|75,81
|İzmir Demir Çelik
|19,60
|9,99
|139,32
|İzmir Fırça
|3,05
|-5,57
|69,44
|Jantsa Jant Sanayi
|110,20
|0,82
|107,19
|Kafein Yazılım
|16,00
|-0,31
|44,07
|Kaplamin
|9,19
|-0,11
|65,59
|Kardemir (A)
|3,94
|-0,76
|48,68
|Kardemir (B)
|3,30
|-1,79
|25,00
|Kardemir (D)
|2,97
|-1,00
|11,65
|Karel Elektronik
|15,93
|-0,31
|9,64
|Karsan Otomotiv
|2,93
|5,78
|85,44
|Karsu Tekstil
|5,18
|0,19
|59,88
|Kartonsan
|608,00
|-0,49
|57,37
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|-0,74
|5,21
|Kent Gıda
|371,00
|9,99
|1497,66
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|-1,00
|51,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|5,57
|-2,62
|46,97
|Klimasan Klima
|13,52
|0,52
|-36,27
|Koç Holding
|15,87
|-0,94
|-20,69
|Konfrut Gıda
|11,62
|-0,85
|48,59
|Konya Çimento
|398,20
|-0,20
|46,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|0,09
|-12,31
|Koza Altın
|80,25
|-0,68
|8,37
|Koza Madencilik
|13,14
|0,54
|31,01
|Körfez GMYO
|4,74
|-1,66
|98,33
|Kristal Kola
|1,97
|0,51
|30,46
|Kron Telekomünikasyon
|24,98
|-0,95
|96,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,00
|-4,70
|198,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,55
|0,00
|54,55
|Kütahya Porselen
|29,74
|3,99
|349,24
|Lider Faktoring
|3,31
|5,08
|80,38
|Link Bilgisayar
|27,80
|0,72
|54,54
|Logo Yazılım
|87,20
|0,98
|43,42
|Lokman Hekim Sağlık
|7,08
|-0,56
|22,49
|Lüks Kadife
|21,90
|-2,75
|153,47
|Makina Takım
|2,36
|-1,67
|25,53
|Marka Yatırım Holding
|2,22
|2,30
|88,14
|Marmaris Altınyunus
|90,10
|-1,74
|26,90
|Marshall
|142,00
|2,31
|198,70
|Martı GMYO
|1,84
|-2,13
|82,18
|Martı Otel
|1,16
|-2,52
|27,47
|Mavi Giyim
|38,52
|-0,93
|-33,47
|Mazhar Zorlu Holding
|15,79
|-0,57
|30,60
|Mega Polietilen
|3,65
|0,00
|187,75
|Menderes Tekstil
|2,90
|0,00
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|38,30
|2,24
|97,02
|Merko Gıda
|1,65
|-1,20
|57,14
|Metemtur Otelcilik
|2,28
|-0,44
|28,09
|Metro Holding
|2,00
|0,00
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|-1,34
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|-0,47
|-60,25
|Migros Ticaret
|40,16
|1,57
|65,81
|Milpa
|4,39
|6,55
|100,46
|Mistral GMYO
|3,51
|4,46
|85,71
|MLP Sağlık
|15,42
|-0,84
|-3,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,60
|0,00
|40,35
|Mondi Tire Kutsan
|6,12
|0,33
|47,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,24
|0,52
|82,70
|Net Holding
|2,25
|-0,44
|-13,46
|Netaş Telekom.
|15,07
|-0,72
|15,39
|Niğbaş Niğde Beton
|15,35
|-5,25
|147,58
|Nuh Çimento
|18,44
|-1,50
|67,87
|Nurol GMYO
|6,60
|0,15
|84,87
|Odaş Elektrik
|2,36
|-0,84
|63,24
|Olmuksan-IP
|5,16
|-0,58
|101,49
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|-0,29
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|9,35
|9,36
|238,77
|Osmanlı Menkul
|14,80
|-2,31
|254,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,85
|0,71
|69,64
|Otokar
|139,50
|0,87
|-5,13
|Oyak Çimento
|7,64
|-0,78
|38,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,64
|-0,90
|187,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|0,32
|0,04
|Özak GMYO
|3,92
|-1,51
|52,53
|Özbal Çelik Boru
|4,49
|-4,47
|178,56
|Özderici GMYO
|1,99
|-1,97
|26,75
|Özerden Plastik
|2,35
|-0,84
|3,07
|Panora GMYO
|5,20
|0,00
|-7,17
|Papilon Savunma
|13,89
|1,02
|80,24
|Park Elek.Madencilik
|4,21
|-1,64
|38,03
|Parsan
|16,93
|-0,59
|-0,06
|Pegasus
|47,56
|2,37
|-44,95
|Peker GMYO
|11,11
|-0,80
|254,95
|Penguen Gıda
|2,82
|-0,70
|208,06
|Pera GMYO
|1,56
|0,65
|65,96
|Pergamon Dış Ticaret
|11,72
|-1,43
|51,47
|Petkim
|4,16
|0,48
|9,19
|Petrokent Turizm
|760,00
|6,29
|493,29
|Pınar Et Ve Un
|18,36
|-1,50
|100,22
|Pınar Su
|5,49
|-0,36
|136,64
|Pınar Süt
|16,87
|-1,11
|33,15
|Plastikkart
|10,72
|-0,92
|15,64
|Polisan Holding
|2,97
|-0,34
|-1,58
|Politeknik Metal
|170,50
|2,16
|124,13
|Prizma Press Matbaacılık
|3,43
|0,59
|-20,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.208,80
|-0,08
|9,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,40
|-1,25
|4,11
|QNB Finansbank
|71,80
|-0,21
|91,47
|Ral Yatırım Holding
|11,26
|-2,26
|65,59
|Ray Sigorta
|7,01
|-4,63
|104,97
|Reysaş GMYO
|4,67
|-1,27
|1,74
|Reysaş Lojistik
|5,82
|-2,18
|32,88
|Rhea Girişim
|2,39
|-1,65
|100,84
|Rodrigo Tekstil
|2,65
|-1,49
|46,41
|Royal Halı
|2,35
|-5,62
|71,53
|RTA Laboratuvarları
|58,50
|-1,18
|2421,55
|Sabancı Holding
|8,20
|-1,20
|-10,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,85
|-2,04
|76,61
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-0,54
|25,43
|Sanifoam Sünger
|5,49
|0,00
|9,80
|Sanko Pazarlama
|7,31
|-1,22
|-4,45
|Saray Matbaacılık
|3,21
|0,63
|148,30
|Sarkuysan
|4,48
|0,00
|40,99
|Sasa Polyester
|15,77
|5,84
|104,01
|Say Reklamcılık
|5,08
|-1,74
|126,79
|Sekuro Plastik
|7,55
|0,40
|40,86
|Selçuk Ecza Deposu
|7,75
|-0,77
|29,93
|Selçuk Gıda
|2,27
|-8,28
|110,63
|Senkron Güvenlik
|2,12
|2,42
|-22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|7,18
|0,56
|351,57
|Servet GMYO
|21,52
|-1,65
|153,18
|Seyitler Kimya
|8,53
|-0,35
|25,63
|Silverline Endüstri
|3,72
|-0,27
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,44
|1,41
|24,14
|Smartiks Yazılım
|7,56
|0,53
|-22,94
|Soda Sanayii
|6,88
|-0,86
|16,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,60
|0,00
|201,60
|Söktaş
|4,02
|-2,90
|136,40
|Sönmez Filament
|9,63
|0,10
|97,34
|Sönmez Pamuklu
|10,62
|-1,30
|115,85
|Sumaş Suni Tahta
|16,43
|65,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|-0,24
|-12,34
|Şekerbank
|1,46
|-0,68
|11,45
|Şişe Cam
|6,06
|-0,98
|18,32
|Şok Marketler
|12,43
|0,57
|15,52
|T. Halk Bankası
|5,16
|-0,39
|-12,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,28
|0,18
|1,56
|T.S.K.B.
|1,11
|-1,77
|-8,26
|T.Tuborg
|15,09
|-2,71
|26,81
|Taç Tarım Ürünleri
|5,15
|3,62
|65,06
|Tat Gıda
|9,82
|0,51
|61,41
|TAV Havalimanları
|16,66
|0,60
|-38,67
|Taze Kuru Gıda
|106,50
|9,91
|1370,99
|Tek-Art Turizm
|1,59
|-2,45
|26,19
|Tekfen Holding
|15,65
|-2,13
|-15,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,61
|-1,92
|33,57
|Temapol Polimer Plastik
|7,03
|0,86
|34,67
|TGS Dış Ticaret
|7,68
|0,39
|64,45
|Tofaş Oto. Fab.
|22,04
|0,09
|-5,42
|Torunlar GMYO
|3,56
|0,00
|29,45
|Trabzon Liman
|16,20
|5,19
|51,97
|Trabzonspor Sportif
|4,56
|3,64
|112,09
|Trakya Cam
|3,98
|-1,24
|17,37
|Trend GMYO
|6,50
|0,31
|195,45
|TSKB GMYO
|2,30
|-1,29
|140,84
|Tuğçelik
|5,30
|0,38
|34,18
|Tukaş
|8,88
|-1,55
|-28,10
|Turcas Petrol
|3,29
|1,23
|23,22
|Turkcell
|14,65
|-0,75
|6,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,87
|1,16
|22,78
|Tüpraş
|83,50
|-0,95
|-34,15
|Türk Hava Yolları
|11,29
|1,90
|-21,92
|Türk Prysmian Kablo
|5,39
|-0,74
|108,87
|Türk Telekom
|6,93
|-0,57
|-3,96
|Türk Traktör
|88,55
|-0,84
|67,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|72,85
|-2,87
|73,45
|Ufuk Yatırım
|7,75
|1,97
|200,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,22
|-4,31
|138,23
|Ulusoy Elektrik
|42,42
|-0,93
|59,47
|Ulusoy Un Sanayi
|9,71
|-0,61
|154,19
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,60
|0,00
|31,85
|Utopya Turizm
|6,87
|-0,15
|39,63
|Uzertaş Boya
|4,08
|0,25
|83,78
|Ülker Bisküvi
|22,86
|0,62
|2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|4,44
|-2,20
|83,47
|Vakıf GMYO
|3,11
|-2,20
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|9,51
|-4,13
|422,20
|Vakıflar Bankası
|4,16
|-0,72
|-24,50
|Vakko Tekstil
|4,87
|-2,01
|7,27
|Vanet Gıda
|1,58
|0,64
|10,49
|Verusa Holding
|31,10
|0,84
|67,65
|Verusaturk Girisim
|5,90
|-0,17
|12,19
|Vestel
|16,78
|1,15
|32,96
|Vestel Beyaz Eşya
|25,12
|0,24
|19,06
|Viking Kağıt
|4,75
|-4,81
|154,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,67
|-1,08
|51,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-0,93
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,20
|-0,83
|111,00
|Yataş
|7,87
|-0,76
|7,22
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,60
|-1,14
|61,49
|Yeni Gimat GMYO
|11,96
|-0,91
|-0,09
|Yeşil GMYO
|0,85
|-1,16
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,90
|-2,17
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|16,26
|-0,25
|44,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.750,00
|1,50
|129,20
|Yonga Mobilya
|26,20
|0,85
|183,78
|Yükselen Çelik
|14,89
|-2,04
|142,90
|Yünsa
|12,95
|-2,78
|28,63
|Zorlu Enerji
|2,57
|1,58
|57,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)