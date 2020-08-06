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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:24:49 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.899,90 0,00 35,52
İş Bankası (C) 4,75 0,00 -25,90
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,75 -2,09 -1,32
İş Girişim 7,70 -1,66 102,63
İş GMYO 1,89 -1,56 7,39
İş Y. Men. Değ. 7,89 4,64 95,94
İş Yat. Ort. 3,47 3,89 115,35
İşbir Holding 1.310,50 0,00 204,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 -4,55 35,48
İttifak Holding 3,12 -6,87 -16,13
İz Hayvancılık Tarım 4,36 -6,64 66,64
İzmir Demir Çelik 16,84 -0,88 105,62
İzmir Fırça 2,54 0,79 41,11
Jantsa Jant Sanayi 93,50 -5,56 75,79
Kafein Yazılım 18,11 -2,06 63,07
Kaplamin 9,36 9,99 68,65
Kardemir (A) 3,78 -5,26 42,64
Kardemir (B) 3,18 -2,75 20,45
Kardemir (D) 2,80 -2,10 5,26
Karel Elektronik 16,99 -4,44 16,93
Karsan Otomotiv 2,73 -2,15 72,78
Karsu Tekstil 5,00 -4,40 54,32
Kartonsan 573,10 -6,05 48,34
Katmerciler Ekipman 4,80 -3,23 25,00
Kent Gıda 1.580,00 -10,00 798,75
Kerevitaş Gıda 5,00 -2,72 53,37
Kervansaray Yat. Holding 0,44 2,33 -20,00
Kiler GMYO 8,71 9,97 129,82
Klimasan Klima 14,11 -2,08 -33,49
Koç Holding 15,43 -2,22 -22,88
Konfrut Gıda 10,74 -1,20 37,34
Konya Çimento 419,80 -2,82 54,74
Kordsa Teknik Tekstil 10,98 -3,26 -13,65
Koza Altın 86,90 1,64 17,35
Koza Madencilik 14,28 -1,45 42,37
Körfez GMYO 5,93 -9,88 148,12
Kristal Kola 1,96 -3,45 29,80
Kron Telekomünikasyon 26,30 2,26 106,76
Kuştur Kuşadası Turizm 68,55 -9,21 192,01
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,62 -0,38 58,79
Kütahya Porselen 25,40 -9,16 283,69
Lider Faktoring 3,00 -0,99 63,49
Link Bilgisayar 26,30 -0,38 44,90
Logo Yazılım 83,55 -3,58 37,42
Lokman Hekim Sağlık 7,63 -2,80 32,01
Lüks Kadife 22,72 3,93 162,96
Makina Takım 2,24 -5,88 19,15
Marka Yatırım Holding 2,15 -6,11 82,20
Marmaris Altınyunus 102,70 -6,12 44,65
Marshall 107,10 -9,92 125,28
Martı GMYO 1,98 3,66 96,04
Martı Otel 1,10 -1,79 20,88
Mavi Giyim 39,20 -2,24 -32,30
Mazhar Zorlu Holding 14,95 3,17 23,66
Mega Polietilen 3,55 -8,03 179,87
Menderes Tekstil 2,93 -2,98 123,66
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,00 1,07 64,61
Merko Gıda 1,66 -4,60 58,10
Metemtur Otelcilik 2,29 1,78 28,65
Metro Holding 1,92 -3,52 39,13
Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -2,48 80,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,27 -2,99 -57,43
Migros Ticaret 42,40 -0,24 75,06
Milpa 3,70 -2,63 68,95
Mistral GMYO 2,66 -5,34 40,74
MLP Sağlık 15,97 -2,14 -0,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,74 0,00 52,63
Mondi Tire Kutsan 5,70 -2,56 37,68
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,58 -1,82 69,65
Net Holding 2,32 0,00 -10,77
Netaş Telekom. 14,47 -2,89 10,80
Niğbaş Niğde Beton 15,06 0,33 142,90
Nuh Çimento 17,21 0,06 56,67
Nurol GMYO 7,50 -3,23 110,08
Odaş Elektrik 2,35 0,43 62,55
Olmuksan-IP 4,81 -2,04 87,82
Orge Enerji Elektrik 7,09 -1,80 42,94
Orma Orman Mahsulleri 12,54 4,50 354,35
Osmanlı Menkul 13,75 3,77 229,32
Ostim Endüstriyel Yat 2,50 -2,72 48,81
Otokar 156,60 -3,33 6,50
Oyak Çimento 7,91 -2,35 43,88
Oyak Yat. Ort. 7,15 8,66 209,70
Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 -4,38 -0,93
Özak GMYO 4,16 -0,72 61,87
Özbal Çelik Boru 3,13 9,82 94,19
Özderici GMYO 2,15 -1,83 36,94
Özerden Plastik 2,14 1,90 -6,14
Panora GMYO 5,27 -1,31 -5,92
Papilon Savunma 15,00 -0,07 94,64
Park Elek.Madencilik 3,70 -4,39 21,31
Parsan 17,63 -2,16 4,07
Pegasus 46,76 -2,99 -45,88
Peker GMYO 9,68 -3,01 209,27
Penguen Gıda 2,69 -2,89 193,86
Pera GMYO 1,33 -6,99 41,49
Pergamon Dış Ticaret 11,76 2,71 51,98
Petkim 3,61 -1,63 -5,25
Petrokent Turizm 696,00 -10,00 443,33
Pınar Et Ve Un 18,62 -0,16 103,05
Pınar Su 4,89 -2,20 110,78
Pınar Süt 19,29 -1,03 52,25
Plastikkart 10,76 -1,19 16,07
Polisan Holding 3,04 -2,25 0,74
Politeknik Metal 151,40 4,49 99,02
Prizma Press Matbaacılık 3,63 -1,63 -15,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,70 0,03 8,02
QNB Finans Fin. Kir. 131,10 -9,96 1,55
QNB Finansbank 64,90 -9,99 73,07
Ral Yatırım Holding 23,36 0,78 243,53
Ray Sigorta 6,19 9,95 80,99
Reysaş GMYO 4,81 4,11 4,79
Reysaş Lojistik 4,94 5,56 12,79
Rhea Girişim 2,35 -6,75 97,48
Rodrigo Tekstil 2,55 -0,39 40,88
Royal Halı 2,80 9,80 104,38
RTA Laboratuvarları 46,26 7,83 1893,97
Sabancı Holding 8,11 -1,10 -11,07
Safkar Ege Soğutmacılık 3,75 -2,09 72,02
Sanel Mühendislik 3,30 -1,79 12,47
Sanifoam Sünger 5,48 -0,72 9,60
Sanko Pazarlama 7,06 -3,02 -7,72
Saray Matbaacılık 3,48 -1,69 169,19
Sarkuysan 6,48 -1,97 35,96
Sasa Polyester 12,05 -4,37 55,89
Say Reklamcılık 3,90 -2,74 74,11
Sekuro Plastik 7,47 -1,06 39,37
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -2,45 40,16
Selçuk Gıda 3,46 0,00 101,16
Senkron Güvenlik 2,37 1,72 -13,19
Serve Film Prodüksiyon 6,20 7,64 289,94
Servet GMYO 20,10 -2,43 136,47
Seyitler Kimya 8,60 0,35 26,66
Silverline Endüstri 3,84 -4,00 77,78
Sinpaş GMYO 1,38 -2,82 18,97
Smartiks Yazılım 7,21 -2,57 -26,50
Soda Sanayii 6,67 -2,91 12,54
Sodaş Sodyum Sanayii 11,00 -1,08 186,00
Söktaş 3,73 -7,90 119,35
Sönmez Filament 9,37 -1,37 92,01
Sönmez Pamuklu 9,81 -0,20 99,39
Sumaş Suni Tahta 16,75 -1,47 69,19
Şeker Fin. Kir. 4,55 -1,09 -4,81
Şekerbank 1,39 -2,80 6,11
Şişe Cam 5,96 -4,49 16,36
Şok Marketler 11,97 -2,29 11,25
T. Halk Bankası 5,26 -0,75 -11,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,82 -2,44 -6,38
T.S.K.B. 1,10 -1,79 -9,09
T.Tuborg 13,97 -0,71 17,39
Taç Tarım Ürünleri 5,10 -0,97 63,46
Tat Gıda 10,53 -3,84 73,08
TAV Havalimanları 17,65 -0,28 -35,02
Taze Kuru Gıda 37,90 -9,98 423,48
Tek-Art Turizm 1,55 -1,27 23,02
Tekfen Holding 14,48 -1,56 -21,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 -3,05 43,81
Temapol Polimer Plastik 7,25 -3,59 38,89
TGS Dış Ticaret 8,48 -0,59 81,58
Tofaş Oto. Fab. 23,66 -1,66 1,53
Torunlar GMYO 3,91 -3,69 42,18
Trabzon Liman 12,76 -1,85 19,70
Trabzonspor Sportif 3,40 -7,61 58,14
Trakya Cam 3,89 -1,77 14,71
Trend GMYO 4,94 -7,84 124,55
TSKB GMYO 3,08 -4,94 129,85
Tuğçelik 5,04 -10,00 27,59
Tukaş 8,63 -2,92 -30,12
Turcas Petrol 3,27 -1,21 22,47
Turkcell 14,96 -0,73 8,41
Tümosan Motor ve Traktör 7,03 -2,36 9,67
Tüpraş 79,05 -0,69 -37,66
Türk Hava Yolları 10,59 -2,22 -26,76
Türk Prysmian Kablo 5,34 -3,09 106,94
Türk Telekom 7,25 -2,68 0,48
Türk Traktör 98,20 -3,35 85,60
Türker Proje Gayrimenkul 67,50 -5,00 60,71
Ufuk Yatırım 7,65 0,13 196,51
Ulaşlar Turizm Yat. 4,16 -8,57 96,23
Ulusoy Elektrik 42,50 -0,93 59,77
Ulusoy Un Sanayi 9,62 -1,23 151,83
Umpaş Holding 0,76 2,70 22,58
Uşak Seramik 1,63 -1,21 34,33
Utopya Turizm 6,94 -0,86 41,06
Uzertaş Boya 4,45 5,20 100,45
Ülker Bisküvi 23,64 -2,31 5,72
Vakıf Fin. Kir. 4,23 -9,81 74,79
Vakıf GMYO 3,28 -6,82 89,49
Vakıf Yat. Ort. 11,64 -9,98 539,16
Vakıflar Bankası 4,26 -2,29 -22,69
Vakko Tekstil 4,62 -3,35 1,76
Vanet Gıda 1,62 -0,61 13,29
Verusa Holding 27,40 -1,01 47,70
Verusaturk Girisim 5,65 -0,53 7,44
Vestel 16,00 -2,38 26,78
Vestel Beyaz Eşya 26,12 -2,54 23,80
Viking Kağıt 4,44 -1,99 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 -3,88 63,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -0,47 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,21 -3,51 111,16
Yataş 8,48 -1,85 15,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,57 -1,53 59,63
Yeni Gimat GMYO 11,86 0,08 -0,93
Yeşil GMYO 0,80 -5,88 25,00
Yeşil Yapı 0,85 -4,49 28,79
Yeşil Yatırım Holding 16,88 -1,80 50,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.650,50 -0,64 159,78
Yonga Mobilya 26,00 0,00 181,61
Yükselen Çelik 14,06 -3,76 129,36
Yünsa 12,00 -2,76 19,19
Zorlu Enerji 2,28 0,00 39,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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