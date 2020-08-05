  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:23:46 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 39.999,00 -2,20 32,53
İş Bankası (C) 4,73 2,16 -26,21
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,84 -1,03 1,05
İş Girişim 7,83 -1,39 106,05
İş GMYO 1,94 -0,51 10,23
İş Y. Men. Değ. 7,41 1,79 84,02
İş Yat. Ort. 3,36 4,67 108,52
İşbir Holding 1.391,10 6,60 223,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -1,14 40,32
İttifak Holding 3,16 -2,47 -15,05
İz Hayvancılık Tarım 4,69 0,00 79,25
İzmir Demir Çelik 17,05 -0,87 108,18
İzmir Fırça 2,55 -1,92 41,67
Jantsa Jant Sanayi 92,25 -7,75 73,44
Kafein Yazılım 17,69 -1,67 59,28
Kaplamin 8,57 -3,49 54,41
Kardemir (A) 4,04 -0,49 52,45
Kardemir (B) 3,23 0,94 22,35
Kardemir (D) 2,86 2,88 7,52
Karel Elektronik 18,34 -4,18 26,22
Karsan Otomotiv 2,70 -1,82 70,89
Karsu Tekstil 5,25 -4,20 62,04
Kartonsan 592,10 -5,64 53,26
Katmerciler Ekipman 4,96 1,43 29,17
Kent Gıda 1.755,50 -10,00 898,58
Kerevitaş Gıda 5,13 -1,91 57,36
Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00
Kiler GMYO 7,89 9,58 108,18
Klimasan Klima 14,30 -1,65 -32,59
Koç Holding 16,04 0,25 -19,84
Konfrut Gıda 11,03 -3,25 41,05
Konya Çimento 426,30 -2,09 57,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,30 -0,53 -11,13
Koza Altın 85,45 0,89 15,40
Koza Madencilik 14,30 3,55 42,57
Körfez GMYO 6,58 -9,99 175,31
Kristal Kola 2,02 -1,46 33,77
Kron Telekomünikasyon 25,78 -4,45 102,67
Kuştur Kuşadası Turizm 75,50 -9,96 221,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,69 1,13 63,03
Kütahya Porselen 29,92 -3,05 351,96
Lider Faktoring 2,95 0,00 60,76
Link Bilgisayar 26,08 1,48 43,69
Logo Yazılım 84,40 -1,34 38,82
Lokman Hekim Sağlık 7,57 -2,07 30,97
Lüks Kadife 21,86 9,96 153,01
Makina Takım 2,26 -2,16 20,21
Marka Yatırım Holding 2,34 -2,50 98,31
Marmaris Altınyunus 109,30 -4,96 53,94
Marshall 126,00 -4,62 165,04
Martı GMYO 1,93 -3,98 91,09
Martı Otel 1,11 -0,89 21,98
Mavi Giyim 39,66 -0,65 -31,50
Mazhar Zorlu Holding 15,00 0,00 24,07
Mega Polietilen 3,99 -3,86 214,56
Menderes Tekstil 2,90 0,00 121,37
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 34,72 0,06 78,60
Merko Gıda 1,73 -1,14 64,76
Metemtur Otelcilik 2,24 0,00 25,84
Metro Holding 1,98 1,02 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,62 -1,36 84,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -2,97 -57,06
Migros Ticaret 42,36 -1,49 74,90
Milpa 3,61 -2,43 64,84
Mistral GMYO 2,75 3,77 45,50
MLP Sağlık 16,09 0,63 0,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63
Mondi Tire Kutsan 5,94 -0,50 43,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,76 -2,86 71,07
Net Holding 2,34 0,43 -10,00
Netaş Telekom. 15,03 -0,86 15,08
Niğbaş Niğde Beton 15,10 4,79 143,55
Nuh Çimento 16,95 -0,59 54,30
Nurol GMYO 7,21 -1,90 101,96
Odaş Elektrik 2,35 -0,42 62,55
Olmuksan-IP 4,93 -0,40 92,51
Orge Enerji Elektrik 7,08 1,14 42,74
Orma Orman Mahsulleri 12,13 2,62 339,49
Osmanlı Menkul 12,10 -3,43 189,80
Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -2,65 52,98
Otokar 158,80 -1,98 8,00
Oyak Çimento 7,90 1,41 43,70
Oyak Yat. Ort. 6,58 9,85 185,01
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 -1,57 1,33
Özak GMYO 4,20 -1,41 63,42
Özbal Çelik Boru 2,87 -3,37 78,05
Özderici GMYO 2,16 -1,37 37,58
Özerden Plastik 2,10 3,45 -7,89
Panora GMYO 5,31 -0,75 -5,21
Papilon Savunma 15,08 -0,07 95,68
Park Elek.Madencilik 3,93 -1,50 28,85
Parsan 18,25 0,27 7,73
Pegasus 48,84 0,99 -43,47
Peker GMYO 9,51 -5,28 203,83
Penguen Gıda 2,81 -2,77 206,97
Pera GMYO 1,42 -5,96 51,06
Pergamon Dış Ticaret 11,10 -0,98 43,45
Petkim 3,70 0,27 -2,89
Petrokent Turizm 773,30 -10,00 503,67
Pınar Et Ve Un 18,57 -1,75 102,51
Pınar Su 5,09 -1,55 119,40
Pınar Süt 19,75 0,25 55,88
Plastikkart 10,79 -3,66 16,40
Polisan Holding 3,13 -0,63 3,73
Politeknik Metal 145,00 0,00 90,61
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,27 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,40 0,02 8,00
QNB Finans Fin. Kir. 145,60 -9,96 12,78
QNB Finansbank 72,10 -9,99 92,27
Ral Yatırım Holding 22,76 0,71 234,71
Ray Sigorta 5,62 -2,26 64,33
Reysaş GMYO 4,64 -1,49 1,09
Reysaş Lojistik 4,67 -1,68 6,62
Rhea Girişim 2,54 -3,05 113,45
Rodrigo Tekstil 2,57 -0,39 41,99
Royal Halı 2,55 9,91 86,13
RTA Laboratuvarları 41,80 1,55 1701,72
Sabancı Holding 8,19 0,61 -10,19
Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 -0,26 75,23
Sanel Mühendislik 3,38 -1,17 15,20
Sanifoam Sünger 5,62 0,18 12,40
Sanko Pazarlama 7,18 -2,97 -6,15
Saray Matbaacılık 3,59 0,28 177,70
Sarkuysan 6,51 0,93 36,59
Sasa Polyester 12,79 -1,77 65,46
Say Reklamcılık 3,88 -3,96 73,21
Sekuro Plastik 7,52 -0,92 40,30
Selçuk Ecza Deposu 8,16 -0,85 36,80
Selçuk Gıda 3,40 0,00 97,67
Senkron Güvenlik 2,39 5,75 -12,45
Serve Film Prodüksiyon 5,97 6,61 275,47
Servet GMYO 20,90 -1,60 145,88
Seyitler Kimya 8,49 -0,93 25,04
Silverline Endüstri 3,89 -3,23 80,09
Sinpaş GMYO 1,40 -2,10 20,69
Smartiks Yazılım 7,39 -1,34 -24,67
Soda Sanayii 6,63 5,41 11,86
Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 0,00 188,60
Söktaş 3,80 -1,04 123,46
Sönmez Filament 9,33 -2,00 91,19
Sönmez Pamuklu 9,67 0,31 96,54
Sumaş Suni Tahta 17,25 2,50 74,24
Şeker Fin. Kir. 4,60 -0,65 -3,77
Şekerbank 1,44 0,70 9,92
Şişe Cam 6,16 7,13 20,27
Şok Marketler 12,38 -0,88 15,06
T. Halk Bankası 5,34 0,75 -9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,92 -2,94 -6,15
T.S.K.B. 1,11 0,91 -8,26
T.Tuborg 14,00 -1,96 17,65
Taç Tarım Ürünleri 5,35 0,75 71,47
Tat Gıda 10,43 1,36 71,44
TAV Havalimanları 17,33 -0,86 -36,20
Taze Kuru Gıda 42,10 -9,97 481,49
Tek-Art Turizm 1,57 -1,88 24,60
Tekfen Holding 14,79 1,30 -20,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,08 -1,94 44,76
Temapol Polimer Plastik 7,57 -1,69 45,02
TGS Dış Ticaret 8,20 -2,96 75,59
Tofaş Oto. Fab. 24,32 -1,70 4,37
Torunlar GMYO 4,02 2,29 46,18
Trabzon Liman 12,97 -0,69 21,67
Trabzonspor Sportif 3,79 -2,82 76,28
Trakya Cam 3,84 6,67 13,24
Trend GMYO 5,62 -0,88 155,45
TSKB GMYO 3,25 0,62 142,54
Tuğçelik 5,59 -2,78 41,52
Tukaş 8,85 -1,99 -28,34
Turcas Petrol 3,29 -0,90 23,22
Turkcell 14,94 0,61 8,26
Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -1,37 12,32
Tüpraş 80,25 2,03 -36,71
Türk Hava Yolları 10,89 -1,09 -24,69
Türk Prysmian Kablo 5,71 1,78 121,27
Türk Telekom 7,24 2,26 0,34
Türk Traktör 101,60 -2,87 92,02
Türker Proje Gayrimenkul 68,70 3,54 63,57
Ufuk Yatırım 6,98 -0,29 170,54
Ulaşlar Turizm Yat. 4,65 -1,48 119,34
Ulusoy Elektrik 41,50 0,34 56,02
Ulusoy Un Sanayi 9,66 -1,02 152,88
Umpaş Holding 0,74 1,37 19,35
Uşak Seramik 1,64 -0,61 35,15
Utopya Turizm 6,93 0,43 40,85
Uzertaş Boya 4,22 -4,09 90,09
Ülker Bisküvi 24,70 -1,52 10,47
Vakıf Fin. Kir. 4,96 -4,80 104,96
Vakıf GMYO 3,66 -2,66 111,44
Vakıf Yat. Ort. 12,93 -9,96 609,99
Vakıflar Bankası 4,37 1,16 -20,69
Vakko Tekstil 4,88 -1,21 7,49
Vanet Gıda 1,64 -0,61 14,69
Verusa Holding 27,70 0,65 49,32
Verusaturk Girisim 5,58 1,45 6,11
Vestel 16,62 -1,07 31,70
Vestel Beyaz Eşya 26,12 -3,26 23,80
Viking Kağıt 4,50 -1,53 140,64
Yapı Kredi Koray GMYO 4,13 -2,36 70,66
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,48 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,43 -3,31 114,67
Yataş 8,55 -1,61 16,49
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,59 -3,00 60,87
Yeni Gimat GMYO 11,86 -0,25 -0,93
Yeşil GMYO 0,85 -1,16 32,81
Yeşil Yapı 0,88 -3,30 33,33
Yeşil Yatırım Holding 17,46 -2,24 55,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.800,10 1,30 164,86
Yonga Mobilya 26,00 -1,89 181,61
Yükselen Çelik 14,77 -3,78 140,95
Yünsa 12,24 -3,70 21,58
Zorlu Enerji 2,27 -0,44 39,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı