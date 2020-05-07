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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:20:45 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.749,90 0,63 31,71
İş Bankası (C) 4,89 0,20 -23,71
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,36 0,90 -11,58
İş Girişim 5,77 0,35 51,84
İş GMYO 1,60 1,91 -9,09
İş Y. Men. Değ. 5,44 1,87 35,10
İş Yat. Ort. 2,22 0,45 37,77
İşbir Holding 574,80 -0,03 33,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,55 0,00 -31,45
İz Hayvancılık Tarım 5,72 10,00 118,61
İzmir Demir Çelik 10,06 -5,54 22,83
İzmir Fırça 2,05 1,49 13,89
Jantsa Jant Sanayi 52,65 0,77 -1,01
Kafein Yazılım 17,31 -1,14 55,39
Kapital Yat. Holding 2,55 1,19 5,37
Kaplamin 6,11 0,49 10,09
Kardemir (A) 2,94 9,70 10,94
Kardemir (B) 2,88 9,92 9,09
Kardemir (D) 2,64 6,45 -0,75
Karel Elektronik 15,80 -0,75 8,74
Karsan Otomotiv 1,82 -1,09 15,19
Karsu Tekstil 2,96 -0,34 -8,64
Kartonsan 446,40 2,62 14,49
Katmerciler Ekipman 3,20 0,00 -16,67
Kent Gıda 265,40 9,99 50,97
Kerevitaş Gıda 4,21 3,44 29,14
Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 -27,27
Kiler GMYO 2,72 -1,09 -28,23
Klimasan Klima 16,55 -1,08 -25,05
Koç Holding 14,67 -0,14 -26,68
Konfrut Gıda 11,39 6,95 45,65
Konya Çimento 243,00 -0,61 -10,43
Kordsa Teknik Tekstil 10,75 -0,92 -15,46
Koza Altın 76,40 0,79 3,17
Koza Madencilik 12,55 0,97 25,12
Körfez GMYO 2,58 -0,39 7,95
Kristal Kola 1,90 0,53 25,83
Kron Telekomünikasyon 22,16 -3,57 74,21
Kuştur Kuşadası Turizm 29,00 4,69 22,36
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 0,00 -3,03
Kütahya Porselen 14,52 10,00 119,34
Lider Faktoring 4,35 9,85 18,53
Link Bilgisayar 26,50 -0,53 46,01
Logo Yazılım 73,75 -1,14 21,30
Lokman Hekim Sağlık 6,91 -1,57 19,55
Lüks Kadife 9,01 0,56 4,28
Makina Takım 1,59 3,25 -15,43
Mardin Çimento 5,54 0,00 -6,42
Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 14,41
Marmaris Altınyunus 74,75 -0,99 5,28
Marshall 48,00 -1,03 0,97
Martı GMYO 1,14 -1,72 12,87
Martı Otel 0,93 -1,06 2,20
Mavi Giyim 40,04 -0,30 -30,85
Mazhar Zorlu Holding 13,00 1,40 7,53
Mega Polietilen 3,16 9,72 43,64
Menderes Tekstil 1,50 0,67 14,50
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,36 2,66 15,02
Merko Gıda 1,43 2,88 36,19
Metal Gayrimenkul 1,05 9,38 15,38
Metemtur Otelcilik 1,77 0,00 -0,56
Metro Holding 1,33 1,53 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 0,00 -6,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 -1,41 -60,62
Migros Ticaret 29,68 0,88 22,54
Milpa 2,89 1,40 31,96
Mistral GMYO 1,94 1,04 2,65
MLP Sağlık 15,74 2,54 -1,62
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,49 9,56 30,70
Mondi Tire Kutsan 7,02 0,72 69,57
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,40 -1,50 44,65
Net Holding 2,00 0,00 -23,08
Netaş Telekom. 13,31 -0,82 1,91
Niğbaş Niğde Beton 9,00 -0,99 45,16
Nuh Çimento 10,13 0,40 -7,78
Nurol GMYO 3,51 1,45 -1,68
Odaş Elektrik 1,84 1,10 27,27
Olmuksan-IP 4,61 6,96 80,01
Orge Enerji Elektrik 5,22 1,36 5,24
Orma Orman Mahsulleri 4,34 4,58 57,25
Osmanlı Menkul 7,79 0,00 86,33
Ostim Endüstriyel Yat 2,02 -0,98 20,24
Otokar 125,20 0,64 -14,85
Oyak Yat. Ort. 5,58 -1,93 139,48
Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 4,21 4,25
Özak GMYO 2,90 -1,36 12,84
Özbal Çelik Boru 1,77 -1,12 9,81
Özderici GMYO 1,52 0,66 -3,18
Özerden Plastik 2,32 -0,43 1,75
Panora GMYO 5,02 2,45 -10,38
Papilon Savunma 14,90 3,98 93,35
Park Elek.Madencilik 2,87 -0,35 -5,90
Parsan 14,61 -1,62 -13,75
Pegasus 52,20 0,10 -39,58
Peker GMYO 4,30 0,00 37,38
Penguen Gıda 3,29 2,49 58,94
Pera GMYO 0,91 -1,09 -3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,12 -2,99 4,94
Petkim 3,62 1,40 -4,99
Petrokent Turizm 164,80 -3,06 28,65
Pınar Et Ve Un 22,12 9,94 141,22
Pınar Su 6,10 9,91 162,93
Pınar Süt 16,44 9,97 29,76
Plastikkart 9,53 3,03 2,80
Polisan Holding 2,40 -0,41 -20,47
Politeknik Metal 133,00 9,92 74,83
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,80 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,80 0,12 7,22
QNB Finans Fin. Kir. 105,20 -1,87 -18,51
QNB Finansbank 46,60 -2,51 24,27
Ral Yatırım Holding 8,84 1,84 30,00
Ray Sigorta 7,72 -1,40 125,73
Reysaş GMYO 5,01 -1,76 9,15
Reysaş Lojistik 6,62 -1,93 51,14
Rhea Girişim 1,98 -1,49 66,39
Rodrigo Tekstil 2,42 10,00 33,70
Royal Halı 1,84 -0,54 34,31
RTA Laboratuvarları 32,72 9,95 1310,34
Sabancı Holding 8,03 0,37 -11,95
Safkar Ege Soğutmacılık 4,07 -0,73 86,70
Salix Yatırım Holding 6,82 10,00 -5,41
Sanel Mühendislik 5,10 0,79 25,93
Sanifoam Sünger 6,58 -2,52 31,60
Sanko Pazarlama 6,39 -1,69 -17,44
Saray Matbaacılık 1,89 -1,05 5,59
Sarkuysan 5,44 -0,37 12,63
Sasa Polyester 9,17 2,23 18,63
Say Reklamcılık 2,88 3,97 28,57
Sekuro Plastik 4,95 0,20 -7,65
Selçuk Ecza Deposu 7,29 0,00 22,22
Selçuk Gıda 2,81 9,77 63,37
Senkron Güvenlik 2,96 -1,00 8,42
Serve Film Prodüksiyon 4,80 0,84 201,89
Servet GMYO 15,08 -2,33 77,41
Seyitler Kimya 14,20 9,74 109,13
Silverline Endüstri 2,37 -0,84 9,72
Sinpaş GMYO 1,06 -0,93 -8,62
Smartiks Yazılım 10,09 -0,10 2,85
Soda Sanayii 5,75 -0,52 -6,96
Sodaş Sodyum Sanayii 24,60 2,50 155,84
Söktaş 3,16 5,33 19,25
Sönmez Filament 6,29 -2,02 28,89
Sönmez Pamuklu 6,27 -0,48 27,44
Sumaş Suni Tahta 10,75 -2,27 8,59
Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,22 -2,93
Şekerbank 1,04 1,96 -20,61
Şişe Cam 4,81 0,00 -8,73
Şok Marketler 11,18 8,33 3,90
T. Halk Bankası 5,14 -0,19 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,20 -1,80 -12,39
T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,70
T.Tuborg 13,97 0,00 17,39
Taç Tarım Ürünleri 6,83 9,98 118,91
Tat Gıda 7,66 5,80 25,91
TAV Havalimanları 17,63 0,28 -35,10
Taze Kuru Gıda 13,23 9,98 82,73
Tek-Art Turizm 1,28 -0,78 1,59
Tekfen Holding 13,24 -2,00 -28,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,40 -3,14 76,19
Temapol Polimer Plastik 5,77 -2,04 10,54
TGS Dış Ticaret 4,26 4,16 -8,78
Tofaş Oto. Fab. 20,12 0,20 -13,66
Torunlar GMYO 2,41 0,00 -12,36
Trabzon Liman 10,64 1,92 -0,19
Trabzonspor Sportif 5,05 -2,88 134,88
Trakya Cam 3,23 0,00 -7,71
Trend GMYO 3,01 -1,31 36,82
TSKB GMYO 1,72 -0,58 28,36
Tuğçelik 4,63 -1,49 17,22
Tukaş 15,10 -1,31 22,27
Turcas Petrol 2,71 0,74 1,50
Turkcell 13,25 -0,15 -3,99
Tümosan Motor ve Traktör 5,46 0,00 -14,82
Tüpraş 85,35 0,41 -32,69
Türk Hava Yolları 10,67 1,04 -26,21
Türk Prysmian Kablo 3,55 0,28 37,32
Türk Telekom 7,16 1,13 -2,85
Türk Traktör 56,20 4,07 6,22
Türker Proje Gayrimenkul 37,78 0,75 -10,05
Ufuk Yatırım 4,50 5,39 74,42
Ulaşlar Turizm Yat. 2,69 4,67 26,89
Ulusoy Elektrik 31,40 0,26 18,05
Ulusoy Un Sanayi 10,38 9,96 171,73
Umpaş Holding 0,55 7,84 -11,29
Uşak Seramik 1,54 0,00 -8,88
Utopya Turizm 4,68 0,65 -4,88
Uzertaş Boya 3,85 10,00 73,42
Ülker Bisküvi 22,82 2,61 2,06
Ünye Çimento 4,94 0,00 -8,18
Vakıf Fin. Kir. 2,12 -0,47 -12,40
Vakıf GMYO 1,88 -0,53 8,61
Vakıf Yat. Ort. 2,12 -0,47 -9,01
Vakıflar Bankası 4,48 0,00 -18,69
Vakko Tekstil 4,61 -0,43 1,54
Vanet Gıda 1,73 9,49 20,98
Verusa Holding 19,56 -0,86 5,39
Verusaturk Girisim 4,94 -0,80 -8,35
Vestel 13,46 0,22 6,66
Vestel Beyaz Eşya 18,70 -0,21 -13,43
Viking Kağıt 4,14 0,00 121,39
Yapı Kredi Koray GMYO 2,65 0,38 9,50
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,47 -14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,35 4,47 49,12
Yataş 6,44 -0,31 -12,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,91 0,00 18,63
Yeni Gimat GMYO 12,22 -0,08 2,08
Yeşil GMYO 0,51 4,08 -20,31
Yeşil Yapı 0,51 4,08 -22,73
Yeşil Yatırım Holding 13,00 6,21 15,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.000,10 103,74
Yonga Mobilya 17,30 9,98 87,23
Yükselen Çelik 8,21 0,74 33,93
Yünsa 12,70 -0,94 26,14
Zorlu Enerji 1,29 1,57 -20,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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