Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.749,90
|0,63
|31,71
|İş Bankası (C)
|4,89
|0,20
|-23,71
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,36
|0,90
|-11,58
|İş Girişim
|5,77
|0,35
|51,84
|İş GMYO
|1,60
|1,91
|-9,09
|İş Y. Men. Değ.
|5,44
|1,87
|35,10
|İş Yat. Ort.
|2,22
|0,45
|37,77
|İşbir Holding
|574,80
|-0,03
|33,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,55
|0,00
|-31,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,72
|10,00
|118,61
|İzmir Demir Çelik
|10,06
|-5,54
|22,83
|İzmir Fırça
|2,05
|1,49
|13,89
|Jantsa Jant Sanayi
|52,65
|0,77
|-1,01
|Kafein Yazılım
|17,31
|-1,14
|55,39
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|1,19
|5,37
|Kaplamin
|6,11
|0,49
|10,09
|Kardemir (A)
|2,94
|9,70
|10,94
|Kardemir (B)
|2,88
|9,92
|9,09
|Kardemir (D)
|2,64
|6,45
|-0,75
|Karel Elektronik
|15,80
|-0,75
|8,74
|Karsan Otomotiv
|1,82
|-1,09
|15,19
|Karsu Tekstil
|2,96
|-0,34
|-8,64
|Kartonsan
|446,40
|2,62
|14,49
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|0,00
|-16,67
|Kent Gıda
|265,40
|9,99
|50,97
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|3,44
|29,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Kiler GMYO
|2,72
|-1,09
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,55
|-1,08
|-25,05
|Koç Holding
|14,67
|-0,14
|-26,68
|Konfrut Gıda
|11,39
|6,95
|45,65
|Konya Çimento
|243,00
|-0,61
|-10,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,75
|-0,92
|-15,46
|Koza Altın
|76,40
|0,79
|3,17
|Koza Madencilik
|12,55
|0,97
|25,12
|Körfez GMYO
|2,58
|-0,39
|7,95
|Kristal Kola
|1,90
|0,53
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|22,16
|-3,57
|74,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|29,00
|4,69
|22,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|-3,03
|Kütahya Porselen
|14,52
|10,00
|119,34
|Lider Faktoring
|4,35
|9,85
|18,53
|Link Bilgisayar
|26,50
|-0,53
|46,01
|Logo Yazılım
|73,75
|-1,14
|21,30
|Lokman Hekim Sağlık
|6,91
|-1,57
|19,55
|Lüks Kadife
|9,01
|0,56
|4,28
|Makina Takım
|1,59
|3,25
|-15,43
|Mardin Çimento
|5,54
|0,00
|-6,42
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|-2,17
|14,41
|Marmaris Altınyunus
|74,75
|-0,99
|5,28
|Marshall
|48,00
|-1,03
|0,97
|Martı GMYO
|1,14
|-1,72
|12,87
|Martı Otel
|0,93
|-1,06
|2,20
|Mavi Giyim
|40,04
|-0,30
|-30,85
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|1,40
|7,53
|Mega Polietilen
|3,16
|9,72
|43,64
|Menderes Tekstil
|1,50
|0,67
|14,50
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|22,36
|2,66
|15,02
|Merko Gıda
|1,43
|2,88
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|1,05
|9,38
|15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,77
|0,00
|-0,56
|Metro Holding
|1,33
|1,53
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,83
|0,00
|-6,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,10
|-1,41
|-60,62
|Migros Ticaret
|29,68
|0,88
|22,54
|Milpa
|2,89
|1,40
|31,96
|Mistral GMYO
|1,94
|1,04
|2,65
|MLP Sağlık
|15,74
|2,54
|-1,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,49
|9,56
|30,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,02
|0,72
|69,57
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,40
|-1,50
|44,65
|Net Holding
|2,00
|0,00
|-23,08
|Netaş Telekom.
|13,31
|-0,82
|1,91
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-0,99
|45,16
|Nuh Çimento
|10,13
|0,40
|-7,78
|Nurol GMYO
|3,51
|1,45
|-1,68
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,10
|27,27
|Olmuksan-IP
|4,61
|6,96
|80,01
|Orge Enerji Elektrik
|5,22
|1,36
|5,24
|Orma Orman Mahsulleri
|4,34
|4,58
|57,25
|Osmanlı Menkul
|7,79
|0,00
|86,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,02
|-0,98
|20,24
|Otokar
|125,20
|0,64
|-14,85
|Oyak Yat. Ort.
|5,58
|-1,93
|139,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,22
|4,21
|4,25
|Özak GMYO
|2,90
|-1,36
|12,84
|Özbal Çelik Boru
|1,77
|-1,12
|9,81
|Özderici GMYO
|1,52
|0,66
|-3,18
|Özerden Plastik
|2,32
|-0,43
|1,75
|Panora GMYO
|5,02
|2,45
|-10,38
|Papilon Savunma
|14,90
|3,98
|93,35
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|-0,35
|-5,90
|Parsan
|14,61
|-1,62
|-13,75
|Pegasus
|52,20
|0,10
|-39,58
|Peker GMYO
|4,30
|0,00
|37,38
|Penguen Gıda
|3,29
|2,49
|58,94
|Pera GMYO
|0,91
|-1,09
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,12
|-2,99
|4,94
|Petkim
|3,62
|1,40
|-4,99
|Petrokent Turizm
|164,80
|-3,06
|28,65
|Pınar Et Ve Un
|22,12
|9,94
|141,22
|Pınar Su
|6,10
|9,91
|162,93
|Pınar Süt
|16,44
|9,97
|29,76
|Plastikkart
|9,53
|3,03
|2,80
|Polisan Holding
|2,40
|-0,41
|-20,47
|Politeknik Metal
|133,00
|9,92
|74,83
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-0,80
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,80
|0,12
|7,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,20
|-1,87
|-18,51
|QNB Finansbank
|46,60
|-2,51
|24,27
|Ral Yatırım Holding
|8,84
|1,84
|30,00
|Ray Sigorta
|7,72
|-1,40
|125,73
|Reysaş GMYO
|5,01
|-1,76
|9,15
|Reysaş Lojistik
|6,62
|-1,93
|51,14
|Rhea Girişim
|1,98
|-1,49
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|2,42
|10,00
|33,70
|Royal Halı
|1,84
|-0,54
|34,31
|RTA Laboratuvarları
|32,72
|9,95
|1310,34
|Sabancı Holding
|8,03
|0,37
|-11,95
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,07
|-0,73
|86,70
|Salix Yatırım Holding
|6,82
|10,00
|-5,41
|Sanel Mühendislik
|5,10
|0,79
|25,93
|Sanifoam Sünger
|6,58
|-2,52
|31,60
|Sanko Pazarlama
|6,39
|-1,69
|-17,44
|Saray Matbaacılık
|1,89
|-1,05
|5,59
|Sarkuysan
|5,44
|-0,37
|12,63
|Sasa Polyester
|9,17
|2,23
|18,63
|Say Reklamcılık
|2,88
|3,97
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,95
|0,20
|-7,65
|Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|0,00
|22,22
|Selçuk Gıda
|2,81
|9,77
|63,37
|Senkron Güvenlik
|2,96
|-1,00
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|4,80
|0,84
|201,89
|Servet GMYO
|15,08
|-2,33
|77,41
|Seyitler Kimya
|14,20
|9,74
|109,13
|Silverline Endüstri
|2,37
|-0,84
|9,72
|Sinpaş GMYO
|1,06
|-0,93
|-8,62
|Smartiks Yazılım
|10,09
|-0,10
|2,85
|Soda Sanayii
|5,75
|-0,52
|-6,96
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,60
|2,50
|155,84
|Söktaş
|3,16
|5,33
|19,25
|Sönmez Filament
|6,29
|-2,02
|28,89
|Sönmez Pamuklu
|6,27
|-0,48
|27,44
|Sumaş Suni Tahta
|10,75
|-2,27
|8,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-0,22
|-2,93
|Şekerbank
|1,04
|1,96
|-20,61
|Şişe Cam
|4,81
|0,00
|-8,73
|Şok Marketler
|11,18
|8,33
|3,90
|T. Halk Bankası
|5,14
|-0,19
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,20
|-1,80
|-12,39
|T.S.K.B.
|1,02
|0,00
|-15,70
|T.Tuborg
|13,97
|0,00
|17,39
|Taç Tarım Ürünleri
|6,83
|9,98
|118,91
|Tat Gıda
|7,66
|5,80
|25,91
|TAV Havalimanları
|17,63
|0,28
|-35,10
|Taze Kuru Gıda
|13,23
|9,98
|82,73
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-0,78
|1,59
|Tekfen Holding
|13,24
|-2,00
|-28,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,40
|-3,14
|76,19
|Temapol Polimer Plastik
|5,77
|-2,04
|10,54
|TGS Dış Ticaret
|4,26
|4,16
|-8,78
|Tofaş Oto. Fab.
|20,12
|0,20
|-13,66
|Torunlar GMYO
|2,41
|0,00
|-12,36
|Trabzon Liman
|10,64
|1,92
|-0,19
|Trabzonspor Sportif
|5,05
|-2,88
|134,88
|Trakya Cam
|3,23
|0,00
|-7,71
|Trend GMYO
|3,01
|-1,31
|36,82
|TSKB GMYO
|1,72
|-0,58
|28,36
|Tuğçelik
|4,63
|-1,49
|17,22
|Tukaş
|15,10
|-1,31
|22,27
|Turcas Petrol
|2,71
|0,74
|1,50
|Turkcell
|13,25
|-0,15
|-3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,46
|0,00
|-14,82
|Tüpraş
|85,35
|0,41
|-32,69
|Türk Hava Yolları
|10,67
|1,04
|-26,21
|Türk Prysmian Kablo
|3,55
|0,28
|37,32
|Türk Telekom
|7,16
|1,13
|-2,85
|Türk Traktör
|56,20
|4,07
|6,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,78
|0,75
|-10,05
|Ufuk Yatırım
|4,50
|5,39
|74,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,69
|4,67
|26,89
|Ulusoy Elektrik
|31,40
|0,26
|18,05
|Ulusoy Un Sanayi
|10,38
|9,96
|171,73
|Umpaş Holding
|0,55
|7,84
|-11,29
|Uşak Seramik
|1,54
|0,00
|-8,88
|Utopya Turizm
|4,68
|0,65
|-4,88
|Uzertaş Boya
|3,85
|10,00
|73,42
|Ülker Bisküvi
|22,82
|2,61
|2,06
|Ünye Çimento
|4,94
|0,00
|-8,18
|Vakıf Fin. Kir.
|2,12
|-0,47
|-12,40
|Vakıf GMYO
|1,88
|-0,53
|8,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,12
|-0,47
|-9,01
|Vakıflar Bankası
|4,48
|0,00
|-18,69
|Vakko Tekstil
|4,61
|-0,43
|1,54
|Vanet Gıda
|1,73
|9,49
|20,98
|Verusa Holding
|19,56
|-0,86
|5,39
|Verusaturk Girisim
|4,94
|-0,80
|-8,35
|Vestel
|13,46
|0,22
|6,66
|Vestel Beyaz Eşya
|18,70
|-0,21
|-13,43
|Viking Kağıt
|4,14
|0,00
|121,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,65
|0,38
|9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|0,47
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,35
|4,47
|49,12
|Yataş
|6,44
|-0,31
|-12,26
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,91
|0,00
|18,63
|Yeni Gimat GMYO
|12,22
|-0,08
|2,08
|Yeşil GMYO
|0,51
|4,08
|-20,31
|Yeşil Yapı
|0,51
|4,08
|-22,73
|Yeşil Yatırım Holding
|13,00
|6,21
|15,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.000,10
|103,74
|Yonga Mobilya
|17,30
|9,98
|87,23
|Yükselen Çelik
|8,21
|0,74
|33,93
|Yünsa
|12,70
|-0,94
|26,14
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,57
|-20,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)