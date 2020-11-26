Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,05
|-2,48
|386,56
|Acıpayam Selüloz
|17,86
|-1,76
|182,83
|Adel Kalemcilik
|21,34
|0,95
|35,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|0,32
|116,34
|Afyon Çimento
|4,51
|0,67
|97,96
|Ak Enerji
|2,25
|0,90
|106,42
|Akbank
|6,32
|0,32
|-22,07
|Akçansa
|13,81
|0,15
|42,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,01
|-0,33
|184,83
|Akfen GMYO
|4,10
|0,24
|1,23
|Akın Tekstil
|25,84
|2,62
|87,38
|Akiş GMYO
|3,70
|1,09
|18,12
|Akmerkez GMYO
|50,50
|-2,42
|125,40
|Aksa
|10,80
|0,65
|54,21
|Aksa Enerji
|7,06
|0,14
|85,79
|Aksigorta
|7,69
|-0,26
|41,94
|Aksu Enerji
|13,40
|0,00
|-9,89
|Alarko Carrıer
|252,80
|3,95
|323,27
|Alarko GMYO
|18,23
|-0,76
|24,03
|Alarko Holding
|6,31
|-1,41
|7,41
|Albaraka Türk
|1,72
|0,00
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,54
|4,62
|137,04
|Alkim Kağıt
|13,23
|-0,38
|144,11
|Alkim Kimya
|14,09
|0,21
|127,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|0,00
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|47,38
|-0,88
|374,27
|Anadolu Efes
|23,66
|0,77
|11,20
|Anadolu Grubu Holding
|21,48
|0,00
|22,11
|Anadolu Hayat Emek.
|8,32
|-0,60
|36,73
|Anadolu Isuzu
|16,44
|-0,18
|35,09
|Anadolu Sigorta
|7,15
|0,99
|72,14
|Anel Elektrik
|3,28
|0,92
|86,06
|Arçelik
|28,64
|-0,42
|37,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,86
|1,76
|Arena Bilgisayar
|35,40
|-0,51
|385,93
|Armada Bilgisayar
|49,92
|2,30
|204,58
|Arsan Tekstil
|7,01
|0,72
|95,81
|Artı Yatırım Holding
|5,85
|0,00
|622,22
|Aselsan
|18,25
|0,39
|75,30
|Ata GMYO
|4,88
|-1,81
|7,73
|Atakule GMYO
|2,57
|0,78
|33,85
|Atlantis Yatırım Holding
|4,20
|-6,67
|320,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|0,00
|78,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,95
|-0,27
|11,52
|Avrasya GMYO
|3,77
|-0,26
|149,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|-2,13
|76,92
|Avrupa Yatırım Holding
|4,98
|6,18
|223,38
|Ayen Enerji
|5,54
|1,09
|59,65
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,70
|-3,00
|342,92
|Aygaz
|12,93
|-1,15
|6,46
|Bagfaş
|20,30
|1,50
|20,69
|Bak Ambalaj
|20,36
|-1,83
|179,49
|Balatacılar Balatacılık
|9,68
|10,00
|680,65
|Bantaş Ambalaj
|6,34
|2,92
|151,59
|Banvit
|29,54
|7,42
|59,07
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|0,00
|266,80
|Batı Çimento
|4,35
|-0,46
|31,42
|Batısöke Çimento
|2,44
|0,00
|86,26
|Bayrak Taban Sanayi
|8,05
|-0,98
|Bera Holding
|11,09
|2,88
|188,05
|Berkosan Yalıtım
|6,61
|0,15
|141,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,06
|0,99
|24,90
|Beyaz Filo
|9,43
|-1,05
|201,29
|Bilici Yatırım
|6,16
|-0,48
|114,90
|Bim Mağazalar
|70,05
|0,79
|51,59
|Birko Mensucat
|1,19
|0,00
|283,87
|Birlik Mensucat
|2,40
|0,00
|110,53
|Bizim Mağazaları
|15,75
|-1,01
|42,24
|Bomonti Elektrik
|31,40
|9,79
|2353,12
|Borusan Mannesmann
|16,64
|0,97
|45,33
|Borusan Yat. Paz.
|237,00
|1,24
|295,57
|Bosch Fren Sistemleri
|1.308,00
|1,00
|354,51
|Bossa
|12,98
|-0,76
|61,04
|Brisa
|19,81
|3,77
|111,22
|Burçelik
|24,46
|3,38
|321,00
|Burçelik Vana
|66,00
|5,26
|579,71
|Bursa Çimento
|9,25
|0,00
|131,05
|Carrefoursa
|102,20
|-5,63
|286,43
|Casa Emtia Petrol
|97,40
|9,99
|937,27
|Ceo Event Medya
|6,95
|-0,71
|89,78
|Coca Cola İçecek
|60,70
|-1,14
|60,33
|Cosmos Yat. Holding
|7,60
|7,04
|272,55
|Credıtwest Faktorıng
|5,35
|-1,47
|85,76
|Çelebi
|101,20
|2,17
|1,86
|Çelik Halat
|19,53
|-2,35
|200,46
|Çemaş Döküm
|2,38
|0,42
|89,87
|Çemtaş
|14,91
|1,22
|83,42
|Çimbeton
|190,80
|4,32
|362,43
|Çimentaş
|34,18
|0,18
|127,87
|Çimsa
|15,31
|0,13
|68,61
|Çuhadaroğlu Metal
|6,67
|1,06
|109,09
|Dagi Giyim
|8,88
|-0,22
|255,20
|Dagi Yatırım Holding
|14,00
|-3,11
|519,47
|Dardanel
|24,92
|0,00
|557,52
|Datagate Bilgisayar
|16,17
|2,73
|107,04
|Demısaş Döküm
|6,11
|2,35
|75,57
|Denge Holding
|5,90
|0,00
|330,66
|Deniz GMYO
|3,29
|-0,30
|56,36
|Derimod
|9,99
|-1,09
|39,92
|Derlüks Deri
|9,95
|-2,93
|145,93
|Desa Deri
|7,35
|-0,54
|61,89
|Despec Bilgisayar
|11,96
|0,84
|182,08
|Deva Holding
|23,76
|1,89
|166,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,19
|-0,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,65
|2,53
|367,95
|Ditaş Doğan
|30,06
|-0,46
|215,92
|DO-CO
|465,90
|-1,92
|-17,39
|Doğan Burda
|24,00
|295,39
|Doğan Holding
|2,46
|-0,40
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|0,00
|56,97
|Doğusan
|3,66
|2,81
|75,96
|Doğuş GMYO
|9,40
|-2,08
|107,51
|Doğuş Otomotiv
|28,08
|0,14
|194,96
|Döktaş Dökümcülük
|33,56
|0,78
|6,05
|Duran Doğan Basım
|24,32
|-0,98
|73,22
|Dyo Boya
|11,17
|0,45
|127,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,98
|1,75
|91,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,66
|-0,48
|114,48
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,00
|119,42
|Ege Endüstri
|1.700,80
|1,67
|202,33
|Ege Gübre
|138,10
|0,22
|180,15
|Ege Profil
|26,64
|9,99
|122,56
|Ege Seramik
|9,63
|-0,41
|161,79
|Egeplast
|17,99
|-1,96
|43,92
|Ekiz Kimya
|8,05
|0,00
|1219,67
|Emek Elektrik
|3,28
|-1,80
|106,29
|Eminiş Ambalaj
|25,48
|9,36
|1576,32
|Emlak Konut GMYO
|2,07
|0,98
|42,99
|Enerjisa Enerji
|10,41
|0,00
|54,54
|Enka İnşaat
|7,06
|-0,28
|26,48
|Erbosan
|35,82
|-2,08
|43,39
|Ereğli Demir Çelik
|11,69
|-0,09
|32,71
|Ersu Gıda
|5,20
|-2,80
|151,21
|Escort Teknoloji
|7,18
|4,97
|416,55
|Esenboğa Elektrik
|17,43
|-0,80
|Etiler Gıda
|4,55
|0,89
|289,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,25
|0,00
|102,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,66
|-0,27
|206,58
|Euro Yat. Ort.
|4,70
|-1,88
|317,50
|Euro Yatırım Holding
|2,82
|0,36
|88,00
|Fade Gıda
|6,10
|-0,65
|Fenerbahçe Futbol
|34,16
|0,77
|136,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,58
|0,26
|65,86
|F-M İzmit Piston
|139,00
|0,07
|193,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,47
|1,59
|49,15
|Ford Otosan
|122,30
|-0,81
|84,98
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|2,33
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|28,76
|1,13
|310,54
|Galatasaray Sportif
|3,76
|0,53
|85,22
|Garanti Bankası
|9,13
|0,66
|-18,04
|Garanti Faktoring
|10,98
|-1,26
|183,72
|Garanti Yat. Ort.
|2,80
|-1,75
|180,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|0,33
|193,49
|Gediz Ambalaj
|20,98
|-0,38
|210,36
|Gentaş
|5,22
|-0,76
|153,15
|Gersan Elektrik
|6,34
|0,16
|98,75
|Global Men. Değ.
|4,74
|0,42
|152,13
|Global Yat. Holding
|4,61
|-0,43
|-5,34
|Good-Year
|7,88
|1,81
|94,57
|Göltaş Çimento
|29,80
|1,43
|67,51
|Gözde Girişim
|6,46
|1,57
|25,68
|GSD Denizcilik
|5,00
|0,60
|95,31
|GSD Holding
|2,30
|1,32
|54,36
|Gübre Fabrik.
|49,16
|4,82
|443,81
|Güler Yat. Holding
|15,73
|-5,24
|674,88
|Halk GMYO
|3,38
|7,64
|190,22
|Hatay Tekstil
|13,70
|3,63
|103,45
|Hedef Girişim
|6,24
|0,32
|161,49
|Hektaş
|12,94
|-0,31
|61,35
|HUB Girişim
|17,08
|0,59
|81,92
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|2,64
|104,39
|ICBC Turkey Bank
|6,62
|0,30
|25,62
|İdealist Danışmanlık
|10,58
|-0,19
|218,67
|İdealist GMYO
|6,11
|0,33
|99,67
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,28
|-0,47
|-5,73
|İhlas Holding
|1,14
|1,79
|25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|1,74
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,53
|1,47
|76,23
|Info Yatırım
|4,69
|4,69
|144,94
|İntema
|21,10
|-0,47
|127,86
|Inveo Yatırım Holding
|28,34
|0,50
|268,53
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|0,93
|55,05
|İskenderun Demir Çelik
|8,55
|-0,58
|9,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)