Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,94
|6,21
|488,17
|Acıpayam Selüloz
|17,53
|-0,06
|177,61
|Adel Kalemcilik
|23,16
|-1,11
|47,52
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,76
|7,39
|93,24
|Afyon Çimento
|4,68
|1,74
|105,42
|Ak Enerji
|2,49
|-4,60
|128,44
|Akbank
|5,32
|2,31
|-34,40
|Akçansa
|14,34
|1,92
|47,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,84
|8,74
|271,56
|Akfen GMYO
|4,30
|0,94
|6,17
|Akın Tekstil
|20,62
|1,78
|49,53
|Akiş GMYO
|3,51
|1,45
|12,05
|Akmerkez GMYO
|79,20
|1,54
|253,50
|Aksa
|8,06
|0,12
|15,09
|Aksa Enerji
|6,75
|-1,46
|77,63
|Aksigorta
|8,45
|0,96
|55,97
|Aksu Enerji
|12,72
|-2,15
|-14,46
|Alarko Carrıer
|144,60
|6,25
|142,11
|Alarko GMYO
|18,88
|3,23
|28,45
|Alarko Holding
|6,09
|1,16
|2,35
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.097,00
|0,18
|Albaraka Türk
|1,71
|4,91
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,86
|-2,81
|164,62
|Alkim Kağıt
|13,44
|-0,07
|147,98
|Alkim Kimya
|14,57
|0,34
|134,92
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,30
|0,61
|704,88
|Altınyunus Çeşme
|54,80
|-0,36
|448,55
|Anadolu Efes
|23,24
|0,78
|9,22
|Anadolu Grubu Holding
|20,96
|2,34
|19,16
|Anadolu Hayat Emek.
|8,42
|-0,36
|38,37
|Anadolu Isuzu
|16,77
|1,02
|37,80
|Anadolu Sigorta
|7,08
|0,00
|70,46
|Anel Elektrik
|6,93
|-3,08
|116,21
|Arçelik
|27,38
|-0,22
|31,38
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,74
|-1,59
|Arena Bilgisayar
|37,26
|0,65
|411,46
|Armada Bilgisayar
|58,20
|-1,02
|255,09
|Arsan Tekstil
|6,27
|-0,16
|75,14
|Artı Yatırım Holding
|13,24
|1534,57
|Aselsan
|18,11
|0,33
|73,95
|Ata GMYO
|4,14
|-0,96
|-8,61
|Atakule GMYO
|2,84
|7,17
|47,92
|Atlantis Yatırım Holding
|6,36
|9,84
|536,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,91
|9,77
|97,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,43
|-0,07
|7,64
|Avrasya GMYO
|3,39
|6,60
|124,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,40
|0,89
|86,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,40
|0,01
|12,71
|Avrupa Yatırım Holding
|4,26
|1,43
|176,62
|Ayen Enerji
|6,37
|-2,00
|83,57
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|7,99
|264,84
|Aygaz
|12,40
|-1,20
|2,09
|Bagfaş
|18,66
|1,58
|10,94
|Bak Ambalaj
|17,89
|2,52
|145,59
|Balatacılar Balatacılık
|10,47
|744,35
|Bantaş Ambalaj
|4,94
|1,65
|96,03
|Banvit
|25,24
|0,08
|35,92
|Baştaş Başkent Çimento
|9,37
|261,78
|Batı Çimento
|4,28
|1,42
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,45
|-0,81
|87,02
|Bayrak Taban Sanayi
|8,84
|-0,90
|Bera Holding
|10,15
|0,20
|163,64
|Berkosan Yalıtım
|6,02
|5,06
|119,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,40
|0,00
|38,78
|Beyaz Filo
|11,30
|261,04
|Bilici Yatırım
|5,91
|0,00
|106,18
|Bim Mağazalar
|69,60
|-0,14
|50,62
|Birko Mensucat
|1,82
|9,64
|487,10
|Birlik Mensucat
|2,68
|1,52
|135,09
|Bizim Mağazaları
|16,77
|-0,95
|51,45
|Bomonti Elektrik
|13,90
|985,94
|Borusan Mannesmann
|16,03
|1,84
|40,00
|Borusan Yat. Paz.
|177,90
|6,53
|196,93
|Bosch Fren Sistemleri
|908,70
|10,00
|215,76
|Bossa
|13,07
|2,91
|62,16
|Brisa
|14,23
|-0,49
|51,72
|Burçelik
|22,28
|1,64
|283,48
|Burçelik Vana
|58,05
|0,00
|497,84
|Bursa Çimento
|6,87
|0,00
|71,60
|Carrefoursa
|25,72
|446,07
|Casa Emtia Petrol
|30,22
|221,83
|Ceo Event Medya
|9,84
|9,94
|168,69
|Coca Cola İçecek
|54,00
|-1,19
|42,63
|Cosmos Yat. Holding
|8,78
|-9,95
|330,39
|Credıtwest Faktorıng
|5,09
|-0,39
|76,74
|Çelebi
|78,35
|0,84
|-21,14
|Çelik Halat
|15,70
|4,67
|141,54
|Çemaş Döküm
|2,23
|4,69
|77,90
|Çemtaş
|14,89
|4,34
|83,17
|Çimbeton
|146,80
|9,96
|255,79
|Çimentaş
|34,94
|5,81
|132,93
|Çimsa
|14,00
|1,45
|54,19
|Çuhadaroğlu Metal
|7,16
|3,92
|124,45
|Dagi Giyim
|14,39
|475,60
|Dagi Yatırım Holding
|17,71
|683,63
|Dardanel
|27,80
|633,51
|Datagate Bilgisayar
|15,23
|-1,10
|95,01
|Demısaş Döküm
|6,57
|0,92
|88,79
|Denge Holding
|4,73
|245,26
|Deniz GMYO
|3,60
|2,56
|71,09
|Derimod
|10,37
|4,75
|45,24
|Derlüks Deri
|9,02
|0,33
|122,95
|Desa Deri
|7,25
|-0,28
|59,69
|Despec Bilgisayar
|12,62
|0,32
|197,64
|Deva Holding
|21,20
|4,85
|137,46
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,96
|-2,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,68
|243,59
|Ditaş Doğan
|32,94
|1,67
|246,19
|DO-CO
|338,00
|2,08
|-40,07
|Doğan Burda
|24,00
|295,39
|Doğan Holding
|2,44
|-0,81
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|3,70
|69,70
|Doğusan
|3,97
|1,28
|90,87
|Doğuş GMYO
|9,95
|1,22
|119,65
|Doğuş Otomotiv
|17,37
|-1,92
|82,46
|Döktaş Dökümcülük
|35,10
|6,43
|10,92
|Duran Doğan Basım
|22,56
|3,96
|60,68
|Dyo Boya
|12,75
|-5,49
|160,20
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|1,58
|93,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,93
|2,10
|106,91
|Edip Gayrimenkul
|3,45
|0,29
|148,20
|Ege Endüstri
|868,80
|9,99
|54,44
|Ege Gübre
|131,20
|6,49
|166,15
|Ege Profil
|22,02
|1,01
|83,96
|Ege Seramik
|7,13
|2,74
|93,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,79
|459,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,99
|410,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,22
|510,00
|Egeplast
|20,06
|60,48
|Ekiz Kimya
|9,79
|1504,92
|Emek Elektrik
|3,83
|-1,29
|140,88
|Eminiş Ambalaj
|37,58
|2372,37
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,00
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,34
|-0,95
|38,66
|Enka İnşaat
|7,19
|0,00
|28,81
|Erbosan
|29,24
|3,91
|17,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,62
|-0,93
|9,21
|Ersu Gıda
|5,58
|-0,89
|169,57
|Escort Teknoloji
|6,11
|-1,77
|339,57
|Esenboğa Elektrik
|16,53
|9,98
|Etiler Gıda
|3,60
|208,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|9,83
|136,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,11
|9,89
|411,80
|Euro Yat. Ort.
|4,12
|9,87
|265,98
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|-1,71
|91,33
|Fade Gıda
|6,60
|-1,05
|Fenerbahçe Futbol
|37,96
|3,15
|162,34
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,00
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,23
|0,32
|36,32
|F-M İzmit Piston
|133,80
|7,30
|182,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,36
|0,00
|73,73
|Ford Otosan
|91,40
|0,33
|38,24
|Formet Çelik Kapı
|6,69
|123,00
|Frigo Pak Gıda
|21,98
|213,76
|Galatasaray Sportif
|4,11
|0,49
|102,46
|Garanti Bankası
|7,36
|2,51
|-33,93
|Garanti Faktoring
|11,42
|2,79
|195,09
|Garanti Yat. Ort.
|3,43
|9,94
|244,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,14
|-0,98
|190,62
|Gediz Ambalaj
|18,03
|-0,39
|166,72
|Gentaş
|3,79
|1,07
|83,80
|Gersan Elektrik
|7,16
|1,27
|124,45
|Global Men. Değ.
|4,96
|-1,39
|163,83
|Global Yat. Holding
|6,53
|6,87
|34,09
|Good-Year
|6,13
|3,55
|51,36
|Göltaş Çimento
|26,10
|3,90
|46,71
|Gözde Girişim
|6,74
|2,28
|31,13
|GSD Denizcilik
|4,96
|-1,59
|93,75
|GSD Holding
|2,45
|2,94
|64,43
|Gübre Fabrik.
|35,68
|0,34
|294,69
|Güler Yat. Holding
|14,27
|-2,26
|602,96
|Halk GMYO
|2,62
|1,95
|124,97
|Hatay Tekstil
|14,07
|0,57
|108,94
|Hedef Girişim
|6,06
|5,39
|153,95
|Hektaş
|13,62
|-0,22
|69,83
|HUB Girişim
|17,86
|-0,11
|90,23
|Hürriyet Gzt.
|2,51
|5,02
|120,18
|ICBC Turkey Bank
|7,14
|2,00
|35,48
|İdealist Danışmanlık
|10,57
|218,37
|İdealist GMYO
|7,20
|-0,41
|135,29
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|-0,46
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-4,86
|37,96
|İhlas Gazetecilik
|5,56
|-9,89
|22,47
|İhlas Holding
|1,19
|0,00
|30,77
|İhlas Yayın Holding
|1,37
|-2,84
|64,34
|İndeks Bilgisayar
|17,50
|0,81
|86,57
|Info Yatırım
|13,16
|-0,98
|170,63
|İntema
|20,30
|1,70
|119,22
|Inveo Yatırım Holding
|30,24
|1,14
|293,24
|İpek Doğal Enerji
|12,52
|-2,11
|62,18
|İskenderun Demir Çelik
|7,69
|1,32
|-1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)