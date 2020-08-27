Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,62
|4,02
|94,62
|Acıpayam Selüloz
|8,97
|0,34
|42,05
|Adel Kalemcilik
|16,78
|0,42
|6,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|0,99
|43,53
|Afyon Çimento
|3,87
|0,78
|69,87
|Ak Enerji
|1,83
|-0,54
|67,89
|Akbank
|5,03
|1,41
|-37,98
|Akçansa
|11,92
|0,85
|22,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,94
|-0,80
|134,12
|Akfen GMYO
|3,15
|0,96
|-22,22
|Akın Tekstil
|14,28
|-0,97
|3,55
|Akiş GMYO
|2,93
|-2,33
|-6,46
|Akmerkez GMYO
|43,26
|0,14
|93,08
|Aksa
|6,79
|0,89
|-3,05
|Aksa Enerji
|5,22
|3,37
|37,37
|Aksigorta
|7,11
|2,75
|31,23
|Aksu Enerji
|9,99
|0,50
|-32,82
|Alarko Carrıer
|83,90
|0,36
|40,48
|Alarko GMYO
|14,61
|0,83
|-0,60
|Alarko Holding
|4,82
|1,69
|-18,99
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,46
|1,93
|128,07
|Alkim Kağıt
|14,24
|1,35
|162,74
|Alkim Kimya
|12,93
|0,23
|108,48
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,19
|0,00
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|42,90
|329,43
|Anadolu Cam
|5,37
|0,37
|26,86
|Anadolu Efes
|19,76
|0,00
|-7,13
|Anadolu Grubu Holding
|16,68
|0,42
|-5,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,28
|1,25
|19,64
|Anadolu Isuzu
|13,39
|1,21
|10,02
|Anadolu Sigorta
|6,26
|0,16
|50,72
|Anel Elektrik
|5,51
|0,73
|71,91
|Arçelik
|22,16
|0,82
|6,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,88
|0,45
|Arena Bilgisayar
|27,96
|2,64
|283,80
|Armada Bilgisayar
|36,44
|8,32
|122,33
|Arsan Tekstil
|5,05
|0,60
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,11
|0,00
|160,49
|Aselsan
|17,04
|0,35
|63,23
|Ata GMYO
|3,46
|2,67
|-23,62
|Atakule GMYO
|2,37
|-1,66
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|0,94
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-1,94
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|0,93
|-3,03
|Avrasya GMYO
|2,04
|0,49
|35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,57
|-0,77
|41,21
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,00
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|0,61
|7,14
|Ayen Enerji
|5,18
|1,17
|49,28
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,06
|0,00
|176,71
|Aygaz
|11,82
|0,94
|-2,68
|Bagfaş
|14,47
|2,26
|-13,97
|Bak Ambalaj
|9,87
|-0,50
|35,49
|Balatacılar Balatacılık
|1,97
|0,00
|58,87
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|3,06
|47,22
|Banvit
|23,72
|0,51
|27,73
|Baştaş Başkent Çimento
|4,14
|0,00
|59,85
|Batı Çimento
|3,55
|1,43
|7,25
|Batısöke Çimento
|1,76
|3,53
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|6,32
|0,48
|Bera Holding
|8,06
|-0,49
|109,35
|Berkosan Yalıtım
|4,52
|0,22
|64,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,96
|-0,67
|20,82
|Beyaz Filo
|3,40
|0,89
|8,63
|Bilici Yatırım
|7,37
|0,96
|71,41
|Bim Mağazalar
|71,80
|0,21
|55,38
|Birko Mensucat
|0,40
|-2,44
|29,03
|Birlik Mensucat
|2,43
|-0,82
|113,16
|Bizim Mağazaları
|15,07
|1,89
|34,91
|Bomonti Elektrik
|5,31
|-10,00
|314,84
|Borusan Mannesmann
|12,80
|1,99
|11,79
|Borusan Yat. Paz.
|86,30
|0,94
|44,04
|Bosch Fren Sistemleri
|871,00
|-1,12
|202,66
|Bossa
|9,24
|-0,22
|14,64
|Brisa
|11,93
|-0,17
|27,20
|Burçelik
|21,00
|5,05
|261,45
|Burçelik Vana
|54,95
|4,67
|465,91
|Bursa Çimento
|5,52
|2,60
|37,88
|Carrefoursa
|7,51
|9,96
|59,45
|Casa Emtia Petrol
|26,96
|-0,07
|187,11
|Ceo Event Medya
|4,01
|-0,74
|9,50
|Coca Cola İçecek
|43,66
|2,25
|15,32
|Cosmos Yat. Holding
|2,94
|0,34
|44,12
|Credıtwest Faktorıng
|7,54
|-0,66
|161,81
|Çelebi
|73,35
|1,17
|-28,16
|Çelik Halat
|12,80
|1,11
|96,92
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,32
|22,86
|Çemtaş
|11,41
|4,68
|40,36
|Çimbeton
|70,40
|0,43
|70,63
|Çimentaş
|24,24
|-0,33
|61,60
|Çimsa
|11,74
|0,34
|29,30
|Çuhadaroğlu Metal
|5,96
|6,05
|86,83
|Dagi Giyim
|9,74
|0,93
|289,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,74
|0,60
|198,23
|Dardanel
|11,63
|0,09
|206,86
|Datagate Bilgisayar
|8,78
|2,33
|12,42
|Demısaş Döküm
|5,61
|-5,56
|61,21
|Denge Holding
|2,64
|1,93
|92,70
|Deniz GMYO
|3,05
|1,67
|44,95
|Denizli Cam
|7,18
|0,14
|-13,91
|Derimod
|6,33
|0,48
|-11,34
|Derlüks Deri
|9,68
|8,28
|139,26
|Desa Deri
|5,66
|0,53
|24,67
|Despec Bilgisayar
|7,22
|1,69
|70,28
|Deva Holding
|19,65
|0,77
|120,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,15
|0,00
|175,64
|Ditaş Doğan
|28,12
|-0,14
|195,53
|DO-CO
|329,50
|0,95
|-41,58
|Doğan Burda
|25,80
|1,18
|325,04
|Doğan Holding
|2,17
|1,88
|20,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|1,13
|63,03
|Doğusan
|3,56
|9,88
|71,15
|Doğuş GMYO
|11,95
|-5,68
|163,80
|Doğuş Otomotiv
|15,03
|1,01
|57,88
|Döktaş Dökümcülük
|27,40
|1,48
|-13,42
|Duran Doğan Basım
|16,16
|0,56
|15,10
|Dyo Boya
|6,24
|4,87
|27,35
|Eczacıbaşı İlaç
|5,87
|2,44
|60,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,76
|1,79
|53,23
|Edip Gayrimenkul
|2,44
|-2,79
|75,54
|Ege Endüstri
|729,90
|0,68
|29,75
|Ege Gübre
|97,50
|3,78
|97,79
|Ege Profil
|16,04
|-0,37
|34,00
|Ege Seramik
|5,32
|1,33
|44,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,94
|2,17
|193,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,91
|0,00
|133,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|1,47
|245,00
|Egeplast
|15,46
|-0,13
|23,68
|Ekiz Kimya
|9,20
|2,68
|1408,20
|Emek Elektrik
|2,98
|-2,93
|87,42
|Eminiş Ambalaj
|3,80
|1,33
|150,00
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|1,08
|29,86
|Enerjisa Enerji
|8,15
|0,00
|20,99
|Enka İnşaat
|6,59
|-0,30
|18,06
|Erbosan
|21,82
|0,09
|-12,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,82
|0,68
|0,13
|Ersu Gıda
|4,19
|0,00
|102,42
|Escort Teknoloji
|3,39
|2,42
|143,88
|Etiler Gıda
|4,12
|9,87
|68,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,00
|2,04
|24,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,66
|0,61
|39,05
|Euro Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|39,46
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|0,00
|12,67
|Fade Gıda
|5,30
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|24,02
|4,25
|66,00
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,30
|-0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,76
|0,27
|-17,72
|F-M İzmit Piston
|83,80
|-1,41
|76,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,17
|0,79
|32,25
|Ford Otosan
|85,20
|-0,87
|28,87
|Formet Çelik Kapı
|3,02
|1,00
|0,67
|Frigo Pak Gıda
|30,00
|-0,27
|131,48
|Galatasaray Sportif
|3,01
|0,67
|48,28
|Garanti Bankası
|7,01
|1,59
|-37,07
|Garanti Faktoring
|12,06
|4,60
|211,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,12
|0,47
|98,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,15
|9,97
|222,74
|Gedik Yatırım Holding
|24,20
|10,00
|214,69
|Gediz Ambalaj
|12,88
|1,02
|90,53
|Gentaş
|2,84
|2,90
|37,73
|Gersan Elektrik
|6,32
|-0,16
|98,12
|Global Men. Değ.
|4,83
|-0,41
|156,91
|Global Yat. Holding
|4,46
|1,13
|-8,42
|Good-Year
|4,65
|1,97
|14,81
|Göltaş Çimento
|20,48
|1,29
|15,12
|Gözde Girişim
|5,15
|1,38
|0,19
|GSD Denizcilik
|4,02
|1,01
|57,03
|GSD Holding
|2,17
|1,40
|45,64
|Gübre Fabrik.
|27,00
|0,67
|198,67
|Güler Yat. Holding
|18,91
|-2,53
|831,53
|Güneş Sigorta
|6,69
|1,67
|206,88
|Halk GMYO
|2,07
|1,58
|77,74
|Halk Sigorta
|3,54
|0,00
|111,51
|Hatay Tekstil
|9,51
|3,03
|41,22
|Hedef Girişim
|3,93
|0,26
|50,57
|Hektaş
|12,11
|0,67
|51,00
|HUB Girişim
|19,99
|-3,43
|112,92
|Hürriyet Gzt.
|1,78
|-1,11
|56,14
|ICBC Turkey Bank
|6,43
|1,58
|22,01
|İdealist Danışmanlık
|4,10
|0,00
|23,49
|İdealist GMYO
|4,43
|0,68
|44,77
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|1,35
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|2,92
|-1,35
|-35,68
|İhlas Holding
|0,82
|1,23
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|12,64
|3,78
|34,76
|Info Yatırım
|6,46
|0,31
|32,85
|İntema
|17,30
|9,98
|86,83
|İpek Doğal Enerji
|11,50
|0,70
|48,96
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|0,44
|-12,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)