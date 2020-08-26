Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,49
|0,58
|87,63
|Acıpayam Selüloz
|8,93
|0,56
|41,42
|Adel Kalemcilik
|17,08
|3,39
|8,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|1,55
|37,93
|Afyon Çimento
|3,83
|0,79
|68,11
|Ak Enerji
|1,81
|2,26
|66,06
|Akbank
|4,97
|1,84
|-38,72
|Akçansa
|11,88
|0,17
|22,55
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,40
|3,05
|155,92
|Akfen GMYO
|3,15
|1,29
|-22,22
|Akın Tekstil
|14,20
|-0,84
|2,97
|Akiş GMYO
|2,76
|0,36
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|44,28
|-0,98
|97,64
|Aksa
|6,83
|0,15
|-2,48
|Aksa Enerji
|4,94
|1,23
|30,00
|Aksigorta
|6,95
|2,66
|28,28
|Aksu Enerji
|10,10
|1,61
|-32,08
|Alarko Carrıer
|84,00
|-1,12
|40,64
|Alarko GMYO
|14,62
|0,14
|-0,53
|Alarko Holding
|4,78
|1,06
|-19,66
|Albaraka Türk
|1,50
|1,35
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,08
|2,37
|108,31
|Alkim Kağıt
|14,48
|0,21
|167,17
|Alkim Kimya
|13,00
|0,78
|109,61
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,16
|0,00
|182,93
|Altınyunus Çeşme
|43,00
|2,14
|330,43
|Anadolu Cam
|5,31
|2,12
|25,45
|Anadolu Efes
|19,92
|0,10
|-6,38
|Anadolu Grubu Holding
|16,68
|-0,12
|-5,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,29
|0,28
|19,80
|Anadolu Isuzu
|13,41
|0,15
|10,19
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-0,63
|50,72
|Anel Elektrik
|5,31
|0,00
|65,67
|Arçelik
|21,94
|0,37
|5,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,58
|0,15
|Arena Bilgisayar
|26,12
|-0,99
|258,55
|Armada Bilgisayar
|33,98
|1,98
|107,32
|Arsan Tekstil
|5,01
|0,60
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,12
|0,00
|161,73
|Aselsan
|17,08
|0,89
|63,62
|Ata GMYO
|3,40
|1,49
|-24,94
|Atakule GMYO
|2,33
|2,64
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|2,13
|0,00
|113,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|65,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,88
|0,94
|-3,92
|Avrasya GMYO
|2,06
|0,98
|36,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,48
|0,40
|36,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,01
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,00
|5,84
|Ayen Enerji
|5,24
|0,38
|51,01
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,00
|2,56
|173,97
|Aygaz
|11,73
|-0,09
|-3,42
|Bagfaş
|14,17
|1,29
|-15,76
|Bak Ambalaj
|9,84
|1,13
|35,08
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|0,00
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|1,41
|42,86
|Banvit
|23,90
|0,84
|28,70
|Baştaş Başkent Çimento
|4,22
|1,69
|62,93
|Batı Çimento
|3,45
|2,37
|4,23
|Batısöke Çimento
|1,59
|0,63
|21,37
|Bayrak Taban Sanayi
|6,30
|-0,47
|Bera Holding
|8,26
|-1,08
|114,55
|Berkosan Yalıtım
|4,74
|2,60
|72,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,88
|-3,68
|17,55
|Beyaz Filo
|3,47
|0,87
|10,87
|Bilici Yatırım
|7,39
|0,00
|71,87
|Bim Mağazalar
|70,40
|1,15
|52,35
|Birko Mensucat
|0,41
|0,00
|32,26
|Birlik Mensucat
|2,46
|2,07
|115,79
|Bizim Mağazaları
|14,68
|1,10
|31,42
|Bomonti Elektrik
|5,90
|0,00
|360,94
|Borusan Mannesmann
|12,70
|1,60
|10,92
|Borusan Yat. Paz.
|85,55
|0,18
|42,79
|Bosch Fren Sistemleri
|903,30
|-2,35
|213,89
|Bossa
|9,39
|1,84
|16,50
|Brisa
|12,19
|-1,06
|29,97
|Burçelik
|20,00
|-5,93
|244,23
|Burçelik Vana
|53,15
|-1,76
|447,37
|Bursa Çimento
|5,42
|2,07
|35,39
|Carrefoursa
|6,83
|9,98
|45,01
|Casa Emtia Petrol
|27,50
|0,00
|192,86
|Ceo Event Medya
|4,12
|-4,63
|12,50
|Coca Cola İçecek
|43,14
|-0,78
|13,95
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|0,00
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|7,41
|7,39
|157,29
|Çelebi
|73,00
|-0,68
|-28,50
|Çelik Halat
|12,80
|3,06
|96,92
|Çemaş Döküm
|1,52
|0,00
|21,26
|Çemtaş
|10,80
|2,56
|32,86
|Çimbeton
|70,65
|1,44
|71,23
|Çimentaş
|24,40
|0,74
|62,67
|Çimsa
|11,82
|0,42
|30,18
|Çuhadaroğlu Metal
|5,33
|4,31
|67,08
|Dagi Giyim
|9,82
|1,24
|292,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,73
|-0,59
|197,79
|Dardanel
|11,53
|-1,37
|204,22
|Datagate Bilgisayar
|8,61
|0,70
|10,24
|Demısaş Döküm
|5,90
|9,26
|69,54
|Denge Holding
|2,40
|-4,00
|75,18
|Deniz GMYO
|3,14
|-0,32
|49,23
|Denizli Cam
|7,07
|1,58
|-15,23
|Derimod
|6,35
|0,79
|-11,06
|Derlüks Deri
|8,89
|-0,34
|119,73
|Desa Deri
|5,79
|0,52
|27,53
|Despec Bilgisayar
|6,95
|0,72
|63,92
|Deva Holding
|19,33
|1,31
|116,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,15
|2,87
|175,64
|Ditaş Doğan
|27,56
|0,22
|189,64
|DO-CO
|328,00
|0,15
|-41,84
|Doğan Burda
|26,90
|-0,44
|343,16
|Doğan Holding
|2,07
|0,98
|15,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|1,18
|55,76
|Doğusan
|3,16
|7,12
|51,92
|Doğuş GMYO
|12,19
|-9,97
|169,09
|Doğuş Otomotiv
|14,93
|1,50
|56,83
|Döktaş Dökümcülük
|26,96
|1,05
|-14,81
|Duran Doğan Basım
|16,07
|0,82
|14,46
|Dyo Boya
|5,83
|0,69
|18,98
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|1,24
|56,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,45
|1,76
|50,01
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|8,66
|80,58
|Ege Endüstri
|718,00
|0,28
|27,63
|Ege Gübre
|95,40
|0,95
|93,53
|Ege Profil
|16,03
|0,69
|33,92
|Ege Seramik
|5,29
|0,19
|43,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,91
|-5,21
|184,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,93
|0,00
|138,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|0,00
|250,00
|Egeplast
|15,01
|-3,78
|20,08
|Ekiz Kimya
|8,91
|4,82
|1360,66
|Emek Elektrik
|3,10
|1,97
|94,97
|Eminiş Ambalaj
|3,84
|2,67
|152,63
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,53
|30,55
|Enerjisa Enerji
|8,22
|-0,72
|22,03
|Enka İnşaat
|6,59
|0,30
|18,06
|Erbosan
|21,80
|1,30
|-12,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,82
|0,57
|0,13
|Ersu Gıda
|4,31
|2,13
|108,21
|Escort Teknoloji
|3,32
|0,61
|138,85
|Etiler Gıda
|3,72
|0,27
|51,84
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|1,12
|12,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,65
|1,85
|38,21
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|0,00
|36,80
|Euro Yatırım Holding
|1,67
|1,21
|11,33
|Fade Gıda
|5,00
|-6,54
|Fenerbahçe Futbol
|21,66
|3,34
|49,69
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,80
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,67
|-1,34
|-19,69
|F-M İzmit Piston
|85,80
|-0,23
|81,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,08
|0,80
|31,08
|Ford Otosan
|87,00
|-0,46
|31,59
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|-0,67
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|31,90
|1,59
|146,14
|Galatasaray Sportif
|2,98
|3,83
|46,80
|Garanti Bankası
|6,87
|1,48
|-38,33
|Garanti Faktoring
|11,31
|4,05
|192,25
|Garanti Yat. Ort.
|2,15
|0,47
|101,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,98
|-0,22
|185,54
|Gedik Yatırım Holding
|21,54
|-0,28
|180,10
|Gediz Ambalaj
|12,92
|0,31
|91,12
|Gentaş
|2,81
|1,81
|36,27
|Gersan Elektrik
|6,56
|0,15
|105,64
|Global Men. Değ.
|4,91
|0,20
|161,17
|Global Yat. Holding
|4,43
|0,91
|-9,03
|Good-Year
|4,57
|0,22
|12,84
|Göltaş Çimento
|20,48
|1,39
|15,12
|Gözde Girişim
|5,07
|0,40
|-1,36
|GSD Denizcilik
|4,03
|0,75
|57,42
|GSD Holding
|2,15
|0,94
|44,30
|Gübre Fabrik.
|27,28
|3,26
|201,77
|Güler Yat. Holding
|19,74
|-2,37
|872,41
|Güneş Sigorta
|6,41
|2,89
|194,04
|Halk GMYO
|2,12
|0,95
|74,15
|Halk Sigorta
|3,40
|1,80
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,30
|0,65
|38,11
|Hedef Girişim
|4,04
|1,76
|54,79
|Hektaş
|11,93
|0,59
|48,75
|HUB Girişim
|21,90
|2,05
|133,26
|Hürriyet Gzt.
|1,92
|5,49
|68,42
|ICBC Turkey Bank
|6,33
|-5,24
|20,11
|İdealist Danışmanlık
|4,14
|1,47
|24,70
|İdealist GMYO
|4,63
|1,76
|51,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|0,68
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|2,87
|3,24
|-36,78
|İhlas Holding
|0,82
|0,00
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|2,63
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|12,24
|0,16
|30,49
|Info Yatırım
|6,39
|0,79
|31,41
|İntema
|15,73
|10,00
|69,87
|İpek Doğal Enerji
|11,64
|3,28
|50,78
|İskenderun Demir Çelik
|6,85
|0,00
|-12,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)