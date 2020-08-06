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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:23:58 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,60 -2,44 93,55
Acıpayam Selüloz 9,06 -2,05 43,48
Adel Kalemcilik 15,76 -2,05 0,38
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -5,61 29,53
Afyon Çimento 3,84 -3,52 68,55
Ak Enerji 1,66 -0,60 52,29
Akbank 4,94 -1,59 -39,09
Akçansa 10,99 -4,43 13,36
Akdeniz Yatırım Hold. 5,98 -7,00 183,41
Akfen GMYO 3,07 -4,66 -24,20
Akın Tekstil 16,34 0,86 18,49
Akiş GMYO 2,89 -3,99 -7,74
Akmerkez GMYO 40,02 -6,93 78,62
Aksa 6,98 -1,83 -0,33
Aksa Enerji 4,74 0,00 24,74
Aksigorta 7,10 -2,74 31,05
Aksu Enerji 10,14 1,50 -31,81
Alarko Carrıer 76,00 -3,80 27,25
Alarko GMYO 14,89 0,54 1,31
Alarko Holding 5,01 -2,53 -15,80
Albaraka Türk 1,47 -2,00 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,86 -0,89 56,64
Alkim Kağıt 12,03 -2,75 121,97
Alkim Kimya 12,56 -1,72 102,52
Altınyağ 1,18 -1,67 187,80
Altınyunus Çeşme 38,52 285,59
Anadolu Cam 5,02 -4,02 17,72
Anadolu Efes 18,66 -0,21 -12,30
Anadolu Grubu Holding 17,32 -0,86 -1,53
Anadolu Hayat Emek. 7,70 -2,04 26,54
Anadolu Isuzu 13,17 -4,15 8,22
Anadolu Sigorta 6,15 -1,91 48,07
Anel Elektrik 5,17 -2,27 61,30
Arçelik 22,32 -0,36 7,10
ARD Bilişim Teknolojileri 28,16 -0,49
Arena Bilgisayar 22,80 -2,31 212,97
Armada Bilgisayar 22,34 0,00 36,30
Arsan Tekstil 4,89 1,03 36,59
Artı Yatırım Holding 1,71 0,00 111,11
Aselsan 16,25 -3,50 55,67
Ata GMYO 3,31 -2,36 -26,93
Atakule GMYO 2,13 -6,58 10,94
Atlantis Yatırım Holding 1,96 0,51 96,00
Atlas Yat. Ort. 1,77 -9,69 83,12
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,16 1,22 5,63
Avrasya GMYO 2,06 -4,63 36,42
Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 -1,41 15,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,90 0,01 12,83
Avrupa Yatırım Holding 1,70 -2,30 10,39
Ayen Enerji 4,81 -2,63 38,62
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 5,32 9,92 142,92
Aygaz 12,96 -0,77 6,70
Bagfaş 16,00 -2,68 -4,88
Bak Ambalaj 9,29 -1,48 26,39
Balatacılar Balatacılık 1,88 1,08 51,61
Bantaş Ambalaj 3,75 -6,72 48,81
Banvit 25,68 1,10 38,29
Baştaş Başkent Çimento 4,21 2,68 62,55
Batı Çimento 3,52 -4,09 6,34
Batısöke Çimento 1,66 -4,60 26,72
Bayrak Taban Sanayi 6,40 -3,90
Bera Holding 6,75 -5,73 75,32
Berkosan Yalıtım 3,74 -4,10 36,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,76 -4,50 12,65
Beyaz Filo 3,60 -1,10 15,02
Bilici Yatırım 7,68 -3,15 78,62
Bim Mağazalar 62,55 -1,50 35,36
Birko Mensucat 0,44 -2,22 41,94
Birlik Mensucat 2,05 -4,65 79,82
Bizim Mağazaları 14,79 -4,95 32,41
Bomonti Elektrik 7,15 0,56 458,59
Borusan Mannesmann 12,23 -3,47 6,81
Borusan Yat. Paz. 75,50 -3,21 26,01
Bosch Fren Sistemleri 773,00 -9,99 168,61
Bossa 9,09 -0,87 12,78
Brisa 10,25 -3,67 9,29
Burçelik 23,98 -9,98 312,74
Burçelik Vana 71,55 -10,00 636,87
Bursa Çimento 5,63 -3,76 40,63
Carrefoursa 6,92 -1,84 46,92
Casa Emtia Petrol 24,32 -9,93 159,00
Ceo Event Medya 4,01 -9,89 9,50
Coca Cola İçecek 39,60 -3,32 4,60
Cosmos Yat. Holding 2,96 1,02 45,10
Credıtwest Faktorıng 5,88 9,91 104,17
Çelebi 73,20 -2,01 -28,31
Çelik Halat 12,95 -0,23 99,23
Çemaş Döküm 1,58 -4,82 26,05
Çemtaş 10,41 -2,89 28,06
Çimbeton 63,05 -5,33 52,81
Çimentaş 23,84 -3,09 58,93
Çimsa 9,98 -4,04 9,91
Çuhadaroğlu Metal 3,77 -2,33 18,18
Dagi Giyim 7,25 -0,68 190,00
Dagi Yatırım Holding 6,91 -3,09 205,75
Dardanel 13,00 0,85 243,01
Datagate Bilgisayar 8,94 0,00 14,47
Demısaş Döküm 5,26 -4,36 51,15
Denge Holding 2,00 0,00 45,99
Deniz GMYO 9,24 -0,65 82,97
Denizli Cam 7,42 -3,26 -11,03
Derimod 6,69 -3,46 -6,30
Derlüks Deri 8,70 3,33 115,04
Desa Deri 7,05 -9,96 55,29
Despec Bilgisayar 7,92 -0,13 86,79
Deva Holding 22,20 2,49 148,66
Diriteks Diriliş Tekstil 1,43 0,00 83,33
Ditaş Doğan 23,80 -8,95 150,13
DO-CO 347,00 -2,42 -38,48
Doğan Burda 30,60 0,07 404,12
Doğan Holding 2,03 -0,49 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,84 -1,73 72,12
Doğusan 2,67 -3,26 28,37
Doğuş GMYO 7,51 -9,52 65,78
Doğuş Otomotiv 15,60 -2,80 63,87
Döktaş Dökümcülük 26,98 -9,22 -14,74
Duran Doğan Basım 16,83 -2,72 19,87
Dyo Boya 5,66 -4,55 15,51
Eczacıbaşı İlaç 6,14 -1,13 68,19
Eczacıbaşı Yatırım 14,81 -1,53 53,75
Edip Gayrimenkul 2,25 -4,66 61,87
Ege Endüstri 661,20 -4,66 17,53
Ege Gübre 92,00 -2,95 86,63
Ege Profil 15,53 -2,82 29,74
Ege Seramik 4,93 -2,76 34,02
Egeli & Co Tarım Girişim 0,98 0,00 206,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 0,00 151,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 0,00 250,00
Egeplast 14,90 2,90 19,20
Ekiz Kimya 8,41 -1,18 1278,69
Emek Elektrik 2,55 -4,85 60,38
Eminiş Ambalaj 3,50 8,02 130,26
Emlak Konut GMYO 2,04 -2,39 40,92
Enerjisa Enerji 8,40 -2,78 24,70
Enka İnşaat 6,29 -2,33 12,68
Erbosan 22,36 -0,80 -10,49
Ereğli Demir Çelik 7,91 -1,49 -10,20
Ersu Gıda 3,88 -3,48 87,44
Escort Teknoloji 3,23 -5,00 132,37
Etiler Gıda 3,75 2,18 53,06
Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 -3,08 17,85
Euro Trend Yat. Ort. 1,63 -2,98 36,54
Euro Yat. Ort. 1,57 -3,68 39,46
Euro Yatırım Holding 1,79 -3,76 19,33
FADE GIDA 2,64
Fenerbahçe Futbol 12,90 -0,77 -10,85
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,68 -5,64 -19,47
F-M İzmit Piston 86,45 -9,99 82,53
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,78 -4,21 27,18
Ford Otosan 79,35 0,63 20,02
Formet Çelik Kapı 3,01 0,00 0,33
Frigo Pak Gıda 36,08 10,00 178,40
Galatasaray Sportif 2,45 -2,39 20,69
Garanti Bankası 6,73 -0,74 -39,59
Garanti Faktoring 8,81 -8,32 127,65
Garanti Yat. Ort. 2,13 -6,99 97,22
Gedik Y. Men. Değ. 9,11 0,89 189,67
Gedik Yatırım Holding 21,28 -1,02 176,72
Gediz Ambalaj 12,99 2,36 92,16
Gentaş 2,48 -1,98 20,27
Gersan Elektrik 6,03 0,00 89,03
Global Men. Değ. 5,01 -1,38 166,49
Global Yat. Holding 4,41 -2,65 -9,45
Good-Year 4,90 -2,20 20,99
Göltaş Çimento 18,80 -1,31 5,68
Gözde Girişim 4,99 -0,99 -2,92
GSD Denizcilik 3,77 -5,28 47,27
GSD Holding 2,39 -2,85 60,40
Gübre Fabrik. 28,10 -1,40 210,84
Güler Yat. Holding 15,80 4,77 678,33
Güneş Sigorta 5,67 -0,18 160,09
Halk GMYO 2,34 -2,50 92,22
Halk Sigorta 3,35 1,52 100,16
Hatay Tekstil 9,14 -1,72 35,73
Hedef Girişim 4,18 -8,13 60,15
Hektaş 14,53 -0,62 81,17
HUB Girişim 17,29 4,22 84,16
Hürriyet Gzt. 1,55 -0,64 35,96
ICBC Turkey Bank 5,36 2,88 1,71
İdealist Danışmanlık 4,70 -2,89 41,57
İdealist GMYO 4,71 -8,01 53,92
İhlas Ev Aletleri 1,85 -4,64 -40,89
İhlas Gayrimenkul 1,43 -8,92 19,17
İhlas Gazetecilik 2,51 -5,64 -44,71
İhlas Holding 0,80 -4,76 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,38 -5,48 35,29
İndeks Bilgisayar 12,35 1,56 31,67
Info Yatırım 7,22 -3,09 48,48
İntema 12,37 -5,79 33,59
İpek Doğal Enerji 12,35 -2,99 59,97
İskenderun Demir Çelik 6,61 -1,34 -15,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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