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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:22:56 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,44 -1,71 84,95
Acıpayam Selüloz 9,17 4,68 45,22
Adel Kalemcilik 15,66 -2,73 -0,25
Adese Alışveriş Ticaret 1,91 -6,83 33,73
Afyon Çimento 3,99 -0,75 75,13
Ak Enerji 1,64 0,00 50,46
Akbank 5,08 0,59 -37,36
Akçansa 11,59 -0,52 19,55
Akdeniz Yatırım Hold. 5,62 -5,70 166,35
Akfen GMYO 3,27 -2,39 -19,26
Akın Tekstil 15,93 0,19 15,52
Akiş GMYO 3,02 -2,27 -3,59
Akmerkez GMYO 42,14 -10,00 88,08
Aksa 7,09 1,14 1,24
Aksa Enerji 4,92 -2,19 29,47
Aksigorta 7,16 1,56 32,16
Aksu Enerji 9,99 -1,58 -32,82
Alarko Carrıer 77,05 -7,11 29,01
Alarko GMYO 15,01 -0,20 2,12
Alarko Holding 5,10 -1,16 -14,29
Albaraka Türk 1,50 0,00 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,19 0,84 59,39
Alkim Kağıt 12,73 2,74 134,88
Alkim Kimya 12,92 -0,23 108,32
Altınyağ 1,22 1,67 197,56
Altınyunus Çeşme 38,98 -0,05 290,19
Anadolu Cam 5,05 4,99 18,43
Anadolu Efes 18,46 -0,59 -13,24
Anadolu Grubu Holding 17,61 0,06 0,11
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -1,45 23,25
Anadolu Isuzu 13,84 -1,70 13,72
Anadolu Sigorta 6,09 -2,25 46,62
Anel Elektrik 5,01 -0,99 56,31
Arçelik 22,46 -3,44 7,77
ARD Bilişim Teknolojileri 28,08 0,65
Arena Bilgisayar 23,82 -3,41 226,97
Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30
Arsan Tekstil 4,93 -1,00 37,71
Artı Yatırım Holding 1,73 0,00 113,58
Aselsan 17,15 -0,64 64,29
Ata GMYO 3,40 -1,16 -24,94
Atakule GMYO 2,26 -5,83 17,71
Atlantis Yatırım Holding 2,06 1,48 106,00
Atlas Yat. Ort. 2,92 -4,26 102,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,84 8,81 3,24
Avrasya GMYO 2,17 -2,69 43,71
Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 -2,75 16,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,80 0,02 12,82
Avrupa Yatırım Holding 1,77 1,72 14,94
Ayen Enerji 4,94 -4,45 42,36
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 4,53 2,95 106,85
Aygaz 12,51 0,64 3,00
Bagfaş 16,35 -0,30 -2,79
Bak Ambalaj 9,18 0,00 24,90
Balatacılar Balatacılık 1,90 2,70 53,23
Bantaş Ambalaj 3,70 -1,33 46,83
Banvit 24,90 -1,74 34,09
Baştaş Başkent Çimento 4,07 0,00 57,14
Batı Çimento 3,64 -5,70 9,97
Batısöke Çimento 1,68 -1,75 28,24
Bayrak Taban Sanayi 6,43 -0,46
Bera Holding 7,10 -6,21 84,42
Berkosan Yalıtım 3,85 0,00 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 3,02 -5,92 23,27
Beyaz Filo 3,65 -1,08 16,62
Bilici Yatırım 7,85 -1,88 82,57
Bim Mağazalar 63,65 -1,70 37,74
Birko Mensucat 0,44 -2,22 41,94
Birlik Mensucat 2,15 9,69 88,60
Bizim Mağazaları 15,83 -0,25 41,72
Bomonti Elektrik 7,25 -2,95 466,41
Borusan Mannesmann 12,85 -0,93 12,23
Borusan Yat. Paz. 78,75 -4,08 31,44
Bosch Fren Sistemleri 858,80 -10,00 198,42
Bossa 9,14 -0,76 13,40
Brisa 10,44 -0,10 11,31
Burçelik 25,40 -9,99 337,18
Burçelik Vana 69,65 -9,95 617,30
Bursa Çimento 5,68 0,00 41,88
Carrefoursa 7,03 0,14 49,26
Casa Emtia Petrol 27,00 1,89 187,54
Ceo Event Medya 4,66 -5,28 27,25
Coca Cola İçecek 41,12 -1,67 8,61
Cosmos Yat. Holding 2,92 1,39 43,14
Credıtwest Faktorıng 5,33 9,45 85,07
Çelebi 75,25 0,33 -26,30
Çelik Halat 12,40 -1,20 90,77
Çemaş Döküm 1,57 -2,48 25,25
Çemtaş 10,96 0,18 34,83
Çimbeton 68,15 -4,69 65,17
Çimentaş 24,28 -3,34 61,87
Çimsa 10,69 0,94 17,73
Çuhadaroğlu Metal 3,86 -1,53 21,00
Dagi Giyim 7,46 -1,19 198,40
Dagi Yatırım Holding 7,10 -3,27 214,16
Dardanel 12,50 0,48 229,82
Datagate Bilgisayar 9,02 -2,06 15,49
Demısaş Döküm 5,08 -2,31 45,98
Denge Holding 2,00 0,00 45,99
Deniz GMYO 8,72 0,93 72,67
Denizli Cam 7,37 5,59 -11,63
Derimod 6,92 -2,67 -3,08
Derlüks Deri 8,19 6,92 102,43
Desa Deri 7,83 -9,90 72,47
Despec Bilgisayar 7,99 -1,48 88,44
Deva Holding 19,42 -1,42 117,52
Diriteks Diriliş Tekstil 1,37 -6,16 75,64
Ditaş Doğan 27,00 -1,46 183,76
DO-CO 356,20 0,79 -36,84
Doğan Burda 26,72 -3,88 340,20
Doğan Holding 2,03 0,00 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 -2,36 75,15
Doğusan 2,73 -2,85 31,25
Doğuş GMYO 8,03 1,52 77,26
Doğuş Otomotiv 16,10 -0,98 69,12
Döktaş Dökümcülük 29,80 -9,75 -5,83
Duran Doğan Basım 17,42 2,23 24,07
Dyo Boya 6,03 -5,34 23,06
Eczacıbaşı İlaç 5,80 -0,85 58,88
Eczacıbaşı Yatırım 14,60 -1,35 51,57
Edip Gayrimenkul 2,33 -3,32 67,63
Ege Endüstri 656,20 -0,88 16,64
Ege Gübre 93,95 -2,44 90,58
Ege Profil 15,27 -0,91 27,57
Ege Seramik 5,01 -1,57 36,20
Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 0,00 209,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 0,00 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -1,41 250,00
Egeplast 14,98 0,00 19,84
Ekiz Kimya 8,11 -9,99 1229,51
Emek Elektrik 2,71 -1,45 70,44
Eminiş Ambalaj 3,60 0,00 136,84
Emlak Konut GMYO 2,09 -1,88 44,37
Enerjisa Enerji 8,29 0,48 23,07
Enka İnşaat 6,19 -0,16 10,89
Erbosan 22,10 -1,78 -11,53
Ereğli Demir Çelik 8,07 3,99 -8,38
Ersu Gıda 3,97 -3,41 91,79
Escort Teknoloji 3,25 -2,40 133,81
Etiler Gıda 3,70 1,37 51,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 1,04 20,97
Euro Trend Yat. Ort. 1,68 -1,75 40,72
Euro Yat. Ort. 1,61 -1,83 43,02
Euro Yatırım Holding 1,72 -1,15 14,67
Fenerbahçe Futbol 13,37 -5,04 -7,60
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -4,41 -14,66
F-M İzmit Piston 96,05 -9,98 102,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 3,34 32,64
Ford Otosan 81,75 0,06 23,65
Formet Çelik Kapı 3,01 -0,99 0,33
Frigo Pak Gıda 31,22 3,45 140,90
Galatasaray Sportif 2,55 -3,41 25,62
Garanti Bankası 6,83 1,04 -38,69
Garanti Faktoring 10,69 3,38 176,23
Garanti Yat. Ort. 2,39 -2,45 121,30
Gedik Y. Men. Değ. 8,83 2,08 180,77
Gedik Yatırım Holding 21,44 1,71 178,80
Gediz Ambalaj 12,70 0,00 87,87
Gentaş 2,56 -1,16 24,15
Gersan Elektrik 6,06 -1,62 89,97
Global Men. Değ. 5,07 1,00 169,68
Global Yat. Holding 4,48 -0,44 -8,01
Good-Year 5,09 -1,74 25,68
Göltaş Çimento 19,32 -0,41 8,60
Gözde Girişim 5,02 -3,46 -2,33
GSD Denizcilik 4,05 -2,64 58,20
GSD Holding 2,47 2,07 65,77
Gübre Fabrik. 28,48 1,35 215,04
Güler Yat. Holding 15,00 -0,66 638,92
Güneş Sigorta 5,58 -2,96 155,96
Halk GMYO 2,42 -2,02 98,80
Halk Sigorta 3,38 0,30 101,95
Hatay Tekstil 9,12 -1,51 35,43
Hedef Girişim 4,18 -5,43 60,15
Hektaş 14,50 0,14 80,80
HUB Girişim 16,68 -2,40 77,66
Hürriyet Gzt. 1,54 -1,28 35,09
ICBC Turkey Bank 5,13 0,20 -2,66
İdealist Danışmanlık 4,65 0,00 40,06
İdealist GMYO 4,81 3,22 57,19
İhlas Ev Aletleri 1,98 -2,46 -36,74
İhlas Gayrimenkul 1,56 -1,89 30,00
İhlas Gazetecilik 2,66 -2,21 -41,41
İhlas Holding 0,84 -1,18 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,48 -1,99 45,10
İndeks Bilgisayar 12,17 -1,85 29,75
Info Yatırım 7,40 -4,02 52,18
İntema 11,60 -2,85 25,27
İpek Doğal Enerji 12,60 2,11 63,21
İskenderun Demir Çelik 6,74 3,85 -13,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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