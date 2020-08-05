Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,44
|-1,71
|84,95
|Acıpayam Selüloz
|9,17
|4,68
|45,22
|Adel Kalemcilik
|15,66
|-2,73
|-0,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-6,83
|33,73
|Afyon Çimento
|3,99
|-0,75
|75,13
|Ak Enerji
|1,64
|0,00
|50,46
|Akbank
|5,08
|0,59
|-37,36
|Akçansa
|11,59
|-0,52
|19,55
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,62
|-5,70
|166,35
|Akfen GMYO
|3,27
|-2,39
|-19,26
|Akın Tekstil
|15,93
|0,19
|15,52
|Akiş GMYO
|3,02
|-2,27
|-3,59
|Akmerkez GMYO
|42,14
|-10,00
|88,08
|Aksa
|7,09
|1,14
|1,24
|Aksa Enerji
|4,92
|-2,19
|29,47
|Aksigorta
|7,16
|1,56
|32,16
|Aksu Enerji
|9,99
|-1,58
|-32,82
|Alarko Carrıer
|77,05
|-7,11
|29,01
|Alarko GMYO
|15,01
|-0,20
|2,12
|Alarko Holding
|5,10
|-1,16
|-14,29
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,19
|0,84
|59,39
|Alkim Kağıt
|12,73
|2,74
|134,88
|Alkim Kimya
|12,92
|-0,23
|108,32
|Altınyağ
|1,22
|1,67
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|38,98
|-0,05
|290,19
|Anadolu Cam
|5,05
|4,99
|18,43
|Anadolu Efes
|18,46
|-0,59
|-13,24
|Anadolu Grubu Holding
|17,61
|0,06
|0,11
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|-1,45
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,84
|-1,70
|13,72
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-2,25
|46,62
|Anel Elektrik
|5,01
|-0,99
|56,31
|Arçelik
|22,46
|-3,44
|7,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,08
|0,65
|Arena Bilgisayar
|23,82
|-3,41
|226,97
|Armada Bilgisayar
|22,34
|-2,27
|36,30
|Arsan Tekstil
|4,93
|-1,00
|37,71
|Artı Yatırım Holding
|1,73
|0,00
|113,58
|Aselsan
|17,15
|-0,64
|64,29
|Ata GMYO
|3,40
|-1,16
|-24,94
|Atakule GMYO
|2,26
|-5,83
|17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|2,06
|1,48
|106,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,92
|-4,26
|102,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,84
|8,81
|3,24
|Avrasya GMYO
|2,17
|-2,69
|43,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,12
|-2,75
|16,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,80
|0,02
|12,82
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|1,72
|14,94
|Ayen Enerji
|4,94
|-4,45
|42,36
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,53
|2,95
|106,85
|Aygaz
|12,51
|0,64
|3,00
|Bagfaş
|16,35
|-0,30
|-2,79
|Bak Ambalaj
|9,18
|0,00
|24,90
|Balatacılar Balatacılık
|1,90
|2,70
|53,23
|Bantaş Ambalaj
|3,70
|-1,33
|46,83
|Banvit
|24,90
|-1,74
|34,09
|Baştaş Başkent Çimento
|4,07
|0,00
|57,14
|Batı Çimento
|3,64
|-5,70
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,68
|-1,75
|28,24
|Bayrak Taban Sanayi
|6,43
|-0,46
|Bera Holding
|7,10
|-6,21
|84,42
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|0,00
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,02
|-5,92
|23,27
|Beyaz Filo
|3,65
|-1,08
|16,62
|Bilici Yatırım
|7,85
|-1,88
|82,57
|Bim Mağazalar
|63,65
|-1,70
|37,74
|Birko Mensucat
|0,44
|-2,22
|41,94
|Birlik Mensucat
|2,15
|9,69
|88,60
|Bizim Mağazaları
|15,83
|-0,25
|41,72
|Bomonti Elektrik
|7,25
|-2,95
|466,41
|Borusan Mannesmann
|12,85
|-0,93
|12,23
|Borusan Yat. Paz.
|78,75
|-4,08
|31,44
|Bosch Fren Sistemleri
|858,80
|-10,00
|198,42
|Bossa
|9,14
|-0,76
|13,40
|Brisa
|10,44
|-0,10
|11,31
|Burçelik
|25,40
|-9,99
|337,18
|Burçelik Vana
|69,65
|-9,95
|617,30
|Bursa Çimento
|5,68
|0,00
|41,88
|Carrefoursa
|7,03
|0,14
|49,26
|Casa Emtia Petrol
|27,00
|1,89
|187,54
|Ceo Event Medya
|4,66
|-5,28
|27,25
|Coca Cola İçecek
|41,12
|-1,67
|8,61
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|1,39
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,33
|9,45
|85,07
|Çelebi
|75,25
|0,33
|-26,30
|Çelik Halat
|12,40
|-1,20
|90,77
|Çemaş Döküm
|1,57
|-2,48
|25,25
|Çemtaş
|10,96
|0,18
|34,83
|Çimbeton
|68,15
|-4,69
|65,17
|Çimentaş
|24,28
|-3,34
|61,87
|Çimsa
|10,69
|0,94
|17,73
|Çuhadaroğlu Metal
|3,86
|-1,53
|21,00
|Dagi Giyim
|7,46
|-1,19
|198,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,10
|-3,27
|214,16
|Dardanel
|12,50
|0,48
|229,82
|Datagate Bilgisayar
|9,02
|-2,06
|15,49
|Demısaş Döküm
|5,08
|-2,31
|45,98
|Denge Holding
|2,00
|0,00
|45,99
|Deniz GMYO
|8,72
|0,93
|72,67
|Denizli Cam
|7,37
|5,59
|-11,63
|Derimod
|6,92
|-2,67
|-3,08
|Derlüks Deri
|8,19
|6,92
|102,43
|Desa Deri
|7,83
|-9,90
|72,47
|Despec Bilgisayar
|7,99
|-1,48
|88,44
|Deva Holding
|19,42
|-1,42
|117,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,37
|-6,16
|75,64
|Ditaş Doğan
|27,00
|-1,46
|183,76
|DO-CO
|356,20
|0,79
|-36,84
|Doğan Burda
|26,72
|-3,88
|340,20
|Doğan Holding
|2,03
|0,00
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|-2,36
|75,15
|Doğusan
|2,73
|-2,85
|31,25
|Doğuş GMYO
|8,03
|1,52
|77,26
|Doğuş Otomotiv
|16,10
|-0,98
|69,12
|Döktaş Dökümcülük
|29,80
|-9,75
|-5,83
|Duran Doğan Basım
|17,42
|2,23
|24,07
|Dyo Boya
|6,03
|-5,34
|23,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|-0,85
|58,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,60
|-1,35
|51,57
|Edip Gayrimenkul
|2,33
|-3,32
|67,63
|Ege Endüstri
|656,20
|-0,88
|16,64
|Ege Gübre
|93,95
|-2,44
|90,58
|Ege Profil
|15,27
|-0,91
|27,57
|Ege Seramik
|5,01
|-1,57
|36,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,99
|0,00
|209,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,97
|0,00
|148,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,70
|-1,41
|250,00
|Egeplast
|14,98
|0,00
|19,84
|Ekiz Kimya
|8,11
|-9,99
|1229,51
|Emek Elektrik
|2,71
|-1,45
|70,44
|Eminiş Ambalaj
|3,60
|0,00
|136,84
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|-1,88
|44,37
|Enerjisa Enerji
|8,29
|0,48
|23,07
|Enka İnşaat
|6,19
|-0,16
|10,89
|Erbosan
|22,10
|-1,78
|-11,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,07
|3,99
|-8,38
|Ersu Gıda
|3,97
|-3,41
|91,79
|Escort Teknoloji
|3,25
|-2,40
|133,81
|Etiler Gıda
|3,70
|1,37
|51,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|1,04
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,68
|-1,75
|40,72
|Euro Yat. Ort.
|1,61
|-1,83
|43,02
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|-1,15
|14,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,37
|-5,04
|-7,60
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,90
|-4,41
|-14,66
|F-M İzmit Piston
|96,05
|-9,98
|102,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|3,34
|32,64
|Ford Otosan
|81,75
|0,06
|23,65
|Formet Çelik Kapı
|3,01
|-0,99
|0,33
|Frigo Pak Gıda
|31,22
|3,45
|140,90
|Galatasaray Sportif
|2,55
|-3,41
|25,62
|Garanti Bankası
|6,83
|1,04
|-38,69
|Garanti Faktoring
|10,69
|3,38
|176,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,39
|-2,45
|121,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,83
|2,08
|180,77
|Gedik Yatırım Holding
|21,44
|1,71
|178,80
|Gediz Ambalaj
|12,70
|0,00
|87,87
|Gentaş
|2,56
|-1,16
|24,15
|Gersan Elektrik
|6,06
|-1,62
|89,97
|Global Men. Değ.
|5,07
|1,00
|169,68
|Global Yat. Holding
|4,48
|-0,44
|-8,01
|Good-Year
|5,09
|-1,74
|25,68
|Göltaş Çimento
|19,32
|-0,41
|8,60
|Gözde Girişim
|5,02
|-3,46
|-2,33
|GSD Denizcilik
|4,05
|-2,64
|58,20
|GSD Holding
|2,47
|2,07
|65,77
|Gübre Fabrik.
|28,48
|1,35
|215,04
|Güler Yat. Holding
|15,00
|-0,66
|638,92
|Güneş Sigorta
|5,58
|-2,96
|155,96
|Halk GMYO
|2,42
|-2,02
|98,80
|Halk Sigorta
|3,38
|0,30
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,12
|-1,51
|35,43
|Hedef Girişim
|4,18
|-5,43
|60,15
|Hektaş
|14,50
|0,14
|80,80
|HUB Girişim
|16,68
|-2,40
|77,66
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-1,28
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,13
|0,20
|-2,66
|İdealist Danışmanlık
|4,65
|0,00
|40,06
|İdealist GMYO
|4,81
|3,22
|57,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|-2,46
|-36,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|-1,89
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|2,66
|-2,21
|-41,41
|İhlas Holding
|0,84
|-1,18
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,48
|-1,99
|45,10
|İndeks Bilgisayar
|12,17
|-1,85
|29,75
|Info Yatırım
|7,40
|-4,02
|52,18
|İntema
|11,60
|-2,85
|25,27
|İpek Doğal Enerji
|12,60
|2,11
|63,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|3,85
|-13,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)