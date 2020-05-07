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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:19:56 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,62 7,38 40,86
Acıpayam Selüloz 7,38 0,96 15,86
Adana Çimento (A) 9,68 0,41 -0,31
Adana Çimento (B) 6,84 0,29 -4,07
Adana Çimento (C) 2,07 0,98 -7,17
Adel Kalemcilik 11,92 -1,89 -24,08
Adese Alışveriş Ticaret 1,53 4,79 7,12
Afyon Çimento 2,80 2,56 22,90
Ak Enerji 1,01 0,00 -7,34
Akbank 5,70 0,00 -29,72
Akçansa 7,62 -1,04 -21,40
Akdenız Güvenlık Hız. 1,73 -0,57 -18,01
Akfen GMYO 2,95 -1,67 -27,16
Akın Tekstil 12,88 -0,46 -6,60
Akiş GMYO 3,42 -1,72 -15,35
Akmerkez GMYO 28,10 -2,97 25,42
Aksa 6,34 0,48 -9,47
Aksa Enerji 4,03 2,28 6,05
Aksigorta 5,94 -1,16 9,64
Aksu Enerji 9,75 -1,12 -34,43
Alarko Carrıer 51,95 -1,05 -13,42
Alarko GMYO 14,56 -0,34 -4,10
Alarko Holding 4,72 1,07 -20,67
Albaraka Türk 1,28 0,00 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 19,38 -1,62 60,96
Alkim Kağıt 8,30 6,27 53,14
Alkim Kimya 11,44 5,00 84,46
Altınyağ 1,22 9,91 197,56
Altınyunus Çeşme 25,00 -1,96 150,25
Anadolu Cam 3,98 -0,50 -8,72
Anadolu Efes 17,45 -2,79 -24,39
Anadolu Grubu Holding 16,25 0,99 -7,62
Anadolu Hayat Emek. 6,29 0,00 3,37
Anadolu Isuzu 11,63 -1,19 -4,44
Anadolu Sigorta 4,95 -0,40 19,18
Anel Elektrik 3,60 -0,28 12,15
Arçelik 15,81 0,06 -24,14
ARD Bilişim Teknolojileri 33,40 9,94
Arena Bilgisayar 14,05 -1,06 92,86
Armada Bilgisayar 21,98 -2,31 34,11
Arsan Tekstil 4,08 -2,86 13,97
Artı Yatırım Holding 2,42 10,00 198,77
Aselsan 27,02 0,45 29,04
Aslan Çimento 36,86 0,99 -7,76
Ata GMYO 3,60 0,28 -20,53
Atakule GMYO 1,61 0,63 -16,15
Atlantis Yatırım Holding 1,50 2,74 50,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 -0,69 -0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 -2,07 -1,38
Avrasya GMYO 1,77 1,14 17,22
Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 -1,79 20,88
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 0,00 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,42 2,16 -7,79
Ayen Enerji 3,22 0,63 -7,20
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,15 0,00 -1,83
Aygaz 10,15 0,59 -16,43
Bagfaş 16,77 0,78 -0,30
Bak Ambalaj 8,41 9,93 14,42
Balatacılar Balatacılık 2,23 -3,88 79,84
Bantaş Ambalaj 3,08 0,98 22,22
Banvit 27,38 5,96 47,44
Baştaş Başkent Çimento 2,86 -1,04 10,42
Batı Çimento 2,77 -0,36 -16,31
Batısöke Çimento 1,16 0,87 -11,45
Bera Holding 3,69 1,93 -4,16
Berkosan Yalıtım 3,58 3,47 30,66
Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 -0,94 -13,88
Beyaz Filo 3,50 0,57 10,76
Bilici Yatırım 6,82 0,00 56,06
Bim Mağazalar 51,30 -0,39 9,94
Birko Mensucat 0,41 7,89 32,26
Birlik Mensucat 1,50 -0,66 31,58
Bizim Mağazaları 12,73 8,06 13,97
Bolu Çimento 4,44 -0,45 -5,53
Bomonti Elektrik 4,27 9,77 233,59
Borusan Mannesmann 9,15 0,11 -20,09
Borusan Yat. Paz. 59,10 1,11 -1,36
Bosch Fren Sistemleri 263,50 -0,83 -8,44
Bossa 9,07 -1,31 12,53
Brisa 8,70 -1,81 -7,24
Burçelik 7,46 -0,27 28,40
Burçelik Vana 19,23 -3,03 98,04
Bursa Çimento 3,82 3,52 -4,58
Carrefoursa 7,76 4,72 64,76
Casa Emtia Petrol 15,62 -8,12 66,35
Ceo Event Medya 3,97 5,87 8,40
Coca Cola İçecek 37,68 1,95 -2,64
Cosmos Yat. Holding 3,31 -2,36 62,25
Credıtwest Faktorıng 2,30 5,02 -20,14
Çelebi 88,70 1,26 -13,12
Çelik Halat 9,40 0,53 44,62
Çemaş Döküm 1,04 0,00 -17,03
Çemtaş 7,10 0,00 -12,66
Çimbeton 44,86 1,26 8,73
Çimentaş 20,86 4,72 39,07
Çimsa 7,53 1,07 -17,07
Çuhadaroğlu Metal 2,94 -1,34 -7,84
Dagi Giyim 2,81 0,72 12,40
Dagi Yatırım Holding 3,50 2,34 54,87
Dardanel 7,72 0,00 103,69
Datagate Bilgisayar 8,55 -1,72 9,48
Demısaş Döküm 4,16 -2,12 19,54
Denge Holding 1,30 -0,76 -5,11
Deniz GMYO 4,00 1,52 -20,79
Denizli Cam 7,47 -0,27 -10,43
Derimod 6,77 -0,88 -5,18
Derlüks Deri 3,96 0,00 -2,94
Desa Deri 4,29 -0,92 -5,51
Despec Bilgisayar 5,37 0,75 26,65
Deva Holding 14,78 0,89 65,55
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 9,52 17,95
Ditaş Doğan 15,21 1,13 59,85
DO-CO 336,10 -1,70 -40,41
Doğan Burda 8,69 -3,12 43,16
Doğan Holding 1,93 1,58 7,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,82 2,25 10,30
Doğusan 2,06 -1,44 -0,96
Doğuş GMYO 4,73 -1,46 4,42
Doğuş Otomotiv 9,37 -0,74 -1,58
Döktaş Dökümcülük 25,40 -3,42 -19,74
Duran Doğan Basım 17,99 -1,69 28,13
Dyo Boya 4,74 -0,42 -3,27
Eczacıbaşı İlaç 4,71 -0,42 29,02
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -0,61 1,84
Edip Gayrimenkul 2,02 5,21 45,32
Ege Endüstri 533,00 -0,65 -5,26
Ege Gübre 52,00 0,00 4,42
Ege Profil 12,56 1,54 4,93
Ege Seramik 3,98 -1,24 7,28
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 9,57 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 8,99 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 8,77 210,00
Egeplast 13,49 0,82 7,92
Ekiz Kimya 14,27 9,94 2239,34
Emek Elektrik 1,82 0,55 14,47
Eminiş Ambalaj 2,38 -2,06 56,58
Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75
Enerjisa Enerji 7,42 -1,72 10,15
Enka İnşaat 6,11 1,50 -2,27
Erbosan 18,60 -0,64 -25,54
Ereğli Demir Çelik 8,04 0,50 -11,06
Ersu Gıda 5,00 9,89 141,55
Escort Teknoloji 4,39 4,52 215,83
Etiler Gıda 2,91 9,81 18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 -1,61 9,58
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 0,00 17,60
Euro Yat. Ort. 1,63 -1,81 38,14
Euro Yatırım Holding 1,42 0,00 -5,33
Fenerbahçe Futbol 10,23 -1,63 -29,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,75 -0,53 -17,94
F-M İzmit Piston 49,52 -0,36 4,55
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,90 1,23 28,74
Ford Otosan 58,10 -1,53 -12,12
Formet Çelik Kapı 3,90 2,63 30,00
Frigo Pak Gıda 13,69 -2,21 5,63
Galatasaray Sportif 2,53 -1,56 24,63
Garanti Bankası 8,05 -0,25 -27,74
Garanti Faktoring 4,32 0,23 11,63
Garanti Yat. Ort. 1,44 0,70 33,33
Gedik Y. Men. Değ. 21,20 -7,26 278,57
Gedik Yatırım Holding 23,44 6,35 204,81
Gediz Ambalaj 8,11 2,53 19,97
Gentaş 2,08 0,00 -5,02
Gersan Elektrik 3,32 1,84 4,08
Global Men. Değ. 2,92 9,77 55,32
Global Yat. Holding 3,22 -0,92 -33,88
Good-Year 4,36 -0,23 7,65
Göltaş Çimento 14,68 1,45 -17,48
Gözde Girişim 3,77 1,07 -26,65
GSD Denizcilik 2,54 -0,78 -0,78
GSD Holding 1,63 3,16 9,40
Gübre Fabrik. 16,24 3,77 79,65
Güler Yat. Holding 15,21 9,98 649,26
Güneş Sigorta 3,14 -1,57 44,04
Halk GMYO 1,40 0,72 14,75
Halk Sigorta 4,30 2,14 117,17
Hatay Tekstil 9,15 -0,65 33,19
Hedef Girişim 2,46 2,50 -5,75
Hektaş 13,02 -0,99 62,34
HUB Girişim 22,68 -1,73 141,57
Hürriyet Gzt. 1,45 0,00 27,19
ICBC Turkey Bank 4,19 0,24 -20,49
İdealist Danışmanlık 3,30 4,76 -0,60
İdealist GMYO 3,28 0,00 7,19
İhlas Ev Aletleri 1,69 -0,59 -46,01
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,79 -0,79 -44,35
İhlas Holding 0,64 0,00 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,22 -1,39 -4,95
Info Yatırım 5,78 -4,46 -35,06
İntema 8,78 0,92 -5,18
İpek Doğal Enerji 14,76 2,22 91,19
İskenderun Demir Çelik 7,04 0,86 -12,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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