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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:55:18 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00
51,36
İş Bankası (B)39.500,00-2,4730,88
İş Bankası (C)6,57-3,242,50
İş Bankası (Kur.)350.000,005,1166,67
İş Fin.Kir.3,75-2,85-1,32
İş Girişim18,63-4,56390,26
İş GMYO2,33-2,9232,39
İş Y. Men. Değ.15,90-0,56294,86
İş Yat. Ort.3,27-2,97102,94
İşbir Holding2.730,00-1,30534,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,8688,71
İttifak Holding2,32-4,5377,93
İz Hayvancılık Tarım17,897,25583,74
İzmir Demir Çelik10,63-4,5829,79
İzmir Fırça5,09-2,49182,78
Jantsa Jant Sanayi295,105,20454,83
Kafein Yazılım20,769,9086,93
Kaplamin29,200,69426,13
Kardemir (A)5,62-0,53112,08
Kardemir (B)4,96-2,7587,88
Kardemir (D)5,17-2,8294,36
Karel Elektronik19,61-1,3134,96
Karsan Otomotiv3,131,6298,10
Karsu Tekstil6,85-0,15111,42
Kartonsan2.706,10-10,00600,45
Katmerciler Ekipman3,07-1,29100,83
Kent Gıda381,002,421540,72
Kerevitaş Gıda6,741,97106,75
Kervan Gıda13,40-4,63
Kervansaray Yat. Holding1,21-5,47120,00
Kiler GMYO2,55-3,04138,55
Klimasan Klima16,80-5,14-20,81
Koç Holding19,39-3,05-3,09
Konfrut Gıda15,95-0,37103,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,90-0,06
Konya Çimento1.224,004,97351,16
Kordsa Teknik Tekstil15,00-2,0917,96
Koza Altın80,701,388,98
Koza Madencilik14,140,5740,98
Körfez GMYO6,230,81160,67
Kristal Kola3,387,64123,84
Kron Telekomünikasyon27,001,81112,26
Kuştur Kuşadası Turizm140,00-4,04496,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,321,31106,90
Kütahya Porselen44,504,41572,21
Lider Faktoring3,160,9672,21
Link Bilgisayar53,802,97199,08
Logo Yazılım122,201,50100,99
Lokman Hekim Sağlık10,930,7490,56
Lüks Kadife26,181,24203,01
Makina Takım2,89-3,0253,72
Marka Yatırım Holding6,849,97479,66
Marmaris Altınyunus96,50-4,0835,92
Marshall301,00-2,02533,15
Martı GMYO2,75-3,85172,28
Martı Otel2,06-3,29126,37
Mavi Giyim52,00-2,80-10,19
Mazhar Zorlu Holding22,50-6,6486,10
Mega Polietilen8,356,19845,99
Menderes Tekstil3,06-1,92133,59
Merit Turizm75,00-4,46285,80
Merko Gıda8,95-9,98766,80
Metemtur Otelcilik16,057,65801,69
Metro Holding2,05-3,3048,55
Metro Petrol ve Tesisleri2,88-4,3246,94
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-1,24-54,10
Migros Ticaret40,84-1,5968,62
Milpa4,48-3,03104,57
Mistral GMYO4,26-4,48127,01
MLP Sağlık18,86-0,2117,87
MMC San. Ve Tic. Yat.5,239,87358,77
Mondi Tire Kutsan6,993,8668,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,36-1,42162,26
Net Holding3,46-5,2133,08
Netaş Telekom.22,203,7469,98
Niğbaş Niğde Beton64,50-9,79940,32
Nuh Çimento47,761,83334,78
Nurol GMYO7,30-2,01104,48
Odaş Elektrik4,113,79184,29
Olmuksan-IP10,26-2,84300,63
Orge Enerji Elektrik7,16-2,0544,35
Orma Orman Mahsulleri11,80-1,67327,54
Osmanlı Menkul23,40-1,60460,98
Ostim Endüstriyel Yat3,87-2,27130,36
Otokar286,209,9994,64
Oyak Çimento8,07-0,7446,79
Oyak Yat. Ort.6,31-2,17173,32
Oylum Sınai Yatırımlar4,850,6257,02
Özak GMYO4,96-2,1793,00
Özbal Çelik Boru6,45-3,73300,16
Özderici GMYO2,25-3,0243,31
Özerden Plastik7,38-4,40223,68
Pamukova Elektrik20,90-9,991532,81
Panora GMYO6,25-1,2611,58
Papilon Savunma20,26-0,20162,90
Park Elek.Madencilik4,96-1,7862,62
Parsan21,84-3,1128,93
Pegasus68,55-6,35-20,66
Peker GMYO2,731,49201,87
Penguen Gıda5,213,17469,15
Pera GMYO2,23-3,04137,23
Pergamon Dış Ticaret15,90-1,43105,49
Petkim4,74-2,6749,29
Petrokent Turizm899,602,23602,26
Pınar Et Ve Un23,460,60158,10
Pınar Su7,240,98212,07
Pınar Süt21,241,6368,44
Plastikkart11,79-1,5027,18
Polisan Holding3,89-1,5228,91
Politeknik Metal325,00-2,75327,23
Prizma Press Matbaacılık5,55-1,6029,07
QNB Finans Fin. Kir.123,70-1,83-4,18
QNB Finansbank68,95-1,9983,87
Ral Yatırım Holding4,50-3,2371,46
Ray Sigorta18,02-9,99426,90
Reysaş GMYO5,27-3,6614,81
Reysaş Lojistik8,65-3,6797,49
Rhea Girişim3,88-3,72226,05
Rodrigo Tekstil15,18-2,44738,67
Royal Halı4,269,79210,95
RTA Laboratuvarları36,506,411473,28
Sabancı Holding10,37-2,1713,71
Safkar Ege Soğutmacılık12,87-5,71490,37
Sanel Mühendislik3,542,3120,65
Sanifoam Sünger13,00-0,61160,00
Sanko Pazarlama9,05-0,5524,21
Saray Matbaacılık8,11-0,86527,33
Sarkuysan8,56-2,95169,40
Sasa Polyester18,85-2,33143,86
Say Yenilenebilir Enerji7,891,28252,23
Sekuro Plastik12,948,74141,42
Selçuk Ecza Deposu15,807,12164,89
Selçuk Gıda4,700,21336,11
Senkron Güvenlik12,289,94349,82
Serve Film Prodüksiyon15,902,58900,00
Servet GMYO70,856,38733,53
Seyitler Kimya30,003,45341,83
Silverline Endüstri7,90-4,82265,74
Sinpaş GMYO3,89-2,51235,34
Smartiks Yazılım9,099,92-7,34
Sodaş Sodyum Sanayii24,06-4,68525,55
Söktaş5,20-0,57205,79
Sönmez Filament59,850,081126,43
Sönmez Pamuklu26,885,83446,34
Sumaş Suni Tahta36,10-5,00267,88
Şeker Fin. Kir.5,64-4,4117,99
Şekerbank1,41-2,0829,33
Şişe Cam7,03-2,0938,10
Şok Marketler12,01-1,6411,62
T. Halk Bankası5,39-1,82-8,80
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,90-4,1535,84
T.S.K.B.1,903,2657,02
T.Tuborg18,24-2,2553,28
Taç Tarım Ürünleri10,954,89250,96
Tat Gıda10,661,3375,22
TAV Havalimanları20,06-5,73-26,15
Taze Kuru Gıda219,50-1,082931,77
Tek-Art Turizm1,92-1,5452,38
Tekfen Holding15,47-3,73-14,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,53-2,86174,52
Temapol Polimer Plastik10,35-2,7398,28
TGS Dış Ticaret8,97-2,1892,08
Tofaş Oto. Fab.30,44-3,7930,63
Torunlar GMYO3,93-5,0742,91
Trabzon Liman31,62-1,74201,90
Trabzonspor Sportif4,371,86103,26
Trend GMYO13,30-4,04504,55
TSKB GMYO5,55-3,65481,16
Tuğçelik7,52-3,9690,38
Tukaş10,81-0,64-12,47
Turcas Petrol4,95-1,5985,39
Turkcell15,56-3,2315,46
Tümosan Motor ve Traktör13,82-4,82115,60
Tüpraş104,00-4,06-17,98
Türk Hava Yolları12,22-5,71-15,49
Türk Prysmian Kablo11,39-3,96341,39
Türk Telekom8,23-0,9614,06
Türk Traktör157,80-0,63198,24
Türker Proje Gayrimenkul84,25-0,82100,60
Türkiye Sigorta6,14-2,69181,94
Ufuk Yatırım13,58-0,07426,36
Ulaşlar Turizm Yat.4,002,56329,25
Ulusoy Elektrik49,68-0,6486,77
Ulusoy Un Sanayi11,330,44196,60
Umpaş Holding1,95-8,88214,52
Uşak Seramik2,25-3,0285,42
Utopya Turizm30,66-1,10523,17
Uzertaş Boya50,45-1,562172,52
Ülker Bisküvi21,54-2,09-3,67
Vakıf Fin. Kir.4,04-1,9490,79
Vakıf GMYO3,71-2,11114,33
Vakıf Yat. Ort.7,59-4,77316,77
Vakıflar Bankası4,55-2,15-17,42
Vakko Tekstil6,14-2,2335,24
Vanet Gıda7,611,87432,17
Verusa Holding40,96-0,10120,80
Verusaturk Girisim10,16-3,1593,20
Vestel20,38-2,5861,49
Vestel Beyaz Eşya35,04-1,3566,08
Viking Kağıt6,39-0,62241,71
Yapı Kredi Koray GMYO4,29-2,7277,27
Yapı ve Kredi Bank.2,99-2,9220,56
Yaprak Süt ve Besi Çift.44,200,00606,51
Yataş13,240,1882,35
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,77-1,31134,16
Yeni Gimat GMYO12,29-1,522,66
Yeşil GMYO1,31-2,96104,69
Yeşil Yapı1,65-2,94150,00
Yeşil Yatırım Holding78,40-2,61598,13
Yibitaş İnşaat Malzeme16.012,50-1,16443,72
Yonga Mobilya29,26-3,75216,92
Yükselen Çelik6,67-3,19117,62
Yünsa13,68-1,4435,88
Zorlu Enerji2,61-2,2560,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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