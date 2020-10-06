Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.750,00
|-4,89
|51,59
|İş Bankası (C)
|5,26
|-1,87
|-17,94
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-1,29
|0,79
|İş Girişim
|10,53
|4,36
|177,11
|İş GMYO
|1,81
|-1,63
|2,84
|İş Y. Men. Değ.
|9,07
|-2,16
|125,24
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-1,62
|88,66
|İşbir Holding
|2.594,10
|-10,00
|503,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-1,04
|53,23
|İttifak Holding
|6,29
|9,97
|69,09
|İz Hayvancılık Tarım
|8,49
|0,12
|224,48
|İzmir Demir Çelik
|18,96
|-0,16
|131,50
|İzmir Fırça
|4,69
|3,53
|160,56
|Jantsa Jant Sanayi
|199,90
|-2,49
|275,84
|Kafein Yazılım
|17,02
|-1,05
|53,25
|Kaplamin
|17,75
|1,37
|219,82
|Kardemir (A)
|5,79
|-2,85
|118,49
|Kardemir (B)
|3,83
|-0,78
|45,08
|Kardemir (D)
|3,47
|-0,86
|30,45
|Karel Elektronik
|18,38
|-0,65
|26,50
|Karsan Otomotiv
|3,11
|-0,32
|96,84
|Karsu Tekstil
|5,98
|3,64
|84,57
|Kartonsan
|722,50
|0,21
|87,01
|Katmerciler Ekipman
|6,15
|3,54
|60,16
|Kent Gıda
|318,00
|-5,36
|1269,42
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|1,89
|81,90
|Kervansaray Yat. Holding
|1,38
|9,52
|150,91
|Kiler GMYO
|8,76
|9,91
|131,13
|Klimasan Klima
|14,88
|0,95
|-29,86
|Koç Holding
|14,72
|-1,21
|-26,43
|Konfrut Gıda
|19,12
|3,69
|144,50
|Konya Çimento
|543,20
|-1,67
|100,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,08
|0,83
|-5,00
|Koza Altın
|80,20
|-1,78
|8,31
|Koza Madencilik
|13,35
|-1,55
|33,10
|Körfez GMYO
|5,22
|0,58
|118,41
|Kristal Kola
|2,10
|-0,94
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|26,82
|-0,15
|110,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|176,90
|-9,97
|653,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|0,00
|96,20
|Kütahya Porselen
|29,98
|-1,90
|352,87
|Lider Faktoring
|2,94
|-1,01
|60,22
|Link Bilgisayar
|43,74
|2,10
|143,15
|Logo Yazılım
|96,70
|-1,83
|59,05
|Lokman Hekim Sağlık
|10,78
|-3,58
|87,95
|Lüks Kadife
|32,82
|9,99
|279,86
|Makina Takım
|2,40
|-1,23
|27,66
|Marka Yatırım Holding
|3,02
|1,00
|155,93
|Marmaris Altınyunus
|91,25
|-2,35
|28,52
|Marshall
|425,00
|-1,71
|793,98
|Martı GMYO
|2,28
|-4,20
|125,74
|Martı Otel
|1,25
|-2,34
|37,36
|Mavi Giyim
|38,90
|0,05
|-32,82
|Mazhar Zorlu Holding
|18,71
|-8,19
|54,76
|Mega Polietilen
|10,92
|-3,11
|760,89
|Menderes Tekstil
|3,24
|-2,41
|147,33
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|90,00
|-7,22
|362,96
|Merko Gıda
|17,56
|9,96
|1572,38
|Metemtur Otelcilik
|11,10
|8,40
|523,60
|Metro Holding
|2,55
|0,00
|84,78
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,03
|-1,47
|105,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-0,43
|-56,87
|Migros Ticaret
|42,22
|-1,12
|74,32
|Milpa
|5,21
|0,00
|137,90
|Mistral GMYO
|3,74
|3,31
|97,88
|MLP Sağlık
|17,68
|-0,28
|10,50
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|8,75
|9,92
|667,54
|Mondi Tire Kutsan
|7,11
|2,01
|71,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,36
|7,64
|256,60
|Net Holding
|2,50
|2,04
|-3,85
|Netaş Telekom.
|22,26
|6,71
|70,44
|Niğbaş Niğde Beton
|32,50
|1,88
|424,19
|Nuh Çimento
|24,70
|1,98
|124,86
|Nurol GMYO
|6,68
|0,15
|87,11
|Odaş Elektrik
|3,27
|8,28
|126,19
|Olmuksan-IP
|12,63
|9,92
|393,17
|Orge Enerji Elektrik
|7,75
|0,91
|56,25
|Orma Orman Mahsulleri
|13,44
|-4,00
|386,96
|Osmanlı Menkul
|27,90
|-1,83
|568,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,45
|5,83
|105,36
|Otokar
|147,50
|0,34
|0,31
|Oyak Çimento
|8,00
|-1,48
|45,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|0,00
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,69
|-2,09
|51,84
|Özak GMYO
|4,27
|-1,84
|66,15
|Özbal Çelik Boru
|6,06
|-0,98
|275,96
|Özderici GMYO
|2,35
|4,91
|49,68
|Özerden Plastik
|8,88
|9,90
|289,47
|Panora GMYO
|5,90
|-0,51
|5,33
|Papilon Savunma
|15,01
|1,49
|94,77
|Park Elek.Madencilik
|5,25
|9,83
|72,13
|Parsan
|22,40
|0,27
|32,23
|Pegasus
|46,82
|-0,64
|-45,81
|Peker GMYO
|2,48
|0,40
|174,23
|Penguen Gıda
|5,15
|9,81
|462,60
|Pera GMYO
|1,66
|1,84
|76,60
|Pergamon Dış Ticaret
|16,09
|2,55
|107,94
|Petkim
|4,30
|-1,15
|12,86
|Petrokent Turizm
|680,00
|-1,38
|430,84
|Pınar Et Ve Un
|25,08
|-1,18
|173,50
|Pınar Su
|7,83
|-0,13
|237,50
|Pınar Süt
|22,26
|0,72
|75,69
|Plastikkart
|12,21
|1,24
|31,72
|Polisan Holding
|3,71
|9,76
|22,95
|Politeknik Metal
|299,00
|7,21
|293,05
|Prizma Press Matbaacılık
|5,00
|9,89
|16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.231,70
|0,10
|11,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,50
|-1,70
|-5,89
|QNB Finansbank
|65,70
|-1,13
|75,20
|Ral Yatırım Holding
|5,05
|0,60
|92,42
|Ray Sigorta
|15,00
|-6,13
|338,60
|Reysaş GMYO
|4,86
|-0,41
|5,88
|Reysaş Lojistik
|7,25
|1,12
|65,53
|Rhea Girişim
|2,62
|-1,50
|120,17
|Rodrigo Tekstil
|9,95
|-5,51
|449,72
|Royal Halı
|4,32
|-10,00
|215,33
|RTA Laboratuvarları
|46,66
|1,88
|1911,21
|Sabancı Holding
|8,41
|0,00
|-7,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,91
|-0,17
|171,10
|Sanel Mühendislik
|3,50
|0,29
|19,29
|Sanifoam Sünger
|8,78
|4,03
|75,60
|Sanko Pazarlama
|8,11
|-0,25
|11,31
|Saray Matbaacılık
|4,00
|2,83
|209,41
|Sarkuysan
|6,70
|1,52
|110,86
|Sasa Polyester
|16,88
|-0,59
|118,37
|Say Reklamcılık
|7,59
|4,40
|238,84
|Sekuro Plastik
|10,94
|-2,76
|104,10
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|-1,38
|44,18
|Selçuk Gıda
|5,20
|4,00
|382,50
|Senkron Güvenlik
|3,60
|9,76
|31,87
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|3,03
|969,18
|Servet GMYO
|29,04
|10,00
|241,65
|Seyitler Kimya
|11,80
|0,85
|73,78
|Silverline Endüstri
|4,22
|-0,71
|95,37
|Sinpaş GMYO
|2,15
|0,00
|85,34
|Smartiks Yazılım
|8,62
|-1,49
|-12,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,70
|-9,66
|542,19
|Söktaş
|4,79
|5,04
|181,68
|Sönmez Filament
|16,27
|0,74
|233,40
|Sönmez Pamuklu
|15,40
|-0,26
|213,01
|Sumaş Suni Tahta
|49,90
|-1,96
|408,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,27
|-0,47
|-10,67
|Şekerbank
|1,62
|-1,82
|23,66
|Şişe Cam
|6,85
|-2,42
|34,57
|Şok Marketler
|12,33
|-0,48
|14,59
|T. Halk Bankası
|5,05
|-0,79
|-14,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,10
|-1,53
|3,44
|T.S.K.B.
|1,11
|-0,89
|-8,26
|T.Tuborg
|17,15
|-2,56
|44,12
|Taç Tarım Ürünleri
|16,88
|9,97
|441,03
|Tat Gıda
|11,37
|-1,30
|86,89
|TAV Havalimanları
|15,35
|-0,39
|-43,49
|Taze Kuru Gıda
|679,20
|-9,99
|9281,22
|Tek-Art Turizm
|1,61
|-0,62
|27,78
|Tekfen Holding
|14,92
|-0,53
|-17,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,86
|9,93
|110,95
|Temapol Polimer Plastik
|9,30
|-1,69
|78,16
|TGS Dış Ticaret
|8,55
|-1,04
|83,08
|Tofaş Oto. Fab.
|25,08
|-0,71
|7,63
|Torunlar GMYO
|3,70
|-0,27
|34,55
|Trabzon Liman
|36,18
|-6,66
|239,40
|Trabzonspor Sportif
|4,96
|-0,20
|130,70
|Trend GMYO
|6,24
|7,96
|183,64
|TSKB GMYO
|2,78
|9,88
|191,10
|Tuğçelik
|8,52
|9,94
|115,70
|Tukaş
|9,78
|-0,81
|-20,81
|Turcas Petrol
|4,13
|5,63
|54,68
|Turkcell
|15,63
|-0,95
|13,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,82
|7,68
|53,20
|Tüpraş
|80,05
|0,06
|-36,87
|Türk Hava Yolları
|10,62
|-0,56
|-26,56
|Türk Prysmian Kablo
|13,23
|9,98
|412,69
|Türk Telekom
|7,32
|0,00
|1,45
|Türk Traktör
|100,60
|-2,71
|90,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,40
|-0,96
|96,19
|Türkiye Sigorta
|6,14
|0,99
|181,94
|Ufuk Yatırım
|14,55
|-7,21
|463,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,91
|3,93
|212,28
|Ulusoy Elektrik
|49,88
|0,00
|87,52
|Ulusoy Un Sanayi
|10,39
|-0,76
|171,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,89
|-1,05
|55,75
|Utopya Turizm
|17,69
|0,11
|259,55
|Uzertaş Boya
|37,90
|9,98
|1607,21
|Ülker Bisküvi
|23,84
|1,27
|6,62
|Vakıf Fin. Kir.
|3,95
|1,28
|86,54
|Vakıf GMYO
|3,84
|-2,04
|121,84
|Vakıf Yat. Ort.
|8,15
|0,00
|347,52
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-0,73
|-25,59
|Vakko Tekstil
|6,28
|1,13
|38,33
|Vanet Gıda
|9,19
|9,93
|542,66
|Verusa Holding
|40,30
|1,72
|117,24
|Verusaturk Girisim
|8,27
|8,25
|57,26
|Vestel
|17,27
|0,17
|36,85
|Vestel Beyaz Eşya
|30,40
|0,26
|44,09
|Viking Kağıt
|6,10
|-0,65
|226,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,44
|0,23
|83,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|85,80
|10,00
|1271,47
|Yataş
|9,00
|-0,88
|22,62
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,68
|9,85
|128,57
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|0,31
|7,34
|Yeşil GMYO
|1,00
|7,53
|56,25
|Yeşil Yapı
|1,14
|9,62
|72,73
|Yeşil Yatırım Holding
|33,10
|9,97
|194,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.200,00
|-9,88
|450,08
|Yonga Mobilya
|35,66
|-9,95
|286,24
|Yükselen Çelik
|6,68
|0,00
|117,94
|Yünsa
|13,82
|-1,64
|37,27
|Zorlu Enerji
|2,66
|1,92
|63,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)