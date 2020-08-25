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Ekonomi Borsada günlük işlemler (2)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:39:16 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 0,00 68,84
İş Bankası (B) 40.794,90 -0,50 35,17
İş Bankası (C) 4,87 -2,01 -24,02
İş Bankası (Kur.) 369.999,70 76,19
İş Fin.Kir. 3,83 -4,01 0,79
İş Girişim 8,25 3,77 117,11
İş GMYO 1,69 -3,98 -3,98
İş Y. Men. Değ. 7,40 0,00 83,77
İş Yat. Ort. 2,93 -3,30 81,84
İşbir Holding 1.250,00 -2,11 190,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -3,41 37,10
İttifak Holding 3,10 1,64 -16,67
İz Hayvancılık Tarım 4,49 -3,23 71,60
İzmir Demir Çelik 19,60 9,99 139,32
İzmir Fırça 3,23 0,00 79,44
Jantsa Jant Sanayi 108,00 -1,19 103,05
Kafein Yazılım 15,82 -1,43 42,45
Kaplamin 9,30 1,09 67,57
Kardemir (A) 3,87 -2,52 46,04
Kardemir (B) 3,22 -4,17 21,97
Kardemir (D) 2,93 -2,33 10,15
Karel Elektronik 16,06 0,50 10,53
Karsan Otomotiv 2,97 7,22 87,97
Karsu Tekstil 5,17 0,00 59,57
Kartonsan 604,20 -1,11 56,39
Katmerciler Ekipman 3,98 -2,21 3,65
Kent Gıda 371,00 9,99 1497,66
Kerevitaş Gıda 4,87 -2,40 49,39
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 -27,27
Kiler GMYO 5,50 -3,85 45,12
Klimasan Klima 13,28 -1,26 -37,40
Koç Holding 15,80 -1,37 -21,04
Konfrut Gıda 11,65 -0,60 48,98
Konya Çimento 393,40 -1,40 45,01
Kordsa Teknik Tekstil 11,15 0,09 -12,31
Koza Altın 78,45 -2,91 5,94
Koza Madencilik 12,73 -2,60 26,92
Körfez GMYO 4,57 -5,19 91,21
Kristal Kola 1,94 -1,02 28,48
Kron Telekomünikasyon 24,66 -2,22 93,87
Kuştur Kuşadası Turizm 70,70 -3,74 201,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,60 1,96 57,58
Kütahya Porselen 29,74 3,99 349,24
Lider Faktoring 3,07 -2,54 67,30
Link Bilgisayar 27,26 -1,23 51,54
Logo Yazılım 87,70 1,56 44,24
Lokman Hekim Sağlık 6,88 -3,37 19,03
Lüks Kadife 21,92 -2,66 153,70
Makina Takım 2,27 -5,42 20,74
Marka Yatırım Holding 2,25 3,69 90,68
Marmaris Altınyunus 84,40 -7,96 18,87
Marshall 134,90 -2,81 183,76
Martı GMYO 1,86 -1,06 84,16
Martı Otel 1,13 -5,04 24,18
Mavi Giyim 38,50 -0,98 -33,51
Mazhar Zorlu Holding 15,72 -1,01 30,02
Mega Polietilen 3,71 1,64 192,48
Menderes Tekstil 2,97 2,41 126,72
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 35,50 -5,23 82,61
Merko Gıda 1,63 -2,40 55,24
Metemtur Otelcilik 2,31 0,87 29,78
Metro Holding 1,97 -1,50 42,75
Metro Petrol ve Tesisleri 3,74 0,27 90,82
Metro Yatırım Ortaklığı 2,10 -1,41 -60,62
Migros Ticaret 38,90 -1,62 60,61
Milpa 4,19 1,70 91,32
Mistral GMYO 3,44 2,38 82,01
MLP Sağlık 14,86 -4,44 -7,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,64 2,50 43,86
Mondi Tire Kutsan 5,87 -3,77 41,79
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.104,70 2,94
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,92 -0,87 80,19
Net Holding 2,20 -2,65 -15,38
Netaş Telekom. 14,86 -2,11 13,78
Niğbaş Niğde Beton 16,10 -0,62 159,68
Nuh Çimento 18,44 -1,50 67,87
Nurol GMYO 6,60 0,15 84,87
Odaş Elektrik 2,34 -1,68 61,86
Olmuksan-IP 5,23 0,77 104,22
Orge Enerji Elektrik 7,00 0,14 41,13
Orma Orman Mahsulleri 9,40 9,94 240,58
Osmanlı Menkul 14,91 -1,58 257,10
Ostim Endüstriyel Yat 2,84 0,35 69,05
Otokar 138,20 -0,07 -6,01
Oyak Çimento 7,44 -3,38 35,33
Oyak Yat. Ort. 6,80 1,49 194,54
Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 -0,65 -0,93
Özak GMYO 3,79 -4,77 47,47
Özbal Çelik Boru 4,56 -2,98 182,90
Özderici GMYO 1,93 -4,93 22,93
Özerden Plastik 2,23 -5,91 -2,19
Panora GMYO 5,18 -0,38 -7,53
Papilon Savunma 13,68 -0,51 77,52
Park Elek.Madencilik 4,19 -2,10 37,38
Parsan 16,99 -0,23 0,30
Pegasus 46,94 1,03 -45,67
Peker GMYO 10,91 -2,59 248,56
Penguen Gıda 2,79 -1,76 204,79
Pera GMYO 1,61 3,87 71,28
Pergamon Dış Ticaret 11,60 -2,44 49,91
Petkim 4,11 -0,72 7,87
Petrokent Turizm 760,00 6,29 493,29
Pınar Et Ve Un 18,34 -1,61 100,00
Pınar Su 5,75 4,36 147,84
Pınar Süt 16,67 -2,29 31,57
Plastikkart 10,59 -2,13 14,24
Polisan Holding 2,95 -1,01 -2,24
Politeknik Metal 170,00 1,86 123,47
Prizma Press Matbaacılık 3,35 -1,76 -22,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.208,80 -0,08 9,12
QNB Finans Fin. Kir. 133,00 -2,28 3,02
QNB Finansbank 70,55 -1,95 88,13
Ral Yatırım Holding 12,67 9,98 86,32
Ray Sigorta 6,95 -5,44 103,22
Reysaş GMYO 4,52 -4,44 -1,53
Reysaş Lojistik 5,55 -6,72 26,71
Rhea Girişim 2,34 -3,70 96,64
Rodrigo Tekstil 2,64 -1,86 45,86
Royal Halı 2,36 -5,22 72,26
RTA Laboratuvarları 62,25 5,15 2583,19
Sabancı Holding 8,02 -3,37 -12,06
Safkar Ege Soğutmacılık 3,85 -2,04 76,61
Sanel Mühendislik 3,66 -1,08 24,74
Sanifoam Sünger 5,69 3,64 13,80
Sanko Pazarlama 7,23 -2,30 -5,49
Saray Matbaacılık 3,15 -1,25 143,66
Sarkuysan 4,48 0,00 40,99
Sasa Polyester 16,10 8,05 108,28
Say Reklamcılık 5,21 0,77 132,59
Sekuro Plastik 7,42 -1,33 38,43
Selçuk Ecza Deposu 7,74 -0,90 29,76
Selçuk Gıda 2,35 -5,05 118,05
Senkron Güvenlik 2,12 2,42 -22,34
Serve Film Prodüksiyon 7,85 9,94 393,71
Servet GMYO 21,80 -0,37 156,47
Seyitler Kimya 8,56 0,00 26,07
Silverline Endüstri 3,75 0,54 73,61
Sinpaş GMYO 1,41 -0,70 21,55
Smartiks Yazılım 7,37 -1,99 -24,87
Soda Sanayii 6,85 -1,30 15,58
Sodaş Sodyum Sanayii 11,99 3,36 211,74
Söktaş 3,91 -5,56 129,93
Sönmez Filament 9,77 1,56 100,20
Sönmez Pamuklu 10,56 -1,86 114,63
Sumaş Suni Tahta 16,90 2,86 70,71
Şeker Fin. Kir. 4,10 -2,38 -14,23
Şekerbank 1,42 -3,40 8,40
Şişe Cam 5,98 -2,29 16,75
Şok Marketler 12,51 1,21 16,26
T. Halk Bankası 5,07 -2,12 -14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,74 -1,04 0,32
T.S.K.B. 1,11 -1,77 -8,26
T.Tuborg 15,19 -2,06 27,65
Taç Tarım Ürünleri 5,00 0,60 60,26
Tat Gıda 9,69 -0,82 59,28
TAV Havalimanları 16,07 -2,96 -40,84
Taze Kuru Gıda 106,50 9,91 1370,99
Tek-Art Turizm 1,55 -4,91 23,02
Tekfen Holding 15,30 -4,32 -17,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,52 -3,50 31,43
Temapol Polimer Plastik 7,17 2,87 37,36
TGS Dış Ticaret 7,69 0,52 64,67
Tofaş Oto. Fab. 21,56 -2,09 -7,48
Torunlar GMYO 3,60 1,12 30,91
Trabzon Liman 15,45 0,32 44,93
Trabzonspor Sportif 4,30 -2,27 100,00
Trakya Cam 3,97 -1,49 17,07
Trend GMYO 6,06 -6,48 175,45
TSKB GMYO 2,27 -2,58 137,70
Tuğçelik 5,80 9,85 46,84
Tukaş 8,77 -2,77 -28,99
Turcas Petrol 3,28 0,92 22,85
Turkcell 14,55 -1,42 5,43
Tümosan Motor ve Traktör 7,72 -0,77 20,44
Tüpraş 82,85 -1,72 -34,66
Türk Hava Yolları 11,20 1,08 -22,54
Türk Prysmian Kablo 5,42 -0,18 110,04
Türk Telekom 6,84 -1,87 -5,20
Türk Traktör 87,90 -1,57 66,13
Türker Proje Gayrimenkul 72,50 -3,33 72,62
Ufuk Yatırım 7,38 -2,89 186,05
Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 -5,60 135,01
Ulusoy Elektrik 42,22 -1,40 58,72
Ulusoy Un Sanayi 9,53 -2,46 149,48
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,55 -3,13 27,73
Utopya Turizm 6,79 -1,31 38,01
Uzertaş Boya 4,07 0,00 83,33
Ülker Bisküvi 23,00 1,23 2,86
Vakıf Fin. Kir. 4,47 -1,54 84,71
Vakıf GMYO 3,01 -5,35 73,89
Vakıf Yat. Ort. 9,39 -5,34 415,61
Vakıflar Bankası 4,08 -2,63 -25,95
Vakko Tekstil 4,87 -2,01 7,27
Vanet Gıda 1,54 -1,91 7,69
Verusa Holding 31,10 0,84 67,65
Verusaturk Girisim 5,82 -1,52 10,67
Vestel 16,58 -0,06 31,38
Vestel Beyaz Eşya 25,22 0,64 19,54
Viking Kağıt 4,74 -5,01 153,48
Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 0,54 54,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 -3,74 -16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,91 4,51 122,34
Yataş 7,94 0,13 8,17
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,54 -3,42 57,76
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,58 0,24
Yeşil GMYO 0,83 -3,49 29,69
Yeşil Yapı 0,88 -4,35 33,33
Yeşil Yatırım Holding 15,98 -1,96 42,30
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.600,10 -0,75 124,11
Yonga Mobilya 26,84 3,31 190,71
Yükselen Çelik 14,65 -3,62 138,99
Yünsa 12,50 -6,16 24,16
Zorlu Enerji 2,46 -2,77 50,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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