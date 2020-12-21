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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:55:18 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,15-6,32338,17
Acıpayam Selüloz16,05-1,41154,17
Adel Kalemcilik25,56-4,3462,80
Adese Alışveriş Ticaret2,79-1,0695,34
Afyon Çimento4,683,08105,42
Ak Enerji2,19-2,23100,92
Akbank6,35-2,16-21,70
Akçansa16,84-0,0673,71
Akdeniz Yatırım Hold.5,60-3,28165,40
Akfen GMYO5,123,4326,42
Akın Tekstil28,902,56109,57
Akiş GMYO3,72-3,1218,76
Akmerkez GMYO63,75-0,16184,54
Aksa11,88-0,8369,63
Aksa Enerji7,00-1,6984,21
Aksigorta9,011,8166,30
Aksu Enerji14,091,73-5,25
Alarko Carrıer309,2010,00417,70
Alarko GMYO20,60-2,8340,15
Alarko Holding6,80-1,5915,75
Albaraka Türk2,054,5933,99
Alcatel Lucent Teletaş27,700,95130,07
Alkim Kağıt13,44-0,96147,98
Alkim Kimya14,16-0,28128,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,372,60478,05
Altınyunus Çeşme46,00-3,36360,46
Anadolu Efes22,78-3,237,06
Anadolu Grubu Holding25,14-0,2442,92
Anadolu Hayat Emek.7,98-1,4831,14
Anadolu Isuzu16,841,1438,37
Anadolu Sigorta7,090,0070,70
Anel Elektrik3,12-1,8976,98
Arçelik29,861,0143,28
ARD Bilişim Teknolojileri47,706,90
Arena Bilgisayar33,22-1,54356,01
Armada Bilgisayar49,38-2,41201,28
Arsan Tekstil6,89-3,6492,46
Artı Yatırım Holding6,0510,00646,91
Aselsan18,021,0173,56
Ata GMYO5,222,5515,23
Atakule GMYO2,510,0030,73
Atlantis Yatırım Holding5,119,89411,00
Atlas Yat. Ort.1,80-2,7089,43
AvivaSA Emeklilik Hayat16,501,2323,08
Avrasya GMYO4,01-4,30165,56
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-4,4278,02
Avrupa Yatırım Holding5,49-1,96256,49
Ayen Enerji5,31-2,3953,03
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,60-4,85384,02
Aygaz14,05-1,1315,68
Bagfaş18,88-3,1312,25
Bak Ambalaj19,60-3,54169,06
Balatacılar Balatacılık7,75-0,64525,00
Bantaş Ambalaj4,53-2,58110,29
Banvit45,00-0,18142,33
Baştaş Başkent Çimento11,30-5,83336,29
Batı Çimento4,58-2,5538,37
Batısöke Çimento2,38-1,6581,68
Bayrak Taban Sanayi11,100,27
Bera Holding16,49-1,85328,31
Berkosan Yalıtım7,322,95167,15
Beşiktaş Futbol Yat.4,539,9584,90
Beyaz Filo9,923,33216,95
Bilici Yatırım6,31-2,02120,13
Bim Mağazalar73,601,5259,28
Birko Mensucat1,236,96296,77
Birlik Mensucat2,89-2,03153,51
Bizim Mağazaları15,440,1339,44
Borusan Mannesmann25,3010,00120,96
Borusan Yat. Paz.506,509,99745,38
Bosch Fren Sistemleri1.225,30-3,60325,78
Bossa15,4010,0091,07
Brisa19,57-2,10108,66
Burçelik20,98-3,05261,10
Burçelik Vana57,00-3,80487,02
Bursa Çimento8,80-1,35119,81
Carrefoursa81,00-10,00206,27
Casa Emtia Petrol124,00-9,951220,55
Ceo Event Medya6,39-4,0574,48
Coca Cola İçecek62,45-0,1664,95
Cosmos Yat. Holding7,51-2,47268,14
Credıtwest Faktorıng5,45-3,3789,24
Çelebi130,009,9830,85
Çelik Halat19,010,32192,46
Çemaş Döküm2,19-2,6774,71
Çemtaş14,59-1,9579,48
Çimbeton208,809,95406,06
Çimentaş31,78-1,91111,87
Çimsa17,76-3,9595,59
Çuhadaroğlu Metal7,36-3,16130,72
Dagi Giyim8,36-1,53234,40
Dagi Yatırım Holding12,221,83440,71
Dardanel25,60-1,54575,46
Datagate Bilgisayar15,020,0792,32
Demısaş Döküm6,12-3,1675,86
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,26-2,4054,93
Derimod9,56-2,1533,89
Derlüks Deri8,40-3,23107,62
Desa Deri9,28-1,17104,41
Despec Bilgisayar11,78-0,67177,83
Deva Holding24,200,50171,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,75-3,67
Diriteks Diriliş Tekstil3,90-5,34400,00
Ditaş Doğan31,82-5,01234,42
DO-CO487,10-3,60-13,63
Doğan Burda22,96-3,12278,25
Doğan Holding3,06-2,5570,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,57-1,9155,76
Doğusan3,57-2,7271,63
Doğuş GMYO8,70-2,5892,05
Doğuş Otomotiv26,56-1,04178,99
Döktaş Dökümcülük31,200,32-1,41
Duran Doğan Basım10,19-2,4953,25
Dyo Boya11,14-3,97127,35
Eczacıbaşı İlaç7,02-0,1492,30
Eczacıbaşı Yatırım22,46-1,92133,17
Edip Gayrimenkul2,97-1,98113,67
Ege Endüstri1.586,80-3,30182,07
Ege Gübre137,803,38179,54
Ege Profil31,50-3,96163,16
Ege Seramik9,69-2,42163,42
Egeplast23,76-7,2690,08
Ekiz Kimya7,250,001088,52
Emek Elektrik4,956,91211,32
Eminiş Ambalaj28,269,961759,21
Emlak Konut GMYO2,11-4,5245,75
Enerjisa Enerji11,351,3468,50
Enka İnşaat7,21-0,6929,17
Erbosan35,98-3,1844,04
Ereğli Demir Çelik13,40-3,8052,13
Ersu Gıda5,040,60143,48
Escort Teknoloji6,27-3,69351,08
Esenboğa Elektrik17,17-2,39
Etiler Gıda4,10-0,97251,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,920,51144,43
Euro Trend Yat. Ort.3,68-0,81208,25
Euro Yat. Ort.4,840,83329,94
Euro Yatırım Holding2,78-2,8085,33
Fade Gıda6,43-1,08
Fenerbahçe Futbol28,70-4,5298,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,60-2,3744,42
F-M İzmit Piston114,80-2,55142,38
Fonet Bilgi Teknolojileri11,693,7352,02
Ford Otosan123,80-1,6787,25
Formet Çelik Kapı4,27-3,8342,33
Frigo Pak Gıda22,720,44224,32
Galatasaray Sportif3,94-2,2394,09
Garanti Bankası9,77-1,01-12,30
Garanti Faktoring10,540,38172,35
Garanti Yat. Ort.3,753,02276,20
Gedik Y. Men. Değ.12,3210,00291,74
Gediz Ambalaj25,00-1,88269,82
Gentaş5,25-2,96154,61
Gersan Elektrik6,06-1,1489,97
Global Men. Değ.5,555,71195,21
Global Yat. Holding4,54-2,78-6,78
Good-Year7,861,5594,07
Göltaş Çimento34,501,7793,93
Gözde Girişim7,766,3050,97
GSD Denizcilik4,92-0,2092,19
GSD Holding2,34-4,8857,05
Gübre Fabrik.46,98-1,14419,69
Güler Yat. Holding12,983,59539,41
Halk GMYO4,609,79294,98
Hatay Tekstil13,30-0,9797,51
Hedef Girişim7,99-1,60234,83
Hektaş14,983,3886,78
HUB Girişim17,54-2,0186,82
Hürriyet Gzt.2,12-3,6485,96
ICBC Turkey Bank6,47-1,6722,77
İdealist Danışmanlık14,504,32336,75
İdealist GMYO6,96-5,31127,45
İhlas Ev Aletleri2,164,35-30,99
İhlas Gayrimenkul1,26-1,5622,41
İhlas Gazetecilik4,40-2,65-3,08
İhlas Holding1,22-1,6134,07
İhlas Yayın Holding1,16-0,8539,15
İndeks Bilgisayar16,752,3878,58
Info Yatırım6,13-3,46220,14
İntema22,000,46137,58
Inveo Yatırım Holding39,3810,00412,09
İpek Doğal Enerji12,400,9860,62
İskenderun Demir Çelik9,53-3,2521,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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