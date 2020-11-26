  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:13:35 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım10,209,91448,39
Acıpayam Selüloz17,78-2,20181,57
Adel Kalemcilik21,280,6635,54
Adese Alışveriş Ticaret3,07-0,32114,94
Afyon Çimento4,500,4597,52
Ak Enerji2,240,45105,50
Akbank6,452,38-20,47
Akçansa13,800,0742,35
Akdeniz Yatırım Hold.6,507,79208,06
Akfen GMYO4,08-0,240,74
Akın Tekstil26,204,0589,99
Akiş GMYO3,711,3718,44
Akmerkez GMYO50,40-2,61124,95
Aksa10,810,7554,35
Aksa Enerji7,04-0,1485,26
Aksigorta7,720,1342,49
Aksu Enerji13,762,69-7,46
Alarko Carrıer245,000,74310,21
Alarko GMYO18,11-1,4223,21
Alarko Holding6,32-1,257,58
Albaraka Türk1,730,5813,07
Alcatel Lucent Teletaş28,303,74135,05
Alkim Kağıt13,12-1,20142,08
Alkim Kimya14,070,07126,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,500,00509,76
Altınyunus Çeşme47,50-0,63375,48
Anadolu Efes23,28-0,859,41
Anadolu Grubu Holding21,520,1922,34
Anadolu Hayat Emek.8,34-0,3637,06
Anadolu Isuzu16,641,0336,73
Anadolu Sigorta7,090,1470,70
Anel Elektrik3,353,0890,03
Arçelik28,58-0,6337,14
ARD Bilişim Teknolojileri36,062,33
Arena Bilgisayar35,50-0,22387,30
Armada Bilgisayar49,701,84203,23
Arsan Tekstil7,254,17102,51
Artı Yatırım Holding5,65-3,42597,53
Aselsan18,280,5575,58
Ata GMYO4,92-1,018,61
Atakule GMYO2,560,3933,33
Atlantis Yatırım Holding4,40-2,22340,00
Atlas Yat. Ort.1,782,8984,16
AvivaSA Emeklilik Hayat14,82-1,1310,55
Avrasya GMYO4,026,35166,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,331,2282,97
Avrupa Yatırım Holding5,139,38233,12
Ayen Enerji5,520,7359,08
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,000,00356,62
Aygaz13,100,157,85
Bagfaş21,567,8028,18
Bak Ambalaj20,32-2,03178,94
Balatacılar Balatacılık9,558,52670,16
Bantaş Ambalaj6,13-0,49143,25
Banvit28,503,6453,47
Baştaş Başkent Çimento10,4510,00303,47
Batı Çimento4,390,4632,63
Batısöke Çimento2,481,6489,31
Bayrak Taban Sanayi8,06-0,86
Bera Holding11,859,93207,79
Berkosan Yalıtım6,56-0,61139,42
Beşiktaş Futbol Yat.3,071,3225,31
Beyaz Filo9,44-0,94201,61
Bilici Yatırım6,15-0,65114,55
Bim Mağazalar70,301,1552,13
Birko Mensucat1,190,00283,87
Birlik Mensucat2,629,17129,82
Bizim Mağazaları15,71-1,2641,87
Bomonti Elektrik28,700,352142,19
Borusan Mannesmann16,41-0,4243,32
Borusan Yat. Paz.229,50-1,96283,05
Bosch Fren Sistemleri1.289,00-0,46347,91
Bossa13,03-0,3861,66
Brisa19,190,52104,61
Burçelik22,90-3,21294,15
Burçelik Vana63,751,67556,54
Bursa Çimento9,16-0,97128,81
Carrefoursa105,90-2,22300,42
Casa Emtia Petrol97,409,99937,27
Ceo Event Medya7,243,4397,69
Coca Cola İçecek61,30-0,1661,91
Cosmos Yat. Holding7,8110,00282,84
Credıtwest Faktorıng5,501,2990,97
Çelebi97,20-1,87-2,16
Çelik Halat20,502,50215,38
Çemaş Döküm2,422,1193,06
Çemtaş15,817,3394,49
Çimbeton176,60-3,44328,02
Çimentaş33,40-2,11122,67
Çimsa15,20-0,5967,40
Çuhadaroğlu Metal6,711,67110,34
Dagi Giyim8,88-0,22255,20
Dagi Yatırım Holding13,76-4,78508,85
Dardanel24,50-1,69546,44
Datagate Bilgisayar16,001,65104,87
Demısaş Döküm6,051,3473,85
Denge Holding5,80-1,69323,36
Deniz GMYO3,310,3057,31
Derimod10,00-0,9940,06
Derlüks Deri10,340,88155,57
Desa Deri7,501,4965,20
Despec Bilgisayar12,132,28186,08
Deva Holding24,023,00169,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,21-0,49
Diriteks Diriliş Tekstil3,919,83401,28
Ditaş Doğan30,18-0,07217,18
DO-CO470,10-1,03-16,65
Doğan Burda24,502,08303,62
Doğan Holding2,470,0037,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,662,7061,21
Doğusan3,683,3776,92
Doğuş GMYO9,45-1,56108,61
Doğuş Otomotiv28,541,78199,79
Döktaş Dökümcülük33,420,365,61
Duran Doğan Basım25,483,7581,48
Dyo Boya11,200,72128,57
Eczacıbaşı İlaç6,971,6090,93
Eczacıbaşı Yatırım20,40-1,73111,79
Edip Gayrimenkul3,03-0,66117,99
Ege Endüstri1.675,400,16197,82
Ege Gübre144,104,57192,32
Ege Profil26,649,99122,56
Ege Seramik9,44-2,38156,63
Egeplast17,89-2,5143,12
Ekiz Kimya8,01-0,501213,11
Emek Elektrik3,32-0,60108,81
Eminiş Ambalaj23,00-1,291413,16
Emlak Konut GMYO2,081,4643,68
Enerjisa Enerji10,450,3855,14
Enka İnşaat7,100,2827,20
Erbosan35,24-3,6641,07
Ereğli Demir Çelik11,861,3734,64
Ersu Gıda5,22-2,43152,17
Escort Teknoloji6,992,19402,88
Esenboğa Elektrik17,690,68
Etiler Gıda4,602,00293,97
Euro Kapital Yat. Ort.3,23-0,62101,40
Euro Trend Yat. Ort.3,772,72215,79
Euro Yat. Ort.4,50-6,05299,73
Euro Yatırım Holding2,851,4290,00
Fade Gıda6,06-1,30
Fenerbahçe Futbol34,140,71135,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,590,4066,08
F-M İzmit Piston135,40-2,52185,88
Fonet Bilgi Teknolojileri11,451,4248,89
Ford Otosan124,601,0588,46
Formet Çelik Kapı4,25-1,1641,67
Frigo Pak Gıda29,965,34327,67
Galatasaray Sportif3,760,5385,22
Garanti Bankası9,342,98-16,16
Garanti Faktoring10,80-2,88179,07
Garanti Yat. Ort.2,83-0,70183,91
Gedik Y. Men. Değ.9,230,33193,49
Gediz Ambalaj20,90-0,76209,17
Gentaş5,23-0,57153,64
Gersan Elektrik6,360,4799,37
Global Men. Değ.4,903,81160,64
Global Yat. Holding4,824,10-1,03
Good-Year7,750,1391,36
Göltaş Çimento28,50-3,0060,20
Gözde Girişim6,451,4225,49
GSD Denizcilik5,021,0196,09
GSD Holding2,343,0857,05
Gübre Fabrik.51,559,91470,24
Güler Yat. Holding15,60-6,02668,47
Halk GMYO3,459,87196,23
Hatay Tekstil13,683,48103,15
Hedef Girişim6,19-0,48159,40
Hektaş13,201,6964,59
HUB Girişim17,050,4181,60
Hürriyet Gzt.2,322,20103,51
ICBC Turkey Bank6,803,0329,03
İdealist Danışmanlık11,044,15232,53
İdealist GMYO6,171,31101,63
İhlas Ev Aletleri1,913,24-38,98
İhlas Gayrimenkul1,271,6023,38
İhlas Gazetecilik4,545,580,00
İhlas Holding1,152,6826,37
İhlas Yayın Holding1,226,0946,34
İndeks Bilgisayar16,370,4974,52
Info Yatırım4,929,82156,95
İntema20,84-1,70125,05
Inveo Yatırım Holding28,581,35271,65
İpek Doğal Enerji12,031,4355,83
İskenderun Demir Çelik8,59-0,129,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma
Gündem

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani anlaşma imzaladı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay