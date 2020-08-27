Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,58
|2,87
|92,47
|Acıpayam Selüloz
|8,99
|0,56
|42,37
|Adel Kalemcilik
|17,03
|1,92
|8,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|-0,49
|41,43
|Afyon Çimento
|3,92
|2,08
|72,06
|Ak Enerji
|1,95
|5,98
|78,90
|Akbank
|5,03
|1,41
|-37,98
|Akçansa
|12,08
|2,20
|24,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,86
|-2,41
|130,33
|Akfen GMYO
|3,19
|2,24
|-21,23
|Akın Tekstil
|14,40
|-0,14
|4,42
|Akiş GMYO
|2,87
|-4,33
|-8,38
|Akmerkez GMYO
|46,00
|6,48
|105,31
|Aksa
|6,71
|-0,30
|-4,19
|Aksa Enerji
|5,35
|5,94
|40,79
|Aksigorta
|7,13
|3,03
|31,60
|Aksu Enerji
|10,11
|1,71
|-32,01
|Alarko Carrıer
|83,50
|-0,12
|39,81
|Alarko GMYO
|14,52
|0,21
|-1,21
|Alarko Holding
|4,86
|2,53
|-18,32
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,70
|-0,89
|121,76
|Alkim Kağıt
|14,01
|-0,28
|158,50
|Alkim Kimya
|12,87
|-0,23
|107,51
|Altınyağ Madencilik Ve Enerji
|1,19
|0,00
|190,24
|Altınyunus Çeşme
|47,18
|9,98
|372,27
|Anadolu Cam
|5,30
|-0,93
|25,21
|Anadolu Efes
|19,67
|-0,46
|-7,56
|Anadolu Grubu Holding
|16,68
|0,42
|-5,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,28
|1,25
|19,64
|Anadolu Isuzu
|13,46
|1,74
|10,60
|Anadolu Sigorta
|6,30
|0,80
|51,68
|Anel Elektrik
|5,56
|1,65
|73,47
|Arçelik
|22,02
|0,18
|5,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,94
|0,67
|Arena Bilgisayar
|28,20
|3,52
|287,10
|Armada Bilgisayar
|37,00
|9,99
|125,75
|Arsan Tekstil
|5,04
|0,40
|40,78
|Artı Yatırım Holding
|2,32
|9,95
|186,42
|Aselsan
|16,93
|-0,29
|62,18
|Ata GMYO
|3,43
|1,78
|-24,28
|Atakule GMYO
|2,35
|-2,49
|22,40
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|0,94
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-1,94
|57,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,19
|2,41
|-1,61
|Avrasya GMYO
|2,09
|2,96
|38,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,53
|-2,32
|39,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,00
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|0,00
|6,49
|Ayen Enerji
|5,36
|4,69
|54,47
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,00
|-0,99
|173,97
|Aygaz
|11,73
|0,17
|-3,42
|Bagfaş
|14,64
|3,46
|-12,96
|Bak Ambalaj
|9,77
|-1,51
|34,12
|Balatacılar Balatacılık
|1,98
|0,51
|59,68
|Bantaş Ambalaj
|3,69
|2,50
|46,43
|Banvit
|23,60
|0,00
|27,09
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|1,45
|62,16
|Batı Çimento
|3,61
|3,14
|9,06
|Batısöke Çimento
|1,73
|1,76
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|6,30
|0,16
|Bera Holding
|8,10
|0,00
|110,39
|Berkosan Yalıtım
|4,67
|3,55
|70,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,05
|2,35
|24,49
|Beyaz Filo
|3,46
|2,67
|10,55
|Bilici Yatırım
|7,36
|0,82
|71,18
|Bim Mağazalar
|71,10
|-0,77
|53,87
|Birko Mensucat
|0,41
|0,00
|32,26
|Birlik Mensucat
|2,42
|-1,22
|112,28
|Bizim Mağazaları
|15,06
|1,83
|34,83
|Bomonti Elektrik
|5,31
|-10,00
|314,84
|Borusan Mannesmann
|12,76
|1,67
|11,44
|Borusan Yat. Paz.
|86,75
|1,46
|44,79
|Bosch Fren Sistemleri
|922,90
|4,77
|220,70
|Bossa
|9,20
|-0,65
|14,14
|Brisa
|11,85
|-0,84
|26,35
|Burçelik
|21,98
|9,95
|278,31
|Burçelik Vana
|57,75
|10,00
|494,75
|Bursa Çimento
|5,58
|3,72
|39,38
|Carrefoursa
|7,51
|9,96
|59,45
|Casa Emtia Petrol
|26,88
|-0,37
|186,26
|Ceo Event Medya
|4,06
|0,50
|10,86
|Coca Cola İçecek
|43,30
|1,41
|14,37
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|-0,34
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|7,40
|-2,50
|156,94
|Çelebi
|72,90
|0,55
|-28,60
|Çelik Halat
|12,92
|2,05
|98,77
|Çemaş Döküm
|1,53
|0,66
|22,06
|Çemtaş
|11,38
|4,40
|39,99
|Çimbeton
|70,15
|0,07
|70,02
|Çimentaş
|24,32
|0,00
|62,13
|Çimsa
|11,80
|0,85
|29,96
|Çuhadaroğlu Metal
|5,86
|4,27
|83,70
|Dagi Giyim
|9,70
|0,52
|288,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,52
|-2,69
|188,50
|Dardanel
|12,78
|9,98
|237,20
|Datagate Bilgisayar
|8,77
|2,21
|12,29
|Demısaş Döküm
|5,52
|-7,07
|58,62
|Denge Holding
|2,54
|-1,93
|85,40
|Deniz GMYO
|3,30
|10,00
|56,83
|Denizli Cam
|7,16
|-0,14
|-14,15
|Derimod
|6,28
|-0,32
|-12,04
|Derlüks Deri
|9,59
|7,27
|137,04
|Desa Deri
|5,72
|1,60
|25,99
|Despec Bilgisayar
|7,25
|2,11
|70,99
|Deva Holding
|19,33
|-0,87
|116,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,20
|2,33
|182,05
|Ditaş Doğan
|28,22
|0,21
|196,58
|DO-CO
|328,90
|0,77
|-41,68
|Doğan Burda
|27,40
|7,45
|351,40
|Doğan Holding
|2,15
|0,94
|19,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,76
|3,76
|67,27
|Doğusan
|3,56
|9,88
|71,15
|Doğuş GMYO
|11,62
|-8,29
|156,51
|Doğuş Otomotiv
|14,90
|0,13
|56,51
|Döktaş Dökümcülük
|27,40
|1,48
|-13,42
|Duran Doğan Basım
|16,10
|0,19
|14,67
|Dyo Boya
|6,21
|4,37
|26,73
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|1,22
|58,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,65
|1,03
|52,09
|Edip Gayrimenkul
|2,44
|-2,79
|75,54
|Ege Endüstri
|765,10
|5,53
|36,00
|Ege Gübre
|98,40
|4,74
|99,61
|Ege Profil
|16,00
|-0,62
|33,67
|Ege Seramik
|5,50
|4,76
|49,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,93
|1,09
|190,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,91
|0,00
|133,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|240,00
|Egeplast
|15,30
|-1,16
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,81
|-1,67
|1344,26
|Emek Elektrik
|3,00
|-2,28
|88,68
|Eminiş Ambalaj
|4,12
|9,87
|171,05
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|0,54
|29,17
|Enerjisa Enerji
|8,19
|0,49
|21,59
|Enka İnşaat
|6,56
|-0,76
|17,52
|Erbosan
|21,80
|0,00
|-12,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,85
|1,03
|0,47
|Ersu Gıda
|4,11
|-1,91
|98,55
|Escort Teknoloji
|3,33
|0,60
|139,57
|Etiler Gıda
|4,12
|9,87
|68,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,93
|-1,53
|20,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|38,21
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|2,53
|43,90
|Euro Yatırım Holding
|1,67
|-1,18
|11,33
|Fade Gıda
|5,29
|-0,19
|Fenerbahçe Futbol
|24,40
|5,90
|68,62
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,30
|-0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,80
|1,33
|-16,85
|F-M İzmit Piston
|93,50
|10,00
|97,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|3,07
|35,24
|Ford Otosan
|85,80
|-0,17
|29,77
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,33
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|30,52
|1,46
|135,49
|Galatasaray Sportif
|3,11
|4,01
|53,20
|Garanti Bankası
|6,99
|1,30
|-37,25
|Garanti Faktoring
|11,75
|1,91
|203,62
|Garanti Yat. Ort.
|2,15
|1,90
|101,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,15
|9,97
|222,74
|Gedik Yatırım Holding
|24,20
|10,00
|214,69
|Gediz Ambalaj
|13,64
|6,98
|101,78
|Gentaş
|2,79
|1,09
|35,30
|Gersan Elektrik
|6,33
|0,00
|98,43
|Global Men. Değ.
|5,03
|3,71
|167,55
|Global Yat. Holding
|4,45
|0,91
|-8,62
|Good-Year
|4,69
|2,85
|15,80
|Göltaş Çimento
|20,44
|1,09
|14,90
|Gözde Girişim
|5,23
|2,95
|1,75
|GSD Denizcilik
|4,08
|2,51
|59,38
|GSD Holding
|2,21
|3,27
|48,32
|Gübre Fabrik.
|27,98
|4,33
|209,51
|Güler Yat. Holding
|18,85
|-2,84
|828,57
|Güneş Sigorta
|6,59
|0,15
|202,29
|Halk GMYO
|2,12
|4,04
|82,03
|Halk Sigorta
|3,54
|0,00
|111,51
|Hatay Tekstil
|9,86
|6,83
|46,42
|Hedef Girişim
|3,86
|-1,53
|47,89
|Hektaş
|12,13
|0,83
|51,25
|HUB Girişim
|20,08
|-3,00
|113,88
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|1,67
|60,53
|ICBC Turkey Bank
|6,45
|1,90
|22,39
|İdealist Danışmanlık
|4,17
|1,71
|25,60
|İdealist GMYO
|4,51
|2,50
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|1,35
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|3,25
|9,80
|-28,41
|İhlas Holding
|0,82
|1,23
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|12,52
|2,79
|33,48
|Info Yatırım
|6,62
|2,80
|36,14
|İntema
|17,30
|9,98
|86,83
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|6,04
|56,87
|İskenderun Demir Çelik
|6,81
|0,15
|-12,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)