Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,89
|9,89
|109,14
|Acıpayam Selüloz
|9,68
|-0,10
|51,96
|Adel Kalemcilik
|12,39
|0,57
|-21,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,58
|1,28
|10,62
|Afyon Çimento
|2,82
|2,55
|23,78
|Ak Enerji
|1,16
|2,65
|6,42
|Akbank
|5,80
|1,93
|-28,48
|Akçansa
|8,78
|9,89
|-9,43
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,95
|3,17
|-7,58
|Akfen GMYO
|3,23
|1,25
|-20,25
|Akın Tekstil
|14,46
|0,42
|4,86
|Akiş GMYO
|3,58
|1,13
|-11,39
|Akmerkez GMYO
|27,56
|3,22
|23,01
|Aksa
|6,61
|2,48
|-5,62
|Aksa Enerji
|4,81
|3,44
|26,58
|Aksigorta
|6,40
|0,47
|18,13
|Aksu Enerji
|9,76
|0,41
|-34,36
|Alarko Carrıer
|64,65
|0,00
|7,75
|Alarko GMYO
|15,12
|3,28
|-0,41
|Alarko Holding
|5,13
|0,98
|-13,78
|Albaraka Türk
|1,43
|4,38
|-6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,48
|0,52
|61,79
|Alkim Kağıt
|10,03
|5,03
|85,06
|Alkim Kimya
|12,44
|6,42
|100,58
|Altınyağ
|1,16
|9,43
|182,93
|Altınyunus Çeşme
|25,16
|-7,09
|151,85
|Anadolu Cam
|4,30
|1,65
|0,84
|Anadolu Efes
|18,65
|0,59
|-19,19
|Anadolu Grubu Holding
|17,70
|1,03
|0,63
|Anadolu Hayat Emek.
|6,38
|-0,31
|4,85
|Anadolu Isuzu
|11,67
|1,74
|-4,11
|Anadolu Sigorta
|5,70
|0,00
|37,23
|Anel Elektrik
|3,89
|1,83
|21,18
|Arçelik
|16,27
|3,17
|-21,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,90
|-5,81
|Arena Bilgisayar
|15,48
|-3,19
|112,49
|Armada Bilgisayar
|22,22
|0,91
|35,57
|Arsan Tekstil
|5,11
|5,14
|42,74
|Artı Yatırım Holding
|2,31
|4,52
|185,19
|Aselsan
|31,90
|5,70
|52,34
|Ata GMYO
|3,47
|3,27
|-23,40
|Atakule GMYO
|1,71
|1,79
|-10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|-1,29
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-0,63
|10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,16
|-0,45
|-1,83
|Avrasya GMYO
|2,44
|7,96
|61,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|-6,54
|9,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,80
|0,02
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|-0,59
|9,09
|Ayen Enerji
|3,36
|2,44
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,06
|4,44
|39,73
|Aygaz
|11,10
|3,54
|-8,61
|Bagfaş
|18,08
|-2,69
|7,49
|Bak Ambalaj
|8,51
|-0,82
|15,78
|Balatacılar Balatacılık
|2,46
|4,68
|98,39
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|1,87
|29,37
|Banvit
|25,24
|-0,24
|35,92
|Baştaş Başkent Çimento
|3,62
|6,47
|39,77
|Batı Çimento
|3,05
|2,69
|-7,85
|Batısöke Çimento
|1,29
|1,57
|-1,53
|Bera Holding
|4,24
|-0,70
|10,13
|Berkosan Yalıtım
|3,70
|1,37
|35,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,46
|0,00
|0,41
|Beyaz Filo
|3,90
|3,45
|23,42
|Bilici Yatırım
|7,78
|1,04
|78,03
|Bim Mağazalar
|64,00
|-1,69
|38,50
|Birko Mensucat
|0,47
|9,30
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,46
|1,39
|28,07
|Bizim Mağazaları
|14,33
|5,21
|28,29
|Bomonti Elektrik
|4,68
|9,86
|265,62
|Borusan Mannesmann
|10,48
|0,29
|-8,47
|Borusan Yat. Paz.
|68,35
|0,51
|14,08
|Bosch Fren Sistemleri
|274,00
|-0,33
|-4,79
|Bossa
|9,42
|0,43
|16,87
|Brisa
|11,05
|-0,72
|17,82
|Burçelik
|8,05
|-0,62
|38,55
|Burçelik Vana
|17,06
|-0,58
|75,70
|Bursa Çimento
|4,10
|1,23
|2,41
|Carrefoursa
|7,32
|-1,61
|55,41
|Casa Emtia Petrol
|21,28
|-5,76
|126,62
|Ceo Event Medya
|3,60
|0,00
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|41,30
|1,92
|9,09
|Cosmos Yat. Holding
|2,86
|1,42
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|3,20
|-2,14
|11,11
|Çelebi
|88,10
|0,06
|-13,71
|Çelik Halat
|9,90
|0,00
|52,31
|Çemaş Döküm
|1,20
|4,35
|-4,27
|Çemtaş
|7,55
|0,40
|-7,12
|Çimbeton
|68,50
|-6,36
|66,02
|Çimentaş
|27,00
|-5,33
|80,00
|Çimsa
|8,59
|8,19
|-5,40
|Çuhadaroğlu Metal
|3,24
|1,25
|1,57
|Dagi Giyim
|3,82
|-1,29
|52,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,48
|10,00
|230,97
|Dardanel
|11,00
|4,76
|190,24
|Datagate Bilgisayar
|8,86
|0,91
|13,44
|Demısaş Döküm
|3,76
|-1,57
|8,05
|Denge Holding
|1,58
|5,33
|15,33
|Deniz GMYO
|4,02
|2,29
|-20,40
|Denizli Cam
|7,51
|1,35
|-9,95
|Derimod
|6,83
|0,44
|-4,34
|Derlüks Deri
|4,33
|3,10
|7,02
|Desa Deri
|4,73
|2,16
|4,19
|Despec Bilgisayar
|6,97
|2,05
|64,39
|Deva Holding
|18,50
|-1,49
|107,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,32
|1,54
|69,23
|Ditaş Doğan
|16,97
|-0,41
|78,35
|DO-CO
|382,70
|1,03
|-32,15
|Doğan Burda
|13,19
|2,09
|117,30
|Doğan Holding
|1,93
|1,05
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|7,22
|26,06
|Doğusan
|2,31
|1,76
|11,06
|Doğuş GMYO
|5,62
|5,84
|24,06
|Doğuş Otomotiv
|10,90
|1,68
|14,50
|Döktaş Dökümcülük
|24,54
|0,57
|-22,45
|Duran Doğan Basım
|16,50
|2,80
|17,52
|Dyo Boya
|5,37
|2,68
|9,59
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|0,71
|55,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,28
|-0,08
|27,49
|Edip Gayrimenkul
|2,01
|4,69
|44,60
|Ege Endüstri
|572,60
|0,46
|1,78
|Ege Gübre
|73,00
|9,94
|46,59
|Ege Profil
|15,04
|0,74
|25,65
|Ege Seramik
|4,70
|1,29
|26,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,95
|9,20
|196,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,77
|10,00
|97,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,52
|8,33
|160,00
|Egeplast
|17,50
|5,93
|40,00
|Ekiz Kimya
|7,29
|-10,00
|1095,08
|Emek Elektrik
|2,10
|2,44
|32,08
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|9,79
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|9,52
|10,27
|Enerjisa Enerji
|8,04
|-0,99
|19,36
|Enka İnşaat
|5,51
|0,36
|-1,29
|Erbosan
|20,32
|1,91
|-18,65
|Ereğli Demir Çelik
|8,13
|0,99
|-10,07
|Ersu Gıda
|4,93
|-1,79
|138,16
|Escort Teknoloji
|3,87
|-0,51
|178,42
|Etiler Gıda
|3,02
|9,82
|23,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|7,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|33,05
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|-1,24
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,50
|5,66
|-13,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,06
|3,57
|-11,16
|F-M İzmit Piston
|51,20
|-1,25
|8,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,23
|-1,25
|33,03
|Ford Otosan
|63,75
|3,07
|-3,58
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|-1,92
|53,33
|Frigo Pak Gıda
|14,82
|9,94
|14,35
|Galatasaray Sportif
|3,33
|-1,77
|64,04
|Garanti Bankası
|8,00
|2,30
|-28,19
|Garanti Faktoring
|4,87
|0,00
|25,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,74
|4,82
|61,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,39
|-1,68
|198,57
|Gedik Yatırım Holding
|22,64
|3,38
|194,41
|Gediz Ambalaj
|9,36
|-0,32
|38,46
|Gentaş
|2,31
|3,12
|5,48
|Gersan Elektrik
|3,96
|3,94
|24,14
|Global Men. Değ.
|5,40
|9,98
|187,23
|Global Yat. Holding
|3,68
|1,10
|-24,44
|Good-Year
|4,94
|-2,76
|21,98
|Göltaş Çimento
|15,94
|3,31
|-10,40
|Gözde Girişim
|4,32
|5,37
|-15,95
|GSD Denizcilik
|4,26
|9,79
|66,41
|GSD Holding
|1,76
|3,53
|18,12
|Gübre Fabrik.
|24,82
|9,92
|174,56
|Güler Yat. Holding
|10,06
|-4,82
|395,57
|Güneş Sigorta
|3,51
|4,46
|61,01
|Halk GMYO
|1,87
|2,19
|53,28
|Halk Sigorta
|3,96
|1,54
|100,00
|Hatay Tekstil
|9,68
|4,20
|40,90
|Hedef Girişim
|2,48
|2,48
|-4,98
|Hektaş
|15,06
|1,76
|87,78
|HUB Girişim
|22,06
|-2,22
|134,97
|Hürriyet Gzt.
|1,66
|-0,60
|45,61
|ICBC Turkey Bank
|4,67
|1,74
|-11,39
|İdealist Danışmanlık
|3,50
|3,55
|5,42
|İdealist GMYO
|4,85
|9,98
|58,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|1,14
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|3,25
|5,83
|İhlas Gazetecilik
|3,77
|1,62
|-44,64
|İhlas Holding
|0,70
|2,94
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|8,57
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,19
|3,61
|15,36
|Info Yatırım
|7,13
|1,28
|-19,89
|İntema
|9,98
|3,10
|7,78
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|-1,69
|87,82
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|0,14
|-11,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)