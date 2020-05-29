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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:49:29 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,54 3,81 90,32
Acıpayam Selüloz 9,69 -7,27 52,12
Adel Kalemcilik 12,32 0,08 -21,53
Adese Alışveriş Ticaret 1,56 2,63 9,22
Afyon Çimento 2,75 0,36 20,71
Ak Enerji 1,13 -0,88 3,67
Akbank 5,69 0,53 -29,84
Akçansa 7,99 0,88 -17,58
Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,00 -10,43
Akfen GMYO 3,19 -1,54 -21,23
Akın Tekstil 14,40 4,73 4,42
Akiş GMYO 3,54 -0,56 -12,38
Akmerkez GMYO 26,70 -1,11 19,17
Aksa 6,45 0,00 -7,90
Aksa Enerji 4,65 2,88 22,37
Aksigorta 6,37 -1,09 17,57
Aksu Enerji 9,72 -2,99 -34,63
Alarko Carrıer 64,65 -0,54 7,75
Alarko GMYO 14,64 -0,20 -3,57
Alarko Holding 5,08 0,20 -14,62
Albaraka Türk 1,37 1,48 -10,46
Alcatel Lucent Teletaş 19,38 -2,27 60,96
Alkim Kağıt 9,55 -1,55 76,21
Alkim Kimya 11,69 -2,50 88,49
Altınyağ 1,06 -9,40 158,54
Altınyunus Çeşme 27,08 2,50 171,07
Anadolu Cam 4,23 0,82 -0,80
Anadolu Efes 18,54 0,76 -19,67
Anadolu Grubu Holding 17,52 -0,45 -0,40
Anadolu Hayat Emek. 6,40 -1,23 5,18
Anadolu Isuzu 11,47 -0,35 -5,75
Anadolu Sigorta 5,70 0,18 37,23
Anel Elektrik 3,82 1,87 19,00
Arçelik 15,77 -5,11 -24,33
ARD Bilişim Teknolojileri 29,62 -3,52
Arena Bilgisayar 15,99 2,96 119,49
Armada Bilgisayar 22,02 -1,43 34,35
Arsan Tekstil 4,86 -2,02 35,75
Artı Yatırım Holding 2,21 2,79 172,84
Aselsan 30,18 0,40 44,13
Ata GMYO 3,36 3,70 -25,83
Atakule GMYO 1,68 1,82 -12,50
Atlantis Yatırım Holding 1,55 0,65 55,00
Atlas Yat. Ort. 1,60 0,63 11,11
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 4,09 -1,38
Avrasya GMYO 2,26 9,71 49,67
Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 4,90 17,58
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,50 0,01 11,09
Avrupa Yatırım Holding 1,69 -1,17 9,74
Ayen Enerji 3,28 -1,20 -5,48
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,93 -6,39 33,79
Aygaz 10,72 -0,56 -11,74
Bagfaş 18,58 2,94 10,46
Bak Ambalaj 8,58 1,54 16,73
Balatacılar Balatacılık 2,35 -2,08 89,52
Bantaş Ambalaj 3,20 0,00 26,98
Banvit 25,30 -2,47 36,24
Baştaş Başkent Çimento 3,40 -0,58 31,27
Batı Çimento 2,97 -0,67 -10,27
Batısöke Çimento 1,27 -2,31 -3,05
Bera Holding 4,27 6,22 10,91
Berkosan Yalıtım 3,65 -0,54 33,21
Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 9,82 0,41
Beyaz Filo 3,77 0,00 19,30
Bilici Yatırım 7,70 -0,77 76,20
Bim Mağazalar 65,10 5,51 40,88
Birko Mensucat 0,43 -2,27 38,71
Birlik Mensucat 1,44 -0,69 26,32
Bizim Mağazaları 13,62 0,96 21,93
Bomonti Elektrik 4,26 9,79 232,81
Borusan Mannesmann 10,45 1,75 -8,73
Borusan Yat. Paz. 68,00 2,64 13,50
Bosch Fren Sistemleri 274,90 -0,76 -4,48
Bossa 9,38 -0,74 16,38
Brisa 11,13 2,11 18,67
Burçelik 8,10 2,02 39,41
Burçelik Vana 17,16 1,00 76,73
Bursa Çimento 4,05 -1,46 1,16
Carrefoursa 7,44 -0,80 57,96
Casa Emtia Petrol 22,58 9,93 140,47
Ceo Event Medya 3,60 1,98 -1,70
Coca Cola İçecek 40,52 -2,60 7,03
Cosmos Yat. Holding 2,82 -2,08 38,24
Credıtwest Faktorıng 3,27 -1,51 13,54
Çelebi 88,05 -1,73 -13,76
Çelik Halat 9,90 -2,46 52,31
Çemaş Döküm 1,15 1,77 -8,26
Çemtaş 7,52 -1,05 -7,49
Çimbeton 73,15 -0,81 77,29
Çimentaş 28,52 -9,97 90,13
Çimsa 7,94 -0,38 -12,56
Çuhadaroğlu Metal 3,20 -0,93 0,31
Dagi Giyim 3,87 7,80 54,80
Dagi Yatırım Holding 6,80 9,85 200,88
Dardanel 10,50 -0,94 177,04
Datagate Bilgisayar 8,78 -2,44 12,42
Demısaş Döküm 3,82 -2,55 9,77
Denge Holding 1,50 4,17 9,49
Deniz GMYO 3,93 -3,91 -22,18
Denizli Cam 7,41 -0,13 -11,15
Derimod 6,80 -0,15 -4,76
Derlüks Deri 4,20 -3,89 3,81
Desa Deri 4,63 1,98 1,98
Despec Bilgisayar 6,83 -1,59 61,08
Deva Holding 18,78 -0,58 110,36
Diriteks Diriliş Tekstil 1,30 4,00 66,67
Ditaş Doğan 17,04 -4,05 79,08
DO-CO 378,80 -1,99 -32,84
Doğan Burda 12,92 4,87 112,85
Doğan Holding 1,91 0,53 6,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,94 0,52 17,58
Doğusan 2,27 -0,44 9,13
Doğuş GMYO 5,31 2,12 17,22
Doğuş Otomotiv 10,72 3,68 12,61
Döktaş Dökümcülük 24,40 -1,61 -22,90
Duran Doğan Basım 16,05 -0,37 14,32
Dyo Boya 5,23 0,58 6,73
Eczacıbaşı İlaç 5,62 0,18 53,95
Eczacıbaşı Yatırım 12,29 0,82 27,59
Edip Gayrimenkul 1,92 -1,03 38,13
Ege Endüstri 570,00 3,04 1,32
Ege Gübre 66,40 9,93 33,33
Ege Profil 14,93 2,26 24,73
Ege Seramik 4,64 0,87 25,07
Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -9,37 171,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,70 -2,78 79,49
Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 -9,43 140,00
Egeplast 16,52 0,73 32,16
Ekiz Kimya 8,10 -10,00 1227,87
Emek Elektrik 2,05 0,49 28,93
Eminiş Ambalaj 3,37 9,77 121,71
Emlak Konut GMYO 1,47 2,08 0,68
Enerjisa Enerji 8,12 2,78 20,55
Enka İnşaat 5,49 -3,35 -1,65
Erbosan 19,94 0,10 -20,18
Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,74 -10,95
Ersu Gıda 5,02 -3,83 142,51
Escort Teknoloji 3,89 -1,02 179,86
Etiler Gıda 2,75 1,10 12,24
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 1,12 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,45 -1,36 16,00
Euro Yat. Ort. 1,58 -1,25 33,90
Euro Yatırım Holding 1,61 0,63 7,33
Fenerbahçe Futbol 11,83 9,94 -18,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,92 0,51 -14,22
F-M İzmit Piston 51,85 1,57 9,47
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,36 1,57 34,72
Ford Otosan 61,85 -3,43 -6,45
Formet Çelik Kapı 4,69 -3,10 56,33
Frigo Pak Gıda 13,48 -4,73 4,01
Galatasaray Sportif 3,39 9,71 67,00
Garanti Bankası 7,82 0,51 -29,80
Garanti Faktoring 4,87 2,31 25,84
Garanti Yat. Ort. 1,66 1,84 53,70
Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -7,91 203,66
Gedik Yatırım Holding 21,90 -6,01 184,79
Gediz Ambalaj 9,39 -1,05 38,91
Gentaş 2,24 1,36 2,28
Gersan Elektrik 3,81 0,26 19,44
Global Men. Değ. 4,91 9,84 161,17
Global Yat. Holding 3,64 0,55 -25,26
Good-Year 5,08 0,40 25,43
Göltaş Çimento 15,43 -2,16 -13,27
Gözde Girişim 4,10 3,02 -20,23
GSD Denizcilik 3,88 9,92 51,56
GSD Holding 1,70 -3,41 14,09
Gübre Fabrik. 22,58 5,42 149,78
Güler Yat. Holding 10,57 -9,97 420,69
Güneş Sigorta 3,36 2,13 54,13
Halk GMYO 1,83 9,58 50,00
Halk Sigorta 3,90 0,00 96,97
Hatay Tekstil 9,29 -2,82 35,23
Hedef Girişim 2,42 2,54 -7,28
Hektaş 14,80 -0,07 84,54
HUB Girişim 22,56 1,62 140,29
Hürriyet Gzt. 1,67 0,00 46,49
ICBC Turkey Bank 4,59 0,66 -12,90
İdealist Danışmanlık 3,38 0,60 1,81
İdealist GMYO 4,41 5,00 44,12
İhlas Ev Aletleri 1,75 0,00 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 2,50
İhlas Gazetecilik 3,71 -0,27 -45,52
İhlas Holding 0,68 0,00 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94
İndeks Bilgisayar 10,80 -2,53 11,34
Info Yatırım 7,04 -4,09 -20,90
İntema 9,68 0,21 4,54
İpek Doğal Enerji 14,75 -4,72 91,06
İskenderun Demir Çelik 7,07 0,00 -11,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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