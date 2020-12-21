Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|25,30
|23,00
|10,00
|Otokar
|286,20
|260,20
|9,99
|Çelebi
|130,00
|118,20
|9,98
|Halk GMYO
|4,60
|4,19
|9,79
|Selçuk Ecza Deposu
|15,80
|14,75
|7,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,70
|44,62
|6,90
|Gözde Girişim
|7,76
|7,30
|6,30
|Albaraka Türk
|2,05
|1,96
|4,59
|Odaş Elektrik
|4,11
|3,96
|3,79
|Netaş Telekomünikasyon
|22,20
|21,40
|3,74
|Hektaş
|14,98
|14,49
|3,38
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,90
|1,84
|3,26
|İndeks Bilgisayar
|16,75
|16,36
|2,38
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|6,61
|1,97
|Aksigorta
|9,01
|8,85
|1,81
|Pınar Süt
|21,24
|20,90
|1,63
|Good-Year
|7,86
|7,74
|1,55
|Bim Mağazalar
|73,60
|72,50
|1,52
|Logo Yazılım
|122,20
|120,40
|1,50
|Koza Altın
|80,70
|79,60
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)