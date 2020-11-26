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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:16:56 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım108,9099,0010,00
Selçuk Ecza Deposu10,689,719,99
Gübre Fabrikaları51,5546,909,91
Halk GMYO3,453,149,87
Bagfaş21,5620,007,80
Çemtaş15,8114,737,33
Pegasus63,7061,204,08
Alcatel Lucent Teletaş28,3027,283,74
GSD Holding2,342,273,08
Deva Holding24,0223,323,00
Garanti Bankası9,349,072,98
Zorlu Enerji2,802,722,94
Vakıflar Bankası4,814,682,78
Torunlar GMYO3,773,672,72
Akbank6,456,302,38
Koza Madencilik13,6313,322,33
ARD Bilişim Teknolojileri36,0635,242,33
Halkbank5,455,332,25
Koç Holding19,1418,732,19
İş Yatırım Menkul Değerler12,9912,722,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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