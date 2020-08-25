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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:41:06 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 16,10 14,90 8,05
Karsan Otomotiv 2,97 2,77 7,22
Brisa 12,32 11,83 4,14
Ege Endüstri 716,00 702,50 1,92
Çelebi 73,50 72,20 1,80
Global Yatırım Holding 4,39 4,32 1,62
Logo Yazılım 87,70 86,35 1,56
Ülker Bisküvi 23,00 22,72 1,23
Bagfaş 13,99 13,82 1,23
Şok Marketler 12,51 12,36 1,21
Torunlar GMYO 3,60 3,56 1,12
Türk Hava Yolları 11,20 11,08 1,08
Pegasus 46,94 46,46 1,03
Alkim Kimya 12,90 12,80 0,78
Anadolu Efes 19,90 19,80 0,51
Karel Elektronik 16,06 15,98 0,50
Halk GMYO 2,10 2,09 0,48
Çemtaş 10,53 10,50 0,29
Yataş 7,94 7,93 0,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,15 11,14 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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