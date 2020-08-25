Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|16,10
|14,90
|8,05
|Karsan Otomotiv
|2,97
|2,77
|7,22
|Brisa
|12,32
|11,83
|4,14
|Ege Endüstri
|716,00
|702,50
|1,92
|Çelebi
|73,50
|72,20
|1,80
|Global Yatırım Holding
|4,39
|4,32
|1,62
|Logo Yazılım
|87,70
|86,35
|1,56
|Ülker Bisküvi
|23,00
|22,72
|1,23
|Bagfaş
|13,99
|13,82
|1,23
|Şok Marketler
|12,51
|12,36
|1,21
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,56
|1,12
|Türk Hava Yolları
|11,20
|11,08
|1,08
|Pegasus
|46,94
|46,46
|1,03
|Alkim Kimya
|12,90
|12,80
|0,78
|Anadolu Efes
|19,90
|19,80
|0,51
|Karel Elektronik
|16,06
|15,98
|0,50
|Halk GMYO
|2,10
|2,09
|0,48
|Çemtaş
|10,53
|10,50
|0,29
|Yataş
|7,94
|7,93
|0,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,15
|11,14
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)