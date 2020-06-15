Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,15
|12,87
|9,95
|Karsan Otomotiv
|2,23
|2,03
|9,85
|Albaraka Türk
|1,55
|1,47
|5,44
|Global Yatırım Holding
|3,93
|3,75
|4,80
|Güneş Sigorta
|4,35
|4,17
|4,32
|Sasa Polyester
|10,73
|10,31
|4,07
|Özak GMYO
|3,50
|3,37
|3,86
|Koza Madencilik
|12,74
|12,27
|3,83
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|8,50
|3,76
|Ülker Bisküvi
|24,16
|23,48
|2,90
|Ege Endüstri
|601,90
|585,00
|2,89
|MLP Sağlık
|18,51
|18,01
|2,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|5,85
|2,56
|Enka İnşaat
|5,70
|5,57
|2,33
|İpek Doğal Enerji
|14,19
|13,87
|2,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|13,21
|2,12
|Aksigorta
|6,69
|6,57
|1,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,64
|6,53
|1,68
|Çelebi
|80,10
|78,80
|1,65
|Kerevitaş Gıda
|4,35
|4,28
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)