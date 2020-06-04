Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|10,45
|9,50
|10,00
|Bim Mağazalar
|69,00
|65,35
|5,59
|Petkim
|3,86
|3,67
|5,18
|Gübre Fabrikaları
|25,42
|24,24
|4,87
|Reysaş GMYO
|5,34
|5,13
|4,09
|Gözde Girişim
|4,47
|4,31
|3,71
|Borusan Mannesmann
|10,76
|10,45
|2,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,62
|6,43
|2,95
|Torunlar GMYO
|2,90
|2,83
|2,47
|Karsan Otomotiv
|1,89
|1,85
|2,16
|Çimsa
|9,08
|8,89
|2,14
|Doğuş Otomotiv
|11,15
|10,92
|2,11
|Halkbank
|5,56
|5,45
|2,02
|Aksigorta
|6,74
|6,63
|1,66
|Şişe Cam
|5,11
|5,03
|1,59
|Karel Elektronik
|15,50
|15,27
|1,51
|Vakıflar Bankası
|4,84
|4,77
|1,47
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|4,14
|1,21
|Anadolu Efes
|19,93
|19,70
|1,17
|Aksa
|6,77
|6,70
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)