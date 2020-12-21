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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:59:29 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.706,103.006,70-10,00
Pegasus68,5573,20-6,35
TAV Havalimanları20,0621,28-5,73
Türk Hava Yolları12,2212,96-5,71
Net Holding3,463,65-5,21
Torunlar GMYO3,934,14-5,07
GSD Holding2,342,46-4,88
Tümosan Motor ve Traktör13,8214,52-4,82
Emlak Konut GMYO2,112,21-4,52
Tüpraş104,00108,40-4,06
Çimsa17,7618,49-3,95
Ereğli Demir Çelik13,4013,93-3,80
Tofaş Oto Fabrikası30,4431,64-3,79
Tekfen Holding15,4716,07-3,73
DO-CO487,10505,30-3,60
Ege Endüstri1.586,801.641,00-3,30
İskenderun Demir Çelik9,539,85-3,25
İş Bankası (C)6,576,79-3,24
Turkcell15,5616,08-3,23
Anadolu Efes22,7823,54-3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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