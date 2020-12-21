Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.706,10
|3.006,70
|-10,00
|Pegasus
|68,55
|73,20
|-6,35
|TAV Havalimanları
|20,06
|21,28
|-5,73
|Türk Hava Yolları
|12,22
|12,96
|-5,71
|Net Holding
|3,46
|3,65
|-5,21
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,14
|-5,07
|GSD Holding
|2,34
|2,46
|-4,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,82
|14,52
|-4,82
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|2,21
|-4,52
|Tüpraş
|104,00
|108,40
|-4,06
|Çimsa
|17,76
|18,49
|-3,95
|Ereğli Demir Çelik
|13,40
|13,93
|-3,80
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,44
|31,64
|-3,79
|Tekfen Holding
|15,47
|16,07
|-3,73
|DO-CO
|487,10
|505,30
|-3,60
|Ege Endüstri
|1.586,80
|1.641,00
|-3,30
|İskenderun Demir Çelik
|9,53
|9,85
|-3,25
|İş Bankası (C)
|6,57
|6,79
|-3,24
|Turkcell
|15,56
|16,08
|-3,23
|Anadolu Efes
|22,78
|23,54
|-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)