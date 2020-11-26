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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:18:36 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda7,057,23-2,49
Pınar Süt20,9621,42-2,15
Çelebi97,2099,05-1,87
Pınar Et Ve Un23,6424,02-1,58
Tofaş Oto Fabrikası29,1429,60-1,55
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,672,71-1,48
Alarko GMYO18,1118,37-1,42
Sasa Polyester17,3817,62-1,36
Bizim Mağazaları15,7115,91-1,26
Alarko Holding6,326,40-1,25
Şok Marketler12,0012,15-1,23
DO-CO470,10475,00-1,03
Bursa Çimento9,169,25-0,97
Anadolu Efes23,2823,48-0,85
Tat Gıda11,0711,14-0,63
Arçelik28,5828,76-0,63
Çimsa15,2015,29-0,59
Mavi Giyim48,9849,26-0,57
Borusan Mannesmann16,4116,48-0,42
Kardemir (D)5,185,20-0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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