Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,05
|7,23
|-2,49
|Pınar Süt
|20,96
|21,42
|-2,15
|Çelebi
|97,20
|99,05
|-1,87
|Pınar Et Ve Un
|23,64
|24,02
|-1,58
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,14
|29,60
|-1,55
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,67
|2,71
|-1,48
|Alarko GMYO
|18,11
|18,37
|-1,42
|Sasa Polyester
|17,38
|17,62
|-1,36
|Bizim Mağazaları
|15,71
|15,91
|-1,26
|Alarko Holding
|6,32
|6,40
|-1,25
|Şok Marketler
|12,00
|12,15
|-1,23
|DO-CO
|470,10
|475,00
|-1,03
|Bursa Çimento
|9,16
|9,25
|-0,97
|Anadolu Efes
|23,28
|23,48
|-0,85
|Tat Gıda
|11,07
|11,14
|-0,63
|Arçelik
|28,58
|28,76
|-0,63
|Çimsa
|15,20
|15,29
|-0,59
|Mavi Giyim
|48,98
|49,26
|-0,57
|Borusan Mannesmann
|16,41
|16,48
|-0,42
|Kardemir (D)
|5,18
|5,20
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)