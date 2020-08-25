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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:40:56 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özak GMYO 3,79 3,98 -4,77
Gübre Fabrikaları 26,42 27,70 -4,62
Aksa Enerji 4,88 5,11 -4,50
MLP Sağlık 14,86 15,55 -4,44
Tekfen Holding 15,30 15,99 -4,32
İş Finansal Kiralama 3,83 3,99 -4,01
Bursa Çimento 5,31 5,53 -3,98
İş GMYO 1,69 1,76 -3,98
Gözde Girişim 5,05 5,25 -3,81
Doğuş Otomotiv 14,71 15,29 -3,79
Yapı ve Kredi Bankası 2,06 2,14 -3,74
Şekerbank 1,42 1,47 -3,40
Oyak Çimento 7,44 7,70 -3,38
Sabancı Holding 8,02 8,30 -3,37
İpek Doğal Enerji 11,27 11,66 -3,34
Albaraka Türk 1,48 1,53 -3,27
Güneş Sigorta 6,23 6,44 -3,26
GSD Holding 2,13 2,20 -3,18
TAV Havalimanları 16,07 16,56 -2,96
Koza Altın 78,45 80,80 -2,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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