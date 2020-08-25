Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|3,79
|3,98
|-4,77
|Gübre Fabrikaları
|26,42
|27,70
|-4,62
|Aksa Enerji
|4,88
|5,11
|-4,50
|MLP Sağlık
|14,86
|15,55
|-4,44
|Tekfen Holding
|15,30
|15,99
|-4,32
|İş Finansal Kiralama
|3,83
|3,99
|-4,01
|Bursa Çimento
|5,31
|5,53
|-3,98
|İş GMYO
|1,69
|1,76
|-3,98
|Gözde Girişim
|5,05
|5,25
|-3,81
|Doğuş Otomotiv
|14,71
|15,29
|-3,79
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,06
|2,14
|-3,74
|Şekerbank
|1,42
|1,47
|-3,40
|Oyak Çimento
|7,44
|7,70
|-3,38
|Sabancı Holding
|8,02
|8,30
|-3,37
|İpek Doğal Enerji
|11,27
|11,66
|-3,34
|Albaraka Türk
|1,48
|1,53
|-3,27
|Güneş Sigorta
|6,23
|6,44
|-3,26
|GSD Holding
|2,13
|2,20
|-3,18
|TAV Havalimanları
|16,07
|16,56
|-2,96
|Koza Altın
|78,45
|80,80
|-2,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)