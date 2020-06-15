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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:46:00 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 68,85 71,00 -3,03
Akçansa 12,00 12,36 -2,91
Pegasus 56,75 58,45 -2,91
Brisa 11,75 12,10 -2,89
Otokar 137,60 141,20 -2,55
Yapı ve Kredi Bankası 2,31 2,37 -2,53
Aksa 7,27 7,45 -2,42
Netaş Telekom. 13,77 14,11 -2,41
TAV Havalimanları 19,09 19,54 -2,30
Tofaş Oto Fabrikası 22,44 22,94 -2,18
Gübre Fabrikaları 24,30 24,84 -2,17
Vestel 14,81 15,10 -1,92
Tüpraş 85,95 87,45 -1,72
Türk Traktör 67,85 69,00 -1,67
Ereğli Demir Çelik 8,36 8,50 -1,65
T.S.K.B. 1,23 1,25 -1,60
Türk Hava Yolları 12,56 12,76 -1,57
Alarko GMYO 14,48 14,71 -1,56
Hektaş 14,20 14,42 -1,53
Çimsa 9,10 9,24 -1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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