Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|68,85
|71,00
|-3,03
|Akçansa
|12,00
|12,36
|-2,91
|Pegasus
|56,75
|58,45
|-2,91
|Brisa
|11,75
|12,10
|-2,89
|Otokar
|137,60
|141,20
|-2,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,31
|2,37
|-2,53
|Aksa
|7,27
|7,45
|-2,42
|Netaş Telekom.
|13,77
|14,11
|-2,41
|TAV Havalimanları
|19,09
|19,54
|-2,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,44
|22,94
|-2,18
|Gübre Fabrikaları
|24,30
|24,84
|-2,17
|Vestel
|14,81
|15,10
|-1,92
|Tüpraş
|85,95
|87,45
|-1,72
|Türk Traktör
|67,85
|69,00
|-1,67
|Ereğli Demir Çelik
|8,36
|8,50
|-1,65
|T.S.K.B.
|1,23
|1,25
|-1,60
|Türk Hava Yolları
|12,56
|12,76
|-1,57
|Alarko GMYO
|14,48
|14,71
|-1,56
|Hektaş
|14,20
|14,42
|-1,53
|Çimsa
|9,10
|9,24
|-1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)