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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:45:12 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 18,70 19,80 -5,56
Albaraka Türk 1,47 1,53 -3,92
Güneş Sigorta 3,55 3,66 -3,01
Net Holding 2,36 2,43 -2,88
Selçuk Ecza Deposu 8,20 8,43 -2,73
Vestel 13,66 13,98 -2,29
Ülker Bisküvi 23,10 23,60 -2,12
Bizim Mağazaları 14,55 14,86 -2,09
Eczacıbaşı İlaç 5,66 5,78 -2,08
Tat Gıda 8,91 9,09 -1,98
Odaş Elektrik 2,04 2,08 -1,92
Global Yatırım Holding 3,65 3,72 -1,88
Yataş 7,45 7,59 -1,84
Hektaş 15,00 15,28 -1,83
Şok Marketler 11,94 12,15 -1,73
Eczacıbaşı Yatırım 12,40 12,60 -1,59
Tekfen Holding 14,94 15,18 -1,58
Klimasan Klima 16,95 17,22 -1,57
İskenderun Demir Çelik 6,95 7,06 -1,56
Tüpraş 86,55 87,90 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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