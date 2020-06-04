Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|18,70
|19,80
|-5,56
|Albaraka Türk
|1,47
|1,53
|-3,92
|Güneş Sigorta
|3,55
|3,66
|-3,01
|Net Holding
|2,36
|2,43
|-2,88
|Selçuk Ecza Deposu
|8,20
|8,43
|-2,73
|Vestel
|13,66
|13,98
|-2,29
|Ülker Bisküvi
|23,10
|23,60
|-2,12
|Bizim Mağazaları
|14,55
|14,86
|-2,09
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|5,78
|-2,08
|Tat Gıda
|8,91
|9,09
|-1,98
|Odaş Elektrik
|2,04
|2,08
|-1,92
|Global Yatırım Holding
|3,65
|3,72
|-1,88
|Yataş
|7,45
|7,59
|-1,84
|Hektaş
|15,00
|15,28
|-1,83
|Şok Marketler
|11,94
|12,15
|-1,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,40
|12,60
|-1,59
|Tekfen Holding
|14,94
|15,18
|-1,58
|Klimasan Klima
|16,95
|17,22
|-1,57
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|7,06
|-1,56
|Tüpraş
|86,55
|87,90
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)