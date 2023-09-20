  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!
Ekonomi

Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 19:19:00 -
Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,82 oranında 64,18 puan düşüşle 7.719,8 puandan tamamladı.

İşlem hacmi yaklaşık 120 milyar TL olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,52 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 2,15 oranında güçlü bir yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde günü yükselişle tamamlayan hisselerin başında, yüzde 8,40 ile Tav Havalimanları (TAVHL), yüzde 8,04 ile Pasifik GYO (PSGYO) ve yüzde 7,13 ile Selçuk Ecza Deposu (SELEC) geldi.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde başı yüzde 4,93 ile Kontrolmatik (KONTR), yüzde 4,47 ile Türk Telekom (TTKOM) ve yüzde 4,34 ile Odaş Elektrik (ODAS) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 1.943 dolardan, gram altın ise 1.689 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 18 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 1.709 TL'den işlem gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Brent petrol, gün sonunda varil fiyatı 94,07 dolardan karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 27,03 TL'den işlem gördü. Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 27,03 oldu.

Vadelide Ekim dolar/TL kontratları 27,74, euro/TL de 28,99'dan ve euro/dolar da 1,071 seviyesinden karşılık buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23