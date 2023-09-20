Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!

İşlem hacmi yaklaşık 120 milyar TL olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,52 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 2,15 oranında güçlü bir yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde günü yükselişle tamamlayan hisselerin başında, yüzde 8,40 ile Tav Havalimanları (TAVHL), yüzde 8,04 ile Pasifik GYO (PSGYO) ve yüzde 7,13 ile Selçuk Ecza Deposu (SELEC) geldi.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde başı yüzde 4,93 ile Kontrolmatik (KONTR), yüzde 4,47 ile Türk Telekom (TTKOM) ve yüzde 4,34 ile Odaş Elektrik (ODAS) çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 1.943 dolardan, gram altın ise 1.689 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 18 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 1.709 TL'den işlem gördü.

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Brent petrol, gün sonunda varil fiyatı 94,07 dolardan karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 27,03 TL'den işlem gördü. Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 27,03 oldu.

Vadelide Ekim dolar/TL kontratları 27,74, euro/TL de 28,99'dan ve euro/dolar da 1,071 seviyesinden karşılık buldu.