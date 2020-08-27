Borsada değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,93
|8,10
|-2,10
|Soda Sanayii
|7,00
|7,07
|-0,99
|Anadolu Cam
|5,30
|5,35
|-0,93
|Deva Holding
|19,33
|19,50
|-0,87
|Brisa
|11,85
|11,95
|-0,84
|Bim Mağazalar
|71,10
|71,65
|-0,77
|Enka İnşaat
|6,56
|6,61
|-0,76
|İş GMYO
|1,73
|1,74
|-0,57
|Şişe Cam
|6,22
|6,25
|-0,48
|Anadolu Efes
|19,67
|19,76
|-0,46
|MLP Sağlık
|15,43
|15,50
|-0,45
|Pegasus
|47,50
|47,68
|-0,38
|Netaş Telekomümikasyon
|15,28
|15,33
|-0,33
|Karel Elektronik
|16,20
|16,25
|-0,31
|Aksa
|6,71
|6,73
|-0,30
|ASELSAN
|16,93
|16,98
|-0,29
|Ülker Bisküvi
|22,74
|22,80
|-0,26
|Trakya Cam
|4,08
|4,09
|-0,24
|Alkim Kimya
|12,87
|12,90
|-0,23
|Ford Otosan
|85,80
|85,95
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)