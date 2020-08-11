Borsada değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|82,25
|84,75
|-2,95
|Deva Holding
|21,70
|22,30
|-2,69
|Alkim Kimya
|12,93
|13,10
|-1,30
|Aygaz
|12,15
|12,29
|-1,14
|Bursa Çimento
|5,87
|5,93
|-1,01
|Tat Gıda
|9,89
|9,99
|-1,00
|Koza Madencilik
|13,21
|13,34
|-0,97
|Ege Endüstri
|717,40
|723,50
|-0,84
|Alarko GMYO
|15,45
|15,55
|-0,64
|İpek Doğal Enerji
|12,00
|12,07
|-0,58
|Enka İnşaat
|6,41
|6,42
|-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)